Президентский грант дойдет до Донбасса

В пятницу Фонд президентских грантов подвел итоги второго в этом году конкурса для некоммерческих организаций. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что самый большой грант в 36,8 млн руб. получил проект, направленный на помощь раненым и тяжелобольным детям и взрослым из Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, российские власти работают над тем, чтобы в ближайшем будущем за грант смогли побороться и донбасские некоммерческие организации. Возможно, они смогут принять участие в последнем конкурсе этого года. Эксперты считают, что такие новости направлены как на жителей Донбасса, так и на российских граждан. Одним важна нормализация жизни, другие хотят видеть, что Россия помогает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам Сергея Кириенко, всего по итогам конкурса на президентский грант российские НКО получат 3 млрд 800 млн руб. Сами организации обещают привлечь еще 3 млрд в рамках софинансирования. Всего победителями конкурса стали 1889 организаций. В своем выступлении чиновник отметил рост числа проектов, связанных с ситуацией на территории Донбасса. «Очень радостная вещь — то, как российское гражданское общество, российские НКО среагировали на вызовы весны этого года — на специальную военную операцию, беспрецедентные санкции и давление на нашу страну. Очевидно, что для целого ряда людей возникли серьезные вызовы, в первую очередь для жителей Донбасса»,— заявил господин Кириенко. По его словам, многие жители Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) вынуждены были спасать свои жизни на территории Российской Федерации и нуждались в «глобальной поддержке». По его словам, НКО откликнулись на эту тему «профессионально».

Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин позже пояснил “Ъ”, что порядка 59 организаций, победивших на конкурсе, посвятили свои проекты помощи беженцам. По большей части они расположены в Ростовской и Белгородской областях, граничащих с Украиной, но среди них есть и крупные московские НКО. Президентский грант выделяется из бюджетных средств и направлен на развитие некоммерческого сектора. С 2017 года деньги распределяет специально созданный Фонд президентских грантов с помощью конкурса.

Сергей Кириенко в своем выступлении упомянул, что самый большой грант в 36,8 млн руб. получила благотворительная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» на проект «Жить и побеждать». Он направлен на оказание медицинской помощи тяжелобольным и раненым детям и «молодым взрослым» из Донецкой и Луганской народных республик.

Отвечая на вопрос “Ъ”, господин Кириенко также заявил, что вскоре и сами НКО Донбасса смогут побороться за президентский грант. «Мы готовим предложение о том, чтобы у нас со следующего года точно некоммерческие организации Донбасса могли принимать участие и подавать заявки в фонд. Может, успеем и на завершающий конкурс в этом году»,— заявил он. Сергей Кириенко также пояснил, что российские власти стараются «максимально интегрировать» людей, живущих в Донбассе, несмотря на то что республики по факту являются независимыми государствами. «Логика задачи, которую президент поставил, в том, чтобы у людей, которые там живут, была возможность доступа ко всем тем инструментам социальной поддержки, развития, которые существуют для граждан Российской Федерации»,— заключил деятель. По словам Ильи Чукалина, для того, чтобы НКО с территорий Донбасса могли участвовать в грантовом конкурсе, необходимо решить проблемы с их юридическим статусом: «Там много активных людей, но организаций в таком виде часто нет».

Политолог Илья Гращенков считает, что оказание помощи ЛНР и ДНР через различные гранты, проекты и шефства рассчитано и на россиян: «Для Российской аудитории важно показать: Россия присутствует и помогает».

Социолог Виктор Потуремский в свою очередь считает, что ключевой запрос населения Донбасса — это «нормализация ситуации», под которой подразумевается восстановление инфраструктуры, мирной и общественной жизни. Без работы НКО эффективно решить эту задачу невозможно. «Задач для некоммерческого сектора там очень много. В том числе и в обеспечении предоставления площадок для выражения разных мнений, достижении общественного консенсуса»,— рассуждает эксперт.

Андрей Винокуров, Кира Хейфец