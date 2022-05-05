Креативную экономику укладывают в долгий ящик

94 3 мин. ...

В условиях нестабильности Минкульт решил отложить до 2024 года законодательное оформление в России института креативных индустрий. Меры налогового стимулирования «творческого» бизнеса теперь предполагается лишь проработать — хотя ранее в планах правительства был их запуск. Многие представители «креативного класса», как и сотрудники IT-компаний, тем временем покидают РФ. Впрочем, стратегией Минцифры, уже развернувшего меры по сохранению IT-персонала в России за счет широких финансовых и иных льгот, Минкульт воспользоваться бы не смог — планы поддержки креативной экономики были гораздо менее проработаны. РСПП, однако, неготовность налоговых льгот для креативных индустрий тревожит: потребность в их специалистах у бизнеса, очевидно, будет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минкульт предлагает перенести на 2024 год закрепление в законодательстве понятия творческих (креативных) индустрий, следует из проекта плана по реализации Концепции развития «творческого» бизнеса до 2030 года на портале regulation.gov.ru. Отметим, что ранняя его версия, подготовленная еще до начала специальной военной операции РФ на Украине, предусматривала внесение в правительство поправок к закону о культуре во втором квартале 2022 года и их принятие Госдумой до конца года. В нынешней версии название закона не упоминается, а срок исполнения мероприятия сдвинут на 2024 год.

Сам план по развитию в РФ креативной экономики ведомство по поручению премьер-министра Михаила Мишустина должно было представить в правительство до 1 марта. Это позволило бы начать создавать систему оказания господдержки отрасли, с тем чтобы к 2030 году доля креативной экономики выросла до 6% ВВП с 2,4% в 2019 году (см. “Ъ” от 28 сентября и 22 декабря 2021 года). В самом Минкульте сдвиг сроков объясняют необходимостью «серьезной проработки» плана, так как это «межведомственная и межсекторальная сфера деятельности».

Продлится обсуждение и финансового обеспечения, экономического стимулирования и инвестиций в отрасль. Если ранее план предусматривал реализацию ряда мероприятий по налоговому стимулированию, то теперь — лишь их проработку. Также предполагалось создать налоговые условия для развития инфраструктуры (в первом квартале 2023 года — в части налогов на имущество, через год — в части ускоренной амортизации, в первом квартале 2025 года — в части разработки программ возмещения расходов). Теперь сдвинуты и эти планы: только доклад по «инфраструктурным» вопросам креативной экономики предполагается представить в правительство до конца 2022 года. В министерстве объясняют — нужно оценить «целесообразность, а главное — соотношение выпадающих доходов налоговой системы и экономических эффектов».

Бизнес, однако, на усилия Белого дома рассчитывал. При реализации всех поставленных задач документ создаст необходимые условия для развития креативных индустрий, полагает член правления РСПП, председатель комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский. «План удовлетворяет интересы представителей различных креативных индустрий: как тех, кто занимается образованием, акселерацией креативного предпринимательства, интеллектуальной собственностью, так и тех, кто представляет инфраструктурную часть креативных индустрий, в данном случае Союз креативных кластеров»,— согласна и глава Центра практик качества жизни АСИ Татьяна Журавлева.

Сдвиги же сроков РСПП тревожат: «Это означает, что адаптации инвестиционной и налоговой системы к потребностям креативных индустрий можно ждать не раньше 2024 года»,— говорит господин Кричевский. «Если разработка налоговых мер будет отложена, это будет означать, что один из ключевых барьеров для развития креативного предпринимательства не будет снят»,— полагает он. По словам куратора комитета по GR Федерации креативных индустрий Сергея Матвеева, контур будущей налоговой и инвестиционной системы в проекте плана просматривается, но вызывает тревогу вопрос о его реализации.

Ситуация же в самой креативной индустрии нестабильна: отменяются спектакли и театральные фестивали, драматурги и режиссеры отзывают свои имена с афиш, уезжают из РФ представители творческой индустрии. Впрочем, удержать их с помощью финансовых мер поддержки, как это делает Минцифры в отношении IT-персонала, Минкульт не успел бы — меры поддержки отрасли на момент начала военной операции на Украине были только в начале обсуждения, а двухлетняя пауза в их разработке примерно соответствует по срокам ожидаемой властями «структурной» перестройке всей экономики РФ.

Венера Петрова, Олег Сапожков