Страх пандемии мутировал

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В то время как пандемия COVID-19 пошла на спад и все больше стран отменяют связанные с ней ограничения, мировое сообщество переключило внимание на неожиданную вспышку другого заболевания — оспы обезьян. Болезнь, по большей части характерная для Африки, начала распространяться по другим континентам. Ситуация уже привлекла внимание, среди прочих, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), G7 и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Российские эксперты признают существование риска завоза инфекции в РФ, отмечая, что туристические поездки в Африку и Азию сейчас довольно популярны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ладони больного оспой обезьян пациента

Фото: Reuters Ладони больного оспой обезьян пациента

Фото: Reuters

К пятнице небольшой ручеек новостных сообщений об оспе обезьян, начавшийся 7 мая, перерос в настоящий поток. Власти целого ряда стран отчитались о проникновении на свои территории заболевания либо об экстренно принятых превентивных мерах. Так, руководство Дубая ввело в действие «режим санитарной тревоги». Швеция приняла решение классифицировать оспу обезьян как «общественно опасное заболевание». Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах рассказал о начавшихся исследованиях степени заразности попавшего в Европу вируса. Ситуация обсуждалась на встрече глав минздравов стран G7. А Всемирная организация здравоохранения решила созвать экстренное заседание экспертной комиссии по инфекционным рискам.

Среди прочих в пятницу упомянул об оспе обезьян зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Это название прозвучало, когда он рассказывал об эпидемиологической ситуации в России по другому заболеванию — коронавирусной инфекции. «Очевидно, что за последние месяцы эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, с другой стороны, всем очевидно и то, что говорить об окончании пандемии по-прежнему рано. И речь идет не только о ситуации внутри страны, есть факторы внешние,— заявил господин Медведев.— В частности, тревожная ситуация и в Китае, и в Северной Корее, где фиксируются сильные вспышки болезни (COVID-19.— “Ъ”). Появились и другие новости, не самые приятные, в частности из Европы, они касаются не коронавирусной инфекции, а оспы обезьян».

По словам господина Медведева, даже отдельные случаи, которые зафиксированы на сегодняшний день, «тоже внушают серьезное беспокойство».

Оспу обезьян нельзя назвать новым заболеванием. Впервые она была выявлена еще в 1970 году в Демократической Республике Конго. После этого случаи заражения были зафиксированы еще в девяти странах Африки: Республике Конго, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Нигерии, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Сьерра-Леоне, Габоне и Южном Судане. За пределами Африки оспа обезьян была впервые выявлена на северо-западе США в 2003 году.

На этот раз об инфекции заговорили 7 мая — заболел житель Лондона, недавно вернувшийся из Нигерии. Затем в Великобритании выявили еще восемь случаев заражения. Внимание специалистов привлекло то, что все эти люди, кроме первого пациента, заразились, скорее всего, в самом Соединенном Королевстве. После этого болезнь была обнаружена в Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Франции, Германии, Швеции, Канаде, США и Австралии.

По состоянию на вечер пятницы, «чемпионом» в Европе была Испания — там Минздрав отчитался о 30 заболевших (все — в Мадриде). Между тем, для сравнения: в Демократической Республике Конго ситуация намного хуже. Как сообщило местное представительство ВОЗ, с начала 2022 года по 8 мая там выявлено не менее 1284 случаев подозрения на оспу обезьян. 58 человек там скончались, что означает летальность в 4,5%.

В ВОЗ утверждают: не стоит успокаивать себя тем, что если не ездить в страны Африки, то риска заражения практически нет.

«На данный момент число случаев в (европейском.— “Ъ”) регионе относительно невелико, однако опасения вызывает тот факт, что некоторые из них, по всей видимости, не связаны с поездками в страны, где оспа обезьян является эндемичной. Помимо этого, многие случаи выявляются в клиниках, специализирующихся на инфекциях, передаваемых половым путем»,— заявили в Европейском региональном бюро организации.

«Оспа обезьян — это редкое инфекционное заболевание. Инкубационный период от семи до 21 дня, в среднем 10–14 дней. Вирус, попадая на слизистые, проникает в лимфатические узлы и потом — в кровь. Проявляется симптомами интоксикации (как при любой вирусной инфекции), спустя четыре-пять дней температура может пойти на спад, и появляются высыпания, похожие на пятно, а после превращающиеся в пузырьки»,— рассказала “Ъ” врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Людмила Кушниренко. Она отметила, что этиотропной терапии, то есть лечения, направленного на устранение причины возникновения этого заболевания, не существует. Лечение оспы обезьян симптоматическое, при появлении бактериальных осложнений присоединяется антибактериальная терапия. При этом для вакцинации применяется тот же препарат, что и против натуральной оспы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Срез кожной ткани, взятый из поражения на коже обезьяны, инфицированной вирусом обезьяньей оспы, при 50-кратном увеличении Фото: Reuters Тело больного обезьяньей оспой Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 2 Срез кожной ткани, взятый из поражения на коже обезьяны, инфицированной вирусом обезьяньей оспы, при 50-кратном увеличении Фото: Reuters Тело больного обезьяньей оспой Фото: Reuters

Риск завоза оспы обезьян в Россию, по словам Людмилы Кушниренко, существует — в частности, потому что сейчас популярны туристические поездки в Азию и Африку. «Насколько высока контагиозность этого заболевания, сказать сложно, но все пациенты должны быть изолированы. Вирус передается воздушно-капельным, контактно-бытовым и алиментарным путем (через плохо термически обработанное мясо)»,— отметила госпожа Кушниренко.

Ранее в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора рекомендовали для профилактики заражения оспой обезьян избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса (особенно грызунами), и употреблять только тщательно приготовленные продукты животного происхождения. Кроме того, в центре сообщили о создании тестов для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян, которые можно будет применять во внелабораторных условиях, то есть «у постели больного».

Кирилл Кривошеев, Наталья Костарнова