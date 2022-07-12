Распишитесь, не получите

Значительная часть НКО, подписавших в феврале обращение против спецоперации российских вооруженных сил на территории Украины, не получили в этом году президентских грантов, до сих пор игравших существенную роль в обеспечении работы этих организаций. Согласно подсчетам “Ъ”, 136 таких организаций подали заявки в Фонд президентских грантов и 106 из них столкнулись с отказом. Некоторые из них, в частности фонд «Вера», получали до этого господдержку по нескольку лет подряд. Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин заверяет, что открытое письмо не могло повлиять на результаты конкурса: по его словам, «ни одна НКО не застрахована от проигрыша». В ФПГ отмечают, что из-за возросшего качества заявок на этот раз были вынуждены в ходе конкурса поднять проходной балл для двух категорий участников. Всего было подано 11 203 проекта от 9640 НКО; 1889 организаций-победителей получили в общей сложности 3,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

16 июня фонд «Вера» опубликовал заявление, в котором сообщалось, что Фонд президентских грантов (ФПГ) отказался поддержать заявку организации на 35 млн руб. Эти деньги планировалось потратить на работу горячей линии для неизлечимо больных людей, поддержку и развитие портала «Про паллиатив», а также на обучение врачей, медсестер и волонтеров в регионах. Учредитель «Веры» Нюта Федермессер уточнила в Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России), что «Вера» получала этот грант пять лет подряд. «Пять лет эти проекты работали во многом благодаря грантам ФПГ,— рассказала она.— Продолжать без них очень сложно. Я очень прошу всех — и сограждан и бизнес — каждого, в чьих силах оказать нам любую поддержку, присоединиться к помощи».

Ранее, 26 февраля, Нюта Федермессер опубликовала в соцсетях обращение российских НКО к президенту Владимиру Путину с призывом немедленно прекратить начатую военную операцию на территории Украины. «Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров», — говорилось в заявлении. Через несколько дней депутаты Госдумы экстренно добавили в УК и КоАП несколько новых статей, наказывающих, по факту, за критику действий российской армии и за распространение информации, противоречащей сводкам Минобороны. К этому моменту под обращением подписались 576 человек, работающих в 509 НКО. После вступления новых законов в силу организаторы прекратили сбор подписей. «Мы знаем, что была масса звонков в фонды, которые подписали это письмо, и им задавали вопросы о том, изменили они свою позицию или нет,— сообщили “Ъ” в фонде "Вера".— Были и те, кто подписывал письмо, а потом отзывал свою подпись».

“Ъ” решил проверить, какие еще НКО из числа подписавших антивоенное обращение получили отказ в поддержке со стороны ФПГ. В 2022 году Фонд президентских грантов уже два раза распределял средства. Результаты первого конкурса были объявлены до начала «военной операции», в январе (заявки подавались еще осенью 2021 года). Второй раз НКО направляли заявки с 1 февраля по 15 марта, результаты были объявлены в июне. Всего на конкурс было подано 11 203 проекта от 9640 НКО. Победители — 1889 организаций — получили в общей сложности 3,8 млрд руб.

Как подсчитал “Ъ”, 263 организации из 509 НКО-подписантов обращения вообще никогда не подавали заявку в Фонд президентских грантов. Еще 110 НКО не стали в этот раз участвовать в конкурсе. “Ъ” обратился в 40 из них, и представители шести организаций пояснили, что не стали обращаться за поддержкой в ФПГ, так как не успели израсходовать прошлогодние средства. Таким образом, из всего количества подписавших письмо только 136 организаций претендовали на президентский грант после 24 февраля. 30 из них смогли получить гранты (на общую сумму 306 198 962 руб. – “Ъ”)

Многие НКО отказались комментировать “Ъ” итоги конкурса даже анонимно. Они объясняли, что опасаются возможных негативных последствий. «Половина бюджета нашей организации — это президентские гранты. В этот раз мы подавали заявку на два гранта,— рассказал “Ъ” на условиях анонимности руководитель благотворительного фонда, специализирующегося на оказании помощи детям с неизлечимыми заболеваниями и их семьям.— Понимали, что в связи с участием в открытом письме можем получить отказ, команда эмоционально готовилась к этому. Знакомые из других НКО советовали нам почистить соцсети, хотя мы ничего никогда не пропагандировали против России или против кого-то». Собеседник “Ъ” признает: он не может «точно утверждать», что отказ по обоим проектам связан с публичной позицией сотрудников фонда.

«Мы были удивлены: в прошлом и позапрошлом году получали грант, а в этом — отказ,— рассказал “Ъ” руководитель фонда Светланы Изамбаевой Ильнур Мухаметханов (оказывает помощь людям с ВИЧ).— Нам сообщили, что мы не прошли из-за нехватки баллов в третьем критерии "инновационность, уникальность проекта". А ведь в этом проекте ничего нового придумать нельзя, кроме как указать в заявке рост количества участников и востребованность». Господин Мухаметханов не смог точно ответить на вопрос “Ъ”, могла ли подпись Светланы Изамбаевой под открытым письмом повлиять на результаты конкурса. Но он подчеркнул, что фонд получал грант два года подряд «и странно, что именно в этом году комиссии неожиданно не хватило уникальности».

«Мы не добрали буквально полбалла,— заявила сотрудница одного из фондов (сначала она разрешила “Ъ” опубликовать ее имя и название организации, но затем передумала).— И у нас нет никаких объективных данных, чтобы что-то утверждать (о связи отказа с февральским открытым письмом.— “Ъ”)». По мнении собеседницы “Ъ”, отказ в гранте — нормальная ситуация, но «это всегда грустно». Она добавила, что сейчас НКО продолжает реализовывать свою программу на средства прошлогоднего президентского гранта и «в этом Фонд президентских грантов нам не отказал».

В фонде «Вера» подтвердили “Ъ”, что впервые за пять лет остались без поддержки Фонда президентских грантов, при том что «средства шли на развитие нескольких ключевых проектов». Организация планирует продолжить подавать заявки на гранты. «Некоммерческие организации не могут изменить свою позицию, не могут поддерживать и одобрять какой-либо вооруженный конфликт, ведь военные действия множат беды, и страдают мирные жители,— заявили “Ъ” в фонде.— Мы, в свою очередь, помогаем людям, которые пострадали в этом вооруженном конфликте,— работаем с самыми разными обращениями людей из разных регионов, помогаем получать паллиативную помощь тем, кто в ней нуждается».

В фонде «Вера» отмечают, что «среди тех, кто получил гранты, были и фонды, которые подписывали письмо». Так, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт оставила свою подпись под обращением, но Фонд президентских грантов поддержал их проект «Редкие женщины» (помощь матерям, которые воспитывают детей с заболеваниями кожи). Представитель фонда «Дети-бабочки» Екатерина Парфенова рассказала “Ъ”, что в 2021 году они получили отказ, затем переработали неудачную заявку, подали ее на второй конкурс 2022 года — и в этот раз победили. Глава Центра поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья «Легкий шаг» Наталья Соколова также считает, что они получили грант благодаря качественной заявке: «Это никак не связано с какими-либо политическими вопросами, письмами». Она отмечает, что до 24 февраля ее фонд «не подписывал никаких писем» и все равно несколько раз не получал президентские гранты — а теперь получил, несмотря на подпись. «Я знаю миллион людей, которые участвовали в митингах за президента, но они не получали грант»,— подчеркнула госпожа Соколова.

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин заявил “Ъ”, что не представляет такой организации, которая все время побеждала бы: «Вообще ни одна НКО не застрахована от проигрыша, это же конкурс». Он добавил, что в этом году «проходной балл» для проектов подняли (на один балл), и «это очень много». В ФПГ поясняют, что система экспертной оценки поданных заявок подразумевает сумму баллов по ряду критериев. Для заявок до полумиллиона рублей проходным считается уровень в 60 баллов, для заявок на сумму более 10 млн руб. – 70 баллов. Для этих групп условия не менялись, но в двух наиболее распространенных категориях – от полумиллиона до 3 млн руб. и от 3 до 10 млн руб. – проходной балл повысили уже в ходе конкурса с 65 до 66 и с 68 до 69 соответственно. В Фонде отмечают, что этот шаг был связан с возросшим качеством подаваемых заявок и сказался на итогах их рассмотрения – в отличие от участия заявителей в каких-либо открытых письмах: «Я не знаю, кто из них что подписывал. И уж точно эксперты наши этого не знают,— сказал “Ъ” господин Чукалин. — Может, один из 800 экспертов такой дотошный, каким-то чудом это (открытое письмо.— “Ъ”) увидел. Ему потом попалась заявка, и он вынес свое решение. Но вероятность такого – один на миллион. По крайней мере, у нас такого в практике не было еще никогда».

Напомним, в 2021 году ФПГ уже обвиняли в «политизированном» распределении средств. Тогда грант не получил фонд «Тотальный диктант», и его руководитель Ольга Ребковец сочла отказ «политическим решением». Она указывала, что текст для очередного диктанта подготовил писатель Дмитрий Глуховский, а некоторые чиновники не одобрили это решение, поскольку господин Глуховский регулярно критикует российскую власть (после начала «спецоперации» писатель эмигрировал из России, а затем был заочно арестован по новой ст. 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях армии). Тем не менее на следующем конкурсе фонд «Тотальный диктант» все же получил президентский грант в размере 20 млн руб.

Ульяна Миронова