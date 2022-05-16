Аэропорты теряют рамки

466 3 мин. ...

Как стало известно “Ъ”, ассоциация «Аэропорт» попросила Минтранс разрешить аэропортам не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров после окончания заданного срока службы. Иностранная техника, установленная в большинстве аэропортов, рассчитана на десять лет, и во многих случаях этот срок уже истекает. Без разрешения на использование старой техники аэропорты могут перейти на ручной досмотр, что вызовет «многочасовые очереди и негативно повлияет на безопасность». В опрошенных “Ъ” аэропортах говорят, что острой проблемы пока нет, и надеются на будущие поставки интроскопов и металлодетекторов из Китая и Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ассоциация «Аэропорт» (объединяет Домодедово, Пулково, «Аэропорты Севера», Дальнего Востока и 30 других) обратилась в Минтранс из-за проблемы с эксплуатацией технических средств досмотра (ТСД) пассажиров, их ручной клади и багажа, грузов, почты и бортовых запасов. Как указано в тексте письма от 5 мая на имя министра транспорта Виталия Савельева (есть у “Ъ”), срок эксплуатации иностранного ТСД установлен производителем в пределах десяти лет, после чего их нельзя законно использовать. «Во многих аэропортах эти сроки истекают в ближайшее время»,— говорится в письме.

«Из-за отсутствия в необходимых количествах ТСД отечественного производства» 90% аэропортов РФ оснащены оборудованием из США, Великобритании, Германии и Финляндии, и из-за санкций заменить его на новое невозможно. «Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях к непреднамеренным ошибкам»,— говорится в обращении.

По оценке ассоциации, импортозамещение и переоснащение отечественными ТСД займет не менее пяти лет, и единственный выход — вернуть практику «продления ресурсов», которая до 2016 года проводилась по распоряжению Ространснадзора. Проведение процедуры продления ресурсов оборудования предложено поручить ФГУП ГосНИИ ГА.

При этом собеседники “Ъ” в некоторых аэропортах указывают, что «устаревание оборудования и выход его из строя не остановят никакие регламенты». Источник в одном из южных аэропортов напоминает, что прежде процедура продления ресурса оказывалась платно, а сейчас участники рынка не готовы к таким издержкам. «Продление ресурса не гарантирует работоспособность оборудования»,— соглашается еще один собеседник “Ъ”. «Автоматическое бесплатное продление и отмена проверок, как в случае с сертификатами летной годности на иностранных самолетах, было бы оптимальным решением»,— добавил другой.

В ГК «Аэродинамика» (объединяет аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы) также поставили под сомнение необходимость возврата к старым руководствам о продлении ресурса, указав на «бессмысленность такой инициативы». В пресс-службе компании пояснили, что досмотровое оборудование в ряде аэропортов группы было обновлено в последние два года, поэтому необходимости в продлении сроков эксплуатации пока нет. Но в будущем замену «можно найти на азиатских рынках и в России».

В Пулково “Ъ” сообщили, что работа оборудования может быть продолжена после истечения десятилетнего срока эксплуатации «при обеспечении определенных технических характеристик». «В случае необходимости его замены возможно использование оборудования в том числе российских, китайских и белорусских производителей»,— уточнили в пресс-службе аэропорта. В некоторых аэропортах, в том числе в Красноярске, сообщили, что их оборудование изначально рассчитано на 15 лет. Гендиректор аэропорта Горно-Алтайска Сергей Круглов отметил, что после истечения сроков «рамки не превращаются в тыквы и подлежат ремонту». В Шереметьево “Ъ” ответили, что им известно о проблеме со сроками эксплуатации ТСД, но в аэропорту все оборудование работает исправно. Количество и возраст ТСД представитель Шереметьево Анна Захаренкова не уточнила, отметив, что все оно иностранного производства и «может работать как минимум еще пять лет», а техподдержку оказывает российская компания. Отечественную досмотровую технику в МАШ заказывать пока не планируют.

В других аэропортах Московского авиаузла и Минтрансе на вопросы “Ъ” не ответили. Но, как рассказал источник “Ъ” в одном из крупных аэропортов, там надеются сохранить отношения с российскими дилерами американской Rapiscan Systems и немецкой Smiths Heimann. Переход на российские аналоги пока не рассматривается из-за сомнений в сопоставимой скорости техобслуживания и исполнении заказа в срок: «Будет ли на нашем производстве вся нужная для ремонта или сборки база комплектующих — пока вопрос». «Западные производители зарекомендовали себя скоростью гарантийного сервиса, богатыми комплектациями и бесперебойным функционалом»,— добавил он. По его словам, аэропорт до начала летних пиковых загрузок сократил число работающих рамок на входных группах для экономии ресурса. В нескольких аэропортах “Ъ” сообщили, что иностранные поставщики пока официально не разрывали свои обязательства по сервису, однако некоторые из них заморозили поставки по уже оплаченным договорам без объяснения причин.

В России такое оборудование производит «Ростех». Там “Ъ” сообщили, что производят рентгенотелевизионные установки (интроскопы), а также металлодетекторы как в классическом «рамочном» исполнении, так и оснащенные, например, тепловизорами. В госкорпорации заверили, что «предприятия выпускают оборудование партиями от 50 единиц и обладают мощностями для кратного увеличения объемов производства».

Айгуль Абдуллина