Tour de chance

Стартующий сегодня Tour de France, главное состязание в мире велоспорта,— прекрасный шанс для словенца Тадея Погачара войти в клуб избранных, тех гонщиков, кто имеет в активе как минимум три победы в легендарной многодневке. Погачар выиграл два предыдущих ее релиза и выглядит фаворитом очередного. Для России нынешний Tour тоже представляется шансом после долгого перерыва по-настоящему блеснуть в велогонках. Во всяком случае, у нее наконец, кажется, появился спортсмен, способный претендовать на очень высокое место в генеральной классификации. Это находящийся в отличной форме Александр Власов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thibault Camus / AP Фото: Thibault Camus / AP

Стартующий сегодня в Копенгагене прологом — короткой, в 13 км, гонкой с раздельным стартом — Tour de France вполне может закрепить за Тадеем Погачаром, хотя тому всего-то 23 года, статус выдающегося, фактически великого шоссейника. После всех «чисток», связанных с грандиозными допинговыми скандалами нынешнего века (а они уничтожили, например, семь титулов наиболее известного среди допингеров — американца Лэнса Армстронга), осталось всего восемь человек, которым удалось «легально» выиграть культовую многодневку как минимум трижды. У Погачара, представляющего команду UAE Team Emirates, уже есть две победы. И не видно никаких оснований считать, будто бы у него немного шансов одержать третью. Наоборот, шансы явно огромные.

Все, кто составлял расклад на этот Tour, конечно, вспоминали, как именно Погачар выиграл предыдущие многодневки. В 2020-м он, будучи вчерашним юниором, добыл желтую майку «на тоненького», выстрелив в предпоследний день в решающей «разделке», в которой неожиданно сожрал довольно приличное отставание от соотечественника Приможа Роглича. Но вот через год триумф был уже убедительным. Отставание ближайших преследователей составило более пяти минут, а все выступление Погачара наводило на мысль об абсолютном доминировании. На каждом из этапов он полностью ситуацию контролировал: когда хотел — прибавлял, когда хотел — ехал в спокойном режиме.

К форме Тадея Погачара вопросов вроде бы нет никаких, а маршрут очередного релиза Tour de France — именно такой, какой требуется ему, чтобы показать свои сильные стороны. Первая неделя, то есть три этапа в Дании (заграничный старт — фишка, которая часто используется в многодневке) плюс этапы на севере Франции,— «плоская», равнинная, отлично подходит для того, чтобы втянуться в ритм. А вот следующие недели — это горные испытания практически без пауз: сначала — Альпы, за ними — Пиренеи. А горы — как раз «домашняя» территория Погачара. В них он чувствует себя прекрасно.

Если с фаворитом Tour de France все понятно, то вот список его потенциальных конкурентов (ну, или, правильнее будет сказать, претендентов на призовые места) довольно длинный. Букмекеры, разумеется, в обязательном порядке включают в него двух чрезвычайно сильных партнеров по команде Jumbo-Visma — Приможа Роглича и датчанина Йонаса Вингегора. Здесь все логично. Матерый «горняк» Роглич в 2020-м рубился с Погачаром до конца, упустив титул «на флажке», а в 2021-м порубиться не смог из-за неприятного падения на третьем этапе Tour. Вскоре он был вынужден сойти, чтобы, отдохнув, завоевать золото в «разделке» на Олимпиаде в Токио. Зато в прошлогодней многодневке отлично проявил себя после драмы с Рогличем Вингегор. В итоге ему досталось второе место.

Мощно, как обычно, смотрится богатая группа Ineos Grenadiers. У нее тоже есть титулованный лидер — британец Герайнт Томас, который выиграл Tour de France в 2018 году и который утверждает, что будет стремиться повторить то достижение, благо в 36 лет к нему словно вернулось второе дыхание.

В списке тех, кто, по идее, должен биться за высокие места, впервые бог знает за сколько лет присутствует и имя российского велогонщика. Речь о 26-летнем Александре Власове из немецкой группы Bora-Hansgrohe. Этот Tour de France для него дебютный в карьере, но некоторые свежие гонки в исполнении Власова и в самом деле наводят на мысль, что он дозрел до элитного уровня. В 2021 году Власов финишировал четвертым в Giro d’Italia, второй по рангу многодневке, в мае 2022-го — на верхней строчке классификации довольно престижного и конкурентного Тура Романдии, показав, что недурно научился справляться с горными этапами. В рейтингах подавляющего большинства букмекерских контор перед началом Tour Власов входил в топ-пятерку, в некоторых — даже в топ-тройку.

Алексей Доспехов