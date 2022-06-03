«Элвис» сменил бенефициара

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Основатель НПЦ «Элвис», разрабатывающего мобильные процессоры «Скиф», вышел из капитала компании спустя более чем 30 лет работы. По данным “Ъ”, контроль получил глава правления «Элвиса» и бывший исполнительный вице-президент АФК «Система» Михаил Черный. Смена бенефициара позволит переориентировать производителя на работу с крупными партнерами, но справиться с отсутствием компонентов из-за санкций не поможет, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Петричкович

Фото: Стоян Васев / ТАСС Ярослав Петричкович

Фото: Стоян Васев / ТАСС

В производителе электроники гражданского назначения АО НПЦ «Элвис» сменился акционер, рассказали источники “Ъ” на рынке микроэлектроники и подтвердил собеседник в правительстве. Основатель НПЦ Ярослав Петричкович, проработавший в компании более 30 лет, две недели назад, по их словам, вышел из капитала. Также сотрудники компании получили письмо (есть у “Ъ”) с сообщением, что господин Петричкович (ему 68 лет) покидает компанию, поскольку «перенес тяжелую болезнь и не может больше принимать активное участие в делах».

Согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании, на конец 2020 года 30% АО НПЦ «Элвис» принадлежали господину Петричковичу, а 70% — номинальному держателю АО НК «Банк». Выручка компании за 2021 год составила 1 млрд руб., за 2020 год — 2,3 млрд. Чистая прибыль — 2,5 млн и 237,1 млн соответственно (падение на 98,9%).

По словам источников “Ъ”, контроль над «Элвисом» получил Михаил Давидович Черный — бывший исполнительный вице-президент АФК «Система» и член совета директоров «Башкирэнерго» (контролируется АФК «Системой»), он же возглавляет правление «Элвиса». Какую конкретно долю получил господин Черный, источники “Ъ” не уточнили. В «Элвисе» не ответили “Ъ”. В АФК «Система» отказались от комментариев.

В компании происходит принципиальная смена стратегии управления, считает собеседник “Ъ” на рынке микроэлектроники: «Ярослав Петричкович — человек технический, старой инженерной школы, а Михаил Черный больше занимался коммерцией и менеджментом». Это может быть шансом кардинально изменить вектор развития, ориентируясь на крупных партнеров, которые гарантируют «Элвису» рынок сбыта, отмечает источник “Ъ”.

В конце 2021 года «Элвис» стал участником проекта «Россетей» для разработки программно-аппаратных комплексов робототехнических систем охраны. Компания должна была поставлять процессор «Скиф», также в проекте были заявлены НТЦ «Модуль», ГК «Элемент» (СП «Ростеха» и АФК «Система») и «Нейро-Б». Цена проекта составляла 12,87 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 сентября 2021 года).

В апреле «Элвис» совместно с «Ростелекомом» учредили совместное предприятие ООО «ЭсАй Майкро» (49% у «Элвиса» и 51% у подконтрольного «Ростелекому» «Вестелкома») для формирования «технологической цепочки производства отечественного клиентского и операторского оборудования связи», сообщали в компании (см. “Ъ” от 27 апреля). Компании намерены развивать цепочки производства отечественного клиентского и операторского оборудования связи. В «Ростелекоме» “Ъ” заявили, что изменения в компании никак не отразятся на проекте.

В то же время пакет санкций США, введенный 4 марта, ограничил «Элвису» доступ к импортным технологиям и любому зарубежному партнерству (см. “Ъ” от 5 марта). На производстве процессоров «Скиф» (разработаны по современной топологии 28 нм) могут сказаться и британские санкции от 5 мая. По ним «Элвису» и другим российским разработчикам грозит запрет на использование британской процессорной архитектуры ARM.

Сейчас изменения в структуре акционеров и стратегиях российских компаний во многом направлены на минимизацию рисков попадания под санкции или уменьшения негативных последствий этого, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель: «Стоит задача выживания и спасения бизнеса, практически полностью зависимого от импортных компонентов и технологий, которые заменить нечем». Поэтому задача номер один — сохранение или налаживание новых логистических цепочек. С этой точки зрения, уверен господин Учитель, «абсолютно неважно, кто в компании директор: менеджер или технический специалист».

Татьяна Исакова, Никита Королев