Деньги сняли с карт заранее

Вопреки ожиданиям, снятие наличных в первом квартале не было значительным, свидетельствуют данные ЦБ. Граждане сняли лишь 7 трлн руб., что на 15% больше, чем годом ранее, но на 5–7% ниже, чем в третьем-четвертом кварталах 2021 года. Фактически ажиотажный спрос на наличность, особенно сразу после начала военных действий РФ на Украине в конце февраля—начале марта, был купирован задержками со снятием средств, а также резким повышением ставок в банках. По оценке аналитиков, объем снятия средств во втором квартале уже мог сократиться на фоне сохранения и даже роста безналичных расчетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно статистическому бюллетеню ЦБ, в январе—марте объем снятия наличных с банковских карт у населения составил менее 7,1 трлн руб. Это на 14,7% выше результата первого квартала 2021 года и на 9,2% — показателя двухлетней давности. Несмотря на ажиотаж конца февраля—начала марта, объемы снятия наличных не стали рекордными и даже не превысили показатели третьего-четвертого кварталов 2021 года (7,4 трлн и 7,5 трлн руб. соответственно). Резкий рост спроса на наличные ограничили как сложности с ее получением (в пиковые периоды банки не успевали поставлять деньги в банкоматы, см. “Ъ” от 25 февраля), так и ограничения ЦБ (например, по снятию денежных средств с валютных счетов, см. “Ъ” от 10 марта).

Статистика ЦБ также отражает объем безналичных операций, который по итогам первого квартала 2022 года составил 11,2 трлн руб. (то есть превысил объем полученных на руки наличных). Более сильный прирост показали «прочие операции» (включают операции, совершенные с использованием банковских карт, не связанные с оплатой товаров и услуг, например переводы «с карты на карту», «с карты на банковский счет», в целях увеличения остатка электронных денежных средств и т. п.). Их объем возрос свыше 17 трлн руб.

Эксперты и банкиры уточняют, что во втором квартале спрос на наличные заметно сократится. ЦБ об улучшении ситуации с фондированием в банковском секторе сообщил уже по итогам апреля. Как следует из данных регулятора, к началу июля объем наличных в обращении свидетельствует о более низком спросе россиян на наличные относительно пиковых значений марта. Так, если в марте он возрастал на 98–203 млрд руб. в день, то в июне—июле не превышал 45 млрд руб. в день.

«Разовые факторы первого квартала, связанные с процентными ставками и колебаниями валютных курсов, во втором квартале не действовали, поэтому общая динамика во втором квартале будет более сглаженной»,— считает гендиректор АКРА Михаил Сухов.

Тенденцию удалось переломить в том числе за счет взлета ставок на короткие трех—шестимесячные депозиты, по которым ставки превысили 20% годовых. Как пояснял регулятор, приток рублевых вкладов населения за апрель (1,3 трлн руб.) «почти полностью компенсировал совокупный отток в феврале—марте» (1,4 трлн руб.). Всего на начало июня в банках население РФ хранило 33,26 трлн руб. (без учета средств на эскроу-счетах).

Как отмечает аналитик ХКФ-банка Станислав Дужинский, на протяжении апреля—июня «отмечается постепенная адаптация населения к текущим экономическим условиям». На фоне укрепления обменного курса рубля и начала снижения потребительской инфляции «стремление людей успеть купить товар до момента роста цены на него, в том числе за наличные, постепенно нивелировалось», отмечает он. В результате в банке наблюдают серьезное снижение доли операций по снятию наличных с карт во втором квартале по сравнению с первым.

В МКБ клиенты во втором квартале 2022 года реже снимали наличные с банковских карт, в результате объем операций уменьшился на 20%. В Совкомбанке во втором квартале фиксировался незначительный прирост операций по снятию наличных с карт в связи с окончанием действия срочных вкладов, открытых в феврале—марте 2022 года.

Ольга Шерункова