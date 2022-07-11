Митинги пока заразны

В начале июля Роспотребнадзор решился на самый масштабный шаг в послаблении санитарных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В частности, приостановлено действие масочного режима, сняты ограничения на ночную работу общепита. Формально снято и ограничение на проведение массовых мероприятий — митингов, шествий и других акций. Но региональные власти, формально самостоятельные в вопросе введения и отмены эпидемических ограничений, не спешат давать оппозиции козыри в руки и сохраняют запреты на массовые мероприятия под предлогом возможных будущих волн коронавируса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти большинства регионов прочно удерживают сохранившийся рубеж профилактики ковида

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Власти большинства регионов прочно удерживают сохранившийся рубеж профилактики ковида

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Роспотребнадзор объявил о снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, со 2 июля. Как пояснили в ведомстве, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса, которое совпадает с общемировыми тенденциями, поэтому летний подъем заболеваемости «маловероятен». В связи с этим служба приостановила действие масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и «ряда других мер». При ухудшении обстановки их действие может быть возобновлено, предупредили санврачи.

Вопреки расхожему утверждению, речь не идет о приостановке всех санитарных ограничений, связанных с коронавирусом. Как следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, исчерпывающий список отмененных мер включает обязательную самоизоляцию для контактных лиц и граждан, вернувшихся из-за границы (до получения результатов теста), масочный режим, в том числе для персонала в местах массового скопления людей, социальное дистанцирование, запрет на ночную работу общепита, специальные ограничения для лиц из категорий риска, а также правила для образовательных учреждений («разведение» классов и пр.). Кроме того, приостановлено положение «эпидемиологической тактики», предписывающее ограничивать или отменять массовые мероприятия — развлекательные, культурные и спортивные — для «разрыва» механизма передачи инфекции.

Напомним, весной 2020 года коронавирусные ограничения вводились через режим повышенной готовности в регионах, который наделял губернаторов широким кругом полномочий. И формально решение о тех или иных мерах принимал именно глава конкретного субъекта, исходя из эпидемической ситуации в его регионе. Аналогичным образом запреты снимались. Поэтому если поначалу картина от субъекта к субъекту почти не отличалась, то к концу пандемии санитарная политика стала похожей на «лоскутное одеяло». Например, когда весной 2022 года в отдельных регионах уже отменяли режим повышенной готовности, в других еще действовал масочный режим. Наиболее «живучим» оказался запрет на массовые мероприятия, под которыми власти понимают в том числе политические митинги, шествия и демонстрации. Во многих регионах он до сих пор остается последним действующим запретом, и чиновники, несмотря на решение госпожи Поповой, не спешат отменять ни его, ни саму повышенную готовность.

Так, в Санкт-Петербурге санитарные врачи «не усматривают оснований» для снятия запрета на массовые мероприятия, хотя и признают «относительную стабилизацию» ситуации. «Риск массового распространения новой коронавирусной инфекции сохраняется. На протяжении длительного времени Санкт-Петербург продолжает оставаться одним из лидеров по суточной заболеваемости COVID-19»,— следует из ответа начальника городского управления службы Наталии Башкетовой на запрос питерских «яблочников». «Хотелось бы обратить внимание, что Роспотребнадзор точечно приостановил, а не отменил действие некоторых ограничений»,— заявили “Ъ” в правительстве Нижегородской области, где действует ограничение на проведение массовых мероприятий (не более 300 человек на открытом воздухе). По мнению чиновников, «ситуация стабилизировалась лишь частично и на время, поэтому снимать или существенно облегчать режим повышенной готовности пока преждевременно». Схожей позиции придерживаются в Забайкальском крае, где еще в начале июня были отменены основные санитарные меры, в том числе масочный режим и социальное дистанцирование, но остались ограничения, связанные с массовыми мероприятиями (не более 500 человек на открытом воздухе). «Режим повышенной готовности не может быть снят в ближайшей перспективе, так как нам необходимо быть готовыми к возможному осложнению ситуации с распространением коронавирусной инфекции»,— объяснила “Ъ” руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

В отдельных регионах постановление Анны Поповой все же подвигло чиновников на решительные шаги. Например, в Татарстане с 8 июля приостановлено действие всех санитарных мер, в том числе ограничение на проведение массовых мероприятий, хотя еще 1 июля вице-премьер республики Лейла Фазлеева говорила, что они продолжат действовать. С чем это связано, в правительстве не пояснили. Интересно, что в тех субъектах, где митинги уже формально разрешены, оппозиция продолжает сталкиваться с препятствиями при их организации. Так, в курортном Краснодарском крае режим повышенной готовности и все связанные с ним санитарные меры были отменены еще 1 мая. С тех пор местные коммунисты несколько раз пытались согласовать проведение протестных акций в центре Краснодара, но безуспешно. «Раньше нам отказывали из-за пандемии, сейчас мэрия вернулась к традиционной отговорке: выбранное место якобы занято другим мероприятием. Для наших акций мэрия предлагает сквер Кленовый в первом отделении учхоза "Кубань" в 12 км от центра города»,— рассказал “Ъ” секретарь крайкома КПРФ Александр Сафронов.

Отметим, число умерших из-за ковида в России, по данным на воскресенье, 10 июля, возросло за сутки на 39 против 45 днем ранее. Теперь их число составляет 381 583 человека. Уровень менее 40 летальных исходов в сутки среди заболевших коронавирусом зарегистрирован впервые с 16 апреля 2020 года. Суточный прирост выявленных случаев также снизился до 3398 против 3539 днем ранее. При этом коэффициент распространения коронавирусной инфекции поднялся до отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля нынешнего года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный. Наряду с другими критериями этот показатель использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер. В Санкт-Петербурге коэффициент составляет 1,06, в Московской области — 1,14, в Москве — 1,62, а в Нижегородской области — до 1,69.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”