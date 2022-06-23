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Коммерсантъ FM
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Молдавскую схему признало обвинение

За вывод из России полутриллиона рублей запросили от 16 до 20 лет заключения

Как стало известно “Ъ”, от 16 до 20 лет запросил гособвинитель для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. Своей участи на скамье подсудимых ожидают акционер Victoriabank Александр Коркин и топ-менеджер Русского земельного банка (РЗБ) Венера Шарипова, а также финансист и два юриста. Как полагает следствие, вывод за границу огромных сумм по поддельным документам обвиняемые осуществляли в составе международного организованного преступного сообщества (ОПС). Последним обстоятельством и объясняются весьма внушительные сроки, запрошенные гособвинителем для подсудимых. Организаторами же криминальной схемы в МВД РФ считают известных молдавских политиков и бизнесменов, находящихся в розыске.

Резонансное уголовное дело о незаконном выводе из России сотен миллиардов рублей Тверской райсуд Москвы рассматривал с апреля прошлого года. В нем насчитывается около 120 томов и гигабайты информации на электронных носителях. В ходе состоявшихся в минувшую среду прений, по данным “Ъ”, гособвинитель затребовал для пяти подсудимых весьма внушительное наказание, удивив даже адвокатов обвиняемых. Так, для акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева были запрошены максимально возможные сроки — по 20 лет колонии строгого режима. Другому юристу, Льву Пахомову, грозит 18 лет, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — по 16 лет лишения свободы. Отметим, что последний уже отбывает срок в четыре с половиной года за соучастие в хищении 2,1 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест».

По версии следственного департамента МВД, все подсудимые в составе ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ) занимались крупномасштабным незаконным выводом из России денежных средств. Перевод миллиардов за границу осуществлялся по поддельным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Как следует из материалов дела, основная часть противозаконных операций происходила в период с 30 июня 2013 до конца 2014 года. Организаторами криминальной схемы следствие считает владельца Moldindconbank Вячеслава Платона, экс-главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, молдавского политика Ренато Усатого и теневого банкира Александра Коркина, который в рассматриваемом в Тверском райсуде деле скромно фигурирует как первый замгендиректора ООО «Нафта-Уфа».

Схема, по которой из России ушло почти 500 млрд руб., как установили следователи, была весьма оригинальной. Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом, по подсчетам следствия, через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.

С российской стороны в криминальной схеме были задействованы банки «Западный», РЗБ, Кредитбанк, «Европейский экспресс» и целый ряд других, представленных их фактическими или теневыми владельцами.

На данный момент многие из них уже осуждены в особом порядке. В частности, сроки отбывают бывший глава РЗБ Александр Григорьев (12 лет), экс-владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин (9 лет) и Елена Платон (9 лет), сестра владельца Moldindconbank Вячеслава Платона. Все они не только признали свою вину, но и, заключив досудебные соглашения с Генпрокуратурой, активно сотрудничали со следствием. Отметим, что обвинения в адрес нынешних подсудимых базируются в том числе и на их развернутых показаниях.

В частности, от них следствие узнало, что господа Юсупов, Шарипова, Соболев и Пахомов совместно с госпожой Платон изготавливали фиктивные документы валютного контроля и обеспечивали ежедневный перевод крупных сумм на банковские счета Moldindconbank.

Арестованы 12 участков Александра Коркина

Адвокаты подсудимых комментировать запрошенные гособвинителем сроки не стали, заявив, что хотят все-таки дождаться решения суда. В том, что оно будет обвинительным, в силовых структурах никто не сомневается. По некоторым данным, приговор по большому делу о выводе средств станет одним из доказательств, которое будет использовано против предполагаемых руководителей ОПС Владимира Плахотнюка, Ренато Усатого и Вячеслава Платона, которые в России арестованы заочно для международного розыска. Поскольку добиться их выдачи практически невозможно, рассматривается вариант с заочным осуждением фигурантов в РФ с последующей передачей их приговоров для исполнения в ту же Молдавию.

Олег Рубникович

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