Российский газ дотянется до Запорожья

Минэнерго РФ разрабатывает схему постоянного газоснабжения Запорожья с территории ДНР. Она предусматривает прокладку нового газопровода Бердянск—Мелитополь протяженностью более 100 км, строительство может занять не менее трех месяцев. По мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе следует соединить Бердянск с газопроводом Херсон—Крым, что позволит решить проблему поставки газа в эти регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Тришин / ТАСС Фото: Николай Тришин / ТАСС

Для газоснабжения Запорожской области, часть которой сейчас контролируется российскими войсками, Минэнерго РФ разрабатывает схему постоянного и автономного от Украины пути поставки газа. 12 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что поручил Минэнерго РФ оперативно проработать вопрос газификации Запорожской области после решения Киева о перекрытии поставок газа. Проблем с энергоснабжением в регионе нет, поскольку там работает Запорожская АЭС.

В качестве основного, по данным “Ъ”, прорабатывается вариант восстановления системы старого, построенного в советское время газопровода Таганрог—Мариуполь—Бердянск (Запорожская область).

Сейчас часть трубы проходит по территории ДНР, при этом газ в Бердянск уже поступает. В то же время участок газопровода, который в период до 24 февраля находился на территории Украины, может нуждаться в реконструкции, поскольку частично не использовался после газового конфликта 2009 года.

Далее от Бердянска необходимо будет построить новый газопровод до Мелитополя, который прежде снабжался через север (со стороны города Запорожья), но этот маршрут сейчас недоступен. Протяженность нового газопровода составит более 100 км. Построить его к началу отопительного сезона, который начинается примерно в середине октября, с учетом необходимого времени для проектирования будет довольно сложно, замечают собеседники “Ъ”. Скорее всего, по оценкам одного из собеседников “Ъ”, работы продлятся до ноября.

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В «Газпроме» и Минэнерго “Ъ” не ответили. Глава временной администрации региона Евгений Балицкий в эфире «России 24» заявил, что проект прокладки газовой трубы от Бердянска уже разработан. По его оценке, строительство трубы завершится «в ближайший месяц-полтора».

Запорожская область осталась без газоснабжения 8 июля. Как утверждают временные власти Запорожской области, трубопровод с территории Украины не поврежден — Киев якобы намеренно отключил снабжение региона. В Бердянске газ отсутствовал около четырех месяцев из-за перебитого в результате боевых действий газопровода, сейчас газ поступает в город с территории ДНР. Власти области обратились к правительству РФ с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации — прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения.

Потребление газа на территории всей Запорожской области в 2015 году составляло 1,28 млрд кубометров, более свежих данных в открытом доступе нет.

Как отмечает Алексей Гривач из ФНЭБ, Бердянск еще с советских времен связан магистральным газопроводом с Мариуполем, а тот, в свою очередь, с российской газотранспортной системой в Ростовской области.

Город Запорожье и север области снабжались из украинской магистральной системы, по которой газ шел в сторону Молдавии и Румынии.

В будущем, по его мнению, целесообразно соединить Бердянск с газопроводом Херсон—Крым (сейчас он используется для поставки газа из Крыма в Херсон; см. карту). Это позволит решить в долгосрочной перспективе вопрос газоснабжения Херсонской области и севера Крыма. «Но это небыстрый путь: проектировать и строить трубу придется фактически в чистом поле и в условиях боевых действий. Для оперативного восстановления энергоснабжения этот вариант не очень подходит»,— считает эксперт.

В Крыму, напомним, существует дефицит газа. Добыча на полуострове снижается, в 2020 году она составила около 1 млрд кубометров (в 2014 году, сразу после присоединения Крыма к РФ,— 2 млрд кубометров). Большая часть газа — около 2,2 млрд кубометров — поставляется из России.

Татьяна Дятел