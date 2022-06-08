Столичную землю вписали в «молдавскую схему»

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Как стало известно “Ъ”, по требованию прокуратуры арестованы 12 земельных участков, принадлежащих финансисту Александру Коркину, которого следствие считает одним руководителей схемы по выводу из России около $4 млрд по так называемой молдавской схеме. Арест наложен в обеспечение исполнения будущего приговора господину Коркину по уголовному делу. Участки расположены в подмосковном Подушкино, рядом с Барвихой, и на юге Москвы. Адвокаты финансиста, обвиняемого в организации преступного сообщества, пытались доказать в суде, что собственниками земель являются мать господина Коркина и посторонние лица, но суд этому не поверил.

Об аресте недвижимости финансиста, обвиняемого в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), стало известно из решения апелляционной инстанции Мосгорсуда (МГС). Там адвокаты Александра Коркина обжаловали определение Тверского райсуда, который ранее и арестовал земельные участки.

Инициатором ареста стал гособвинитель, участвующий в процессе над господином Коркиным и четырьмя его подельниками, который пока продолжается. Прокурор мотивировал свое требование необходимостью обеспечить надлежащее исполнение будущего приговора «в части различных имущественных взысканий или конфискации имущества подсудимых». Суд с этим согласился. В результате, по данным “Ъ”, арестованными оказались три земельных участка в деревне Подушкино, недалеко от элитной Барвихи, и девять в Булатниковском проезде на юге Москвы. Причем, как следовало из выступления гособвинителя, фактическим владельцем подмосковной недвижимости является сам Александр Коркин, а участки в столице принадлежат подсудимому на паях с еще двумя физическими лицами.

Райсуд запретил их владельцам заключать любые сделки, связанные с куплей-продажей, арендой и дарением недвижимости, а также совершать иные операции, последствием которых является отчуждение или обременение арестованных активов. Точный размер участков в судебном решении не указан, поэтому не определена и их стоимость. Если исходить из объявлений о продаже участков, стоимость сотки земли в Подушкино составляет от 2 млн руб. и выше.

Защита господина Коркина посчитала решение райсуда необоснованным и обжаловало арест имущества. При этом адвокаты настаивают, что оно на самом деле не принадлежит их доверителю. Так, собственником подмосковной земли, говорили защитники во время слушаний в Мосгорсуде, является не Александр Коркин, а его мать. А она отсутствовала на заседании Тверского райсуда во время рассмотрения ходатайства прокурора, что является нарушением требований законодательства и делает решение райсуда незаконным. К тому же, по мнению представителей подсудимого Коркина, гособвинитель, требуя арестовать участки, не представил суду данных, что подмосковная недвижимость была приобретена на средства, полученные от криминальной деятельности. Что же касается участков на юге Москвы, то они, как следует из жалобы, поданной в МГС гендиректором ООО «Магистраль 32», принадлежат на самом деле его компании. Помимо этого, гендиректор фирмы, ссылаясь на материалы уголовного дела в отношении финансиста Коркина, обращал внимание, что преступная деятельность обвиняемых, по версии следствия, началась в 2013 году, а земля была приобретена «Магистралью» за четыре года до этого, после чего «не выбывала из владения общества» и не передавалась иным лицам.

Однако апелляционная инстанция горсуда не нашла в доводах представителей господина Коркина и «Магистрали» оснований для отмены ареста участков. Мотивируя свое решение, Мосгорсуд напомнил, что ч. 3 ст. 115 УПК РФ разрешает арестовывать имущество, даже находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий обвиняемого либо использовалось в качестве орудия преступления или для финансирования преступного сообщества. Горсуд признал обоснованным утверждение гособвинителя, что арестованная недвижимость принадлежит господину Коркину лично или на паях, а участки приобретались в том числе за счет средств, полученных от «противоправной деятельности по выводу денежных средств из Российской Федерации», и уже после покупки оформлялись на аффилированные с их владельцами лица или компании.

Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, Александр Коркин, по мнению следствия, является ключевым участником «молдавской схемы» по выводу денег из России на сумму не менее 126 млрд руб. Господин Коркин, следует из материалов дела, обладающий «обширными коррупционными и деловыми связями среди должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», а также в банковской среде, был привлечен к участию в махинациях влиятельными молдавскими политиком Владимиром Плахотнюком и банкиром Вячеславом Платоном. «Легко сходящийся с людьми» Александр Коркин привлекал владельцев российских банков к участию в незаконном финансовом транзите. Помимо ст. 210 УК РФ ему и его подельникам вменяется и совершение валютных операций с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Стоит отметить, что в России уже осуждены несколько ключевых участников «молдавской схемы», среди которых сестра Вячеслава Платона, глава казначейства Moldindconbank Елена Платон, банкиры Олег Кузьмин и Александр Григорьев. В суде находится дело еще одного фигуранта расследования банкира Олега Власова.

Представители Александра Коркина отказались комментировать решение об аресте его активов.

Владислав Трифонов