Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Не дадим Европе ни вагона

Наталья Скорлыгина об остановке сухопутного транзита в ЕС

С 10 июля Литва ввела дальнейшие ограничения транзита грузов через свою территорию в Калининград. Теперь в эксклав не смогут попадать российский цемент и алкоголь. И если раньше в качестве ответных мер калининградские власти предлагали лишь ограничить транзит российских грузов через территорию Прибалтики, то теперь появился более радикальный подход. Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь 11 июля сказал, что, если Брюссель не решит вопрос калининградского транзита, можно пропорционально сократить транзит в ЕС через территорию РФ.

Наталья Скорлыгина

Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно, но есть же грузовые перевозки, которые через Россию идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз,— заявил он в интервью "России 24".— Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они (для Калининграда.— “Ъ”) наметили». Детали предложения неясны — в частности, что имеется в виду под «схожими пропорциями» — товаропоток в массовом выражении, количество проходящих транспортных средств или номенклатурный состав грузов.

Пока российская сторона транзит не ограничивала. В автоперевозках на него влияет пятый пакет санкций ЕС, запрещающий российским и белорусским грузовикам въезжать на территорию союза, но пока никто не мешает европейцам заезжать за грузом в Россию. Ответная мера — прекращение пропуска в РФ европейских транспортных средств — лишь обсуждается. С железнодорожным транзитом стороны конфликта вообще обходились крайне осторожно — до калининградских событий.

На мой взгляд, по собственной инициативе обрывать транзит из Китая в ЕС через Россию — стрелять себе в ногу. И я не говорю о реакции китайских партнеров на остановку сухопутного транзита: я предполагаю, что она не воспоследует, так как китайцы просто вернут грузы на море. Сухопутные транзитные маршруты выстраивались много лет, а оборвать их ничего не стоит.

Потеряет только Россия: море при его масштабе перевозок (за четыре месяца контейнерооборот китайских портов составил 91 млн TEU) без труда поглотит жалкий 1 млн TEU грузов, которые уйдут с железных дорог. Тем более что сейчас ставки на море стали куда комфортнее, чем год назад: так, расценки на направлении Шанхай—Роттердам упали на треть, до $9,3 тыс. И перейдет этот груз к тем самым мировым контейнерным линиям, которые еще в марте ушли из России. Плюс к тому железнодорожный транзит — источник валютной выручки, за него платят в швейцарских франках. Иными словами, для придания веса позиции России в переговорах эта мера выглядит чересчур дорогостоящей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...