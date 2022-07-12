И сыпь, и соль на раны

Роспотребнадзор подтвердил первый случай оспы обезьян в России. Заболевание выявили у петербуржца, вернувшегося из Португалии. Минздрав, Роспотребнадзор и Минпромторг рапортуют, что система здравоохранения готова оказывать помощь заболевшим. Эксперты уверяют, что масштабного распространения инфекции — как в случае с коронавирусом — не будет, «особенно учитывая тот факт, что в этом году россияне мало путешествуют за границей». К тому же, продолжают они, в относительной безопасности могут себя чувствовать люди, родившиеся до 1979 года: они получили прививку против натуральной оспы. В мире тем временем выявлено уже более 9 тыс. случаев заражения обезьяньим вирусом, причем 80% из них — в Европе. Тогда как за последние четыре года на континенте оспа обезьян была зарегистрирована лишь шесть раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» / РИА Новости Фото: пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» / РИА Новости

Во вторник Роспотребнадзор сообщил о первом случае оспы обезьян в России. Заболевание выявлено у жителя Санкт-Петербурга, вернувшегося из Португалии, уточнила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Молодой человек обратился в больницу с жалобами на сыпь и был госпитализирован. Уточняется, что больной изолирован в отдельном боксе. Заболевание протекает в легкой форме, угрозы жизни нет. Управление Роспотребнадзора по Петербургу заверило, что специалисты установили всех контактировавших с заболевшим, в случае подтверждения диагноза им также будет оказана помощь.

Наталья Пшеничная подчеркнула, что в Роспотребнадзоре, ожидая завоза заболевания, приняли «исчерпывающий комплекс противоэпидемических мер». В Минздраве добавили, что медики в регионах получили рекомендации по диагностике и лечению и прошли специальное обучение. В санитарном ведомстве признали, что риски распространения оспы обезьян в России существуют, однако, пояснила Наталья Пшеничная, они будут минимальны, если следовать «определенным правилам»: при контакте с заболевшим использовать маску, соблюдать социальную дистанцию и гигиену рук. В Минпромторге добавили, что в стране достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки инфекции.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание. Согласно данным ВОЗ и публикациям в научных журналах, стандартный инкубационный период составляет 6–16 дней, но может длиться от 5 до 21 дня, рассказывает ведущий эксперт сервиса «Актион Медицина» Наталья Журавлева.

Осложнения и тяжелая форма болезни, которая приводит к летальному исходу, развиваются редко. Этому в основном подвержены дети и пациенты с иммунодефицитом.

За всю историю заражения людей оспой обезьян (52 года) уровень летальности колебался от 0 до 11% среди всех категорий заразившихся. В последнее время он составляет 3–6%. Так, в 2022 году из 1,6 тыс. заболевших в Африке, по информации Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, умерли 73 человека (4,6%).

В России зафиксировали только первый случай обезьяньей оспы, а за рубежом число заболевших стремительно растет. В частности, группа руководителей британских медучреждений и благотворительных организаций предупреждает, что вспышка заболевания в Великобритании может продлиться до конца года и стать эндемией. Отметим, именно в Лондоне 7 мая обнаружили первый в Европе в этом году случай оспы обезьян — у мужчины, вернувшегося из Нигерии. К 12 июля, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 63 странах, в том числе неэндемичных, выявлено 9,2 тыс. случаев инфицирования. Для сравнения: с 2018 по 2022 год, по данным ВОЗ, в неэндемичных странах было выявлено шесть подтвержденных случаев завозной оспы. Больше всего заражений (около 80%) зарегистрировано в Европе. По данным директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, чаще всего заражаются люди в возрасте от 21 года до 40 лет, 99% из них — мужчины, которые имели половые контакты с мужчинами. Ранее ВОЗ признала «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян, но тем не менее не объявила ее новой пандемией. Всем странам рекомендовано приложить максимум усилий для обнаружения новых заражений. Вакцин, заметил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, на данный момент не хватает, однако ВОЗ «активно работает с производителями, чтобы решить данную проблему».

Главный фактор риска заражения — поездка в Западную или Центральную Африку, предупреждает Наталья Журавлева. Именно там турист может заразиться в ходе контакта с больным животным или его тканями, кровью, биологическими жидкостями, кожей или слизистой. Например, съесть мясо больного животного, которое не прошло надлежащую термическую обработку. Другой способ заражения — контакт с инфицированным человеком. От человека к человеку болезнь передается воздушно-капельным путем (нужно провести три-четыре часа с зараженным в одном помещении) или при длительном и тесном контакте (поцелуи, объятия, контакт кожа к коже, секс), при контакте с биологическими жидкостями инфицированного или через предметы обихода. Есть вариант развития врожденной оспы обезьян, когда вирус передается через плаценту.

По словам Натальи Журавлевой, специальная профилактика только одна — прививка от оспы, при этом вакцина против натуральной оспы защищает от заражения обезьяньим вирусом. Ее эффективность достигает 85%.

«Поэтому Минздрав считает, что жители России, привитые от оспы,— а это люди, родившиеся до 1979 года,— "относительно защищены" от заражения»,— говорит госпожа Журавлева. Отметим, ни ВОЗ, ни Роспотребнадзор пока не рекомендуют массовую вакцинацию.

Эксперты сходятся на том, что масштабного распространения — такого, как в случае с коронавирусом,— все же не будет. «Вирус передается от человека к человеку неактивно и только в условиях очень тесного и близкого контакта. Это само по себе вселяет надежду»,— говорит врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут. Она добавляет, что вирус генетически не поменялся, поэтому не следует ожидать увеличения его патогенного потенциала. И наконец, по словам госпожи Когут, ситуацию облегчает своевременное принятие противоэпидемических мер: все страны, в том числе и Россия, изолируют заболевших и наблюдают за контактными лицами.

Наталья Журавлева также полагает, что уровень распространения оспы обезьян в России будет низким: «Особенно учитывая тот факт, что в этом году россияне мало путешествуют за границей. Думаю, масштаб будет таким же, как в свое время наблюдался с предшественником коронавируса MERS (ближневосточный респираторный синдром). С 2013 по 2020 год им по всему миру заразились примерно 2,5 тыс. человек, в России было несколько завозных случаев».

Наталья Костарнова