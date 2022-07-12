Много явок из ничего

Три признания о совершенных убийствах и даже терактах из более чем десяти, сделанных перед смертью известным националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак), нашли хотя бы частичное подтверждение в рамках расследования СКР. Об этом стало известно в ходе изучения материалов уже завершенного расследования преступлений на почве экстремизма, предположительно совершенных соратниками Тесака. Сам он посмертно предстанет перед судом по настоянию родственников, рассчитывающих доказать его невиновность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Марцинкевич умер в СИЗО, а совершенные его соратниками убийства расследуются до сих пор

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Максим Марцинкевич умер в СИЗО, а совершенные его соратниками убийства расследуются до сих пор

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По данным близких к следствию источников “Ъ”, в окончательном варианте обвинения СКР фигурантами громкого расследования о серии убийств националистами представителей других народностей в 2003–2007 годах стали 11 человек. Речь идет о задержанных в конце декабря 2020 года шестерых бывших соратниках Максима Марцинкевича — Андрее Кайле, Александре Лысенкове, Максиме Хотулеве, Павле Хрулеве, Алексее Гудилине и Семене Токмакове, которые сейчас находятся под арестом. Кроме того, обвиняемыми заочно стали сам Тесак и еще один из лидеров националистов Максим Базылев (Адольф), по данным СКР, покончившие с собой в 2020 году в СИЗО №3 Челябинска во время этапирования в Москву, а также в 2009 году в столичном ИВС на Петровке, 38 соответственно. Следователи предлагали, по некоторым данным, прекратить уголовное преследование покойных националистов в связи с их смертью. И если в случае с Максимом Базылевым такое решение было принято его родными, то родственники Максима Марцинкевича оказались против. Как сообщил “Ъ” адвокат семьи Алексей Михальчик, отец погибшего категорически отказал следователю, и теперь его сын является обвиняемым посмертно.

Между тем официально расследование «большого дела» националистов еще продолжается. Формально из него выделили для ознакомления с материалами и передаче в суд дела только этих семи фигурантов. Однако, как рассказывал “Ъ”, также имеются ранее уже осужденные и этапированные в Москву из мест лишения свободы Сергей Маршаков и Максим Аристархов, которые, по некоторым данным, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Также выделено в отдельное производство и дело сбежавшего на Украину знакомого Тесака Сергея Коротких (Малюта), одного из лидеров признанного экстремистским и запрещенного в России «Национал-социалистического общества» (НСО).

Между тем обвинения всем и живым, и уже мертвым националистам были предъявлены одинаковые — убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (п. «а», «д», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как рассказывал “Ъ”, само дело было возбуждено еще 6 сентября 2007 года после размещения в интернете видеозаписи убийства двух мужчин. Первому отрезали голову, а второго убили выстрелом в затылок. Одну из жертв, приехавшего в Москву на заработки уроженца Дагестана Шамиля Удаманова, родственники опознали по видеокадрам. Личность второй жертвы, предположительно, выходца из Средней Азии, так и не была установлена. В 2017 году расследование уголовного дела приостановили в «связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых». Однако в феврале 2020 года расследование возобновилось. Более того, к нему почти сразу были присоединены дела об обнаружении в августе того же года двух скелетов с признаками насильственной смерти и начатое 22 декабря 2003 года расследование о двух отрезанных головах в мусорных баках. В одном случае в Москве националисты казнили двух гостей столицы, после чего отправили в СМИ сообщения с требованием закрыть границы со среднеазиатскими республиками. Еще одно двойное убийство было совершено под Смоленском. Об общем количестве преступных эпизодов СКР пока не распространяется, а адвокаты обвиняемых пояснили, что изучили лишь часть собранных следствием материалов.

Интересно, что задержание основной массы националистов было произведено 22 декабря 2020 года — спустя ровно 17 лет после обнаружения отрезанных голов. Изначально фигуранты содержались в одном СИЗО, но позже руководство столичного ФСИН, очевидно опасаясь сговора или попытки массового суицида, «разбросало» их по четырем изоляторам. По некоторым данным, все, за исключением Семена Токмакова, «сожалеющего о содеянном» и дающего признательные, но довольно путанные показания, свою вину категорически отрицают. Адвокат Александр Тимошенко, защищающий обвиняемого в участии в убийстве двух мигрантов на даче под Смоленском Алексея Гудилина, заявил, что его доверитель настаивает: его там просто не было. Он ставит под сомнения найденные, по неподтвержденным данным, спустя чуть ли не 20 лет следы ДНК в старом сыром домике. А предсмертные признания Максима Марцинкевича он считает «смешными», так как, по его словам, опытный «сиделец» якобы неожиданно решил раскаяться, побоявшись, что о его «подвигах» станет известно ближе к концу срока, хотя должен был осознавать: это явно грозит ему пожизненным заключением. При этом он долго оставался свидетелем, а не обвиняемым, которому адвокат не обязателен. Интересно, что в своих жалобах на продление ареста, помимо утверждения об истечении сроков привлечения к ответственности, господин Гудилин также ссылался на то, что под стражей он «деградирует как личность».

При этом, по данным “Ъ”, всего Максим Марцинкевич успел написать целых 11 явок с повинной о различных преступлениях, из которых, правда, в уголовном дело подтверждение нашли только три. Хотя в других фактически говорилось даже о терроризме — подрыве некоего офиса. Адвокат Михальчик считает, что признания у националиста выбили под пытками. Защитник уточнил, что в Челябинске по решению суда возобновлена доследственная проверка по факту смерти Марцинкевича в камере СИЗО. Как заявила “Ъ” известный судмедэксперт Елена Кучина, уже выносившая независимое заключение с сомнениями в суициде, новая экспертиза при эксгумации тела из могилы может еще дать ответы на спорные вопросы. При этом независимо от результата адвокаты ряда обвиняемых по делу уже заявили: их клиенты намерены просить о суде присяжных.

Сергей Сергеев