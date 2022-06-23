Молдавскую схему признало обвинение

Как стало известно “Ъ”, от 16 до 20 лет запросил гособвинитель для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. Своей участи на скамье подсудимых ожидают акционер Victoriabank Александр Коркин и топ-менеджер Русского земельного банка (РЗБ) Венера Шарипова, а также финансист и два юриста. Как полагает следствие, вывод за границу огромных сумм по поддельным документам обвиняемые осуществляли в составе международного организованного преступного сообщества (ОПС). Последним обстоятельством и объясняются весьма внушительные сроки, запрошенные гособвинителем для подсудимых. Организаторами же криминальной схемы в МВД РФ считают известных молдавских политиков и бизнесменов, находящихся в розыске.

Резонансное уголовное дело о незаконном выводе из России сотен миллиардов рублей Тверской райсуд Москвы рассматривал с апреля прошлого года. В нем насчитывается около 120 томов и гигабайты информации на электронных носителях. В ходе состоявшихся в минувшую среду прений, по данным “Ъ”, гособвинитель затребовал для пяти подсудимых весьма внушительное наказание, удивив даже адвокатов обвиняемых. Так, для акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева были запрошены максимально возможные сроки — по 20 лет колонии строгого режима. Другому юристу, Льву Пахомову, грозит 18 лет, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — по 16 лет лишения свободы. Отметим, что последний уже отбывает срок в четыре с половиной года за соучастие в хищении 2,1 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест».

По версии следственного департамента МВД, все подсудимые в составе ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ) занимались крупномасштабным незаконным выводом из России денежных средств. Перевод миллиардов за границу осуществлялся по поддельным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Как следует из материалов дела, основная часть противозаконных операций происходила в период с 30 июня 2013 до конца 2014 года. Организаторами криминальной схемы следствие считает владельца Moldindconbank Вячеслава Платона, экс-главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, молдавского политика Ренато Усатого и теневого банкира Александра Коркина, который в рассматриваемом в Тверском райсуде деле скромно фигурирует как первый замгендиректора ООО «Нафта-Уфа».

Схема, по которой из России ушло почти 500 млрд руб., как установили следователи, была весьма оригинальной. Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом, по подсчетам следствия, через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.

С российской стороны в криминальной схеме были задействованы банки «Западный», РЗБ, Кредитбанк, «Европейский экспресс» и целый ряд других, представленных их фактическими или теневыми владельцами.

На данный момент многие из них уже осуждены в особом порядке. В частности, сроки отбывают бывший глава РЗБ Александр Григорьев (12 лет), экс-владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин (9 лет) и Елена Платон (9 лет), сестра владельца Moldindconbank Вячеслава Платона. Все они не только признали свою вину, но и, заключив досудебные соглашения с Генпрокуратурой, активно сотрудничали со следствием. Отметим, что обвинения в адрес нынешних подсудимых базируются в том числе и на их развернутых показаниях.

В частности, от них следствие узнало, что господа Юсупов, Шарипова, Соболев и Пахомов совместно с госпожой Платон изготавливали фиктивные документы валютного контроля и обеспечивали ежедневный перевод крупных сумм на банковские счета Moldindconbank.

Адвокаты подсудимых комментировать запрошенные гособвинителем сроки не стали, заявив, что хотят все-таки дождаться решения суда. В том, что оно будет обвинительным, в силовых структурах никто не сомневается. По некоторым данным, приговор по большому делу о выводе средств станет одним из доказательств, которое будет использовано против предполагаемых руководителей ОПС Владимира Плахотнюка, Ренато Усатого и Вячеслава Платона, которые в России арестованы заочно для международного розыска. Поскольку добиться их выдачи практически невозможно, рассматривается вариант с заочным осуждением фигурантов в РФ с последующей передачей их приговоров для исполнения в ту же Молдавию.

Олег Рубникович