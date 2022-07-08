Новак Джокович вернулся в финал

В единственном мужском полуфинале Уимблдонского турнира, который в воскресенье завершается в Лондоне, его шестикратный победитель Новак Джокович в четырех партиях разобрался с британцем Кэмероном Норри. В воскресенье в решающем матче соперником серба будет австралиец Ник Кириос, который вышел в финал без борьбы из-за травмы Рафаэля Надаля и обыграл Джоковича в двух их предыдущих встречах, состоявшихся, правда, уже очень давно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович в полуфинальном матче против Кэмерона Норри

Фото: Gerald Herbert / AP Новак Джокович в полуфинальном матче против Кэмерона Норри

Фото: Gerald Herbert / AP

Для Кэмерона Норри, 26-летнего британца, который родился в ЮАР, а детство провел в Новой Зеландии и даже выступал за сборную этой страны на юниорских соревнованиях, выход в полуфинал Wimbledon стал огромным успехом. Дело в том, что, уже успев побывать в первой десятке и выиграв прошлой осенью престижный титул в Индиан-Уэллсе, на турнирах Большого шлема он раньше дальше третьего круга никогда не продвигался. Да и с травяными кортами отношения у Норри были натянутыми. Год назад он, правда, дошел до финала лондонского турнира в Queen’s Club, но в этом сезоне перед Wimbledon проиграл на траве два матча из трех. Зато на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба Норри почувствовал уверенность. Иначе ему бы не удалось одолеть на пути в полуфинал таких неплохих травяных игроков, как американец Томми Пол и бельгиец Давид Гоффен, и порадовать английских болельщиков, не избалованных в последнее время подобными теннисными успехами.

Правда, против Новака Джоковича шансов у Норри было совсем немного. Чтобы в этой встрече произошла сенсация, британскому левше требовалось прыгнуть выше головы.

Норри, конечно, обладает отлаженной игрой по всему корту и умеет резко переходить в контратаку за счет сильного бэкхенда, но в целом его теннис удобен Джоковичу, который в плане универсализма сейчас не знает себе равных. Так что какую-то интригу в этом полуфинале перед его началом можно было рассмотреть только под микроскопом.

И все-таки она возникла — после окончания первого сета, продолжавшегося примерно полчаса и завершившегося со счетом 6:2 в пользу Норри. Его соперник был не похож на себя, допуская многочисленные ошибки и трижды потеряв свою подачу. Едва ли Джокович хотел взять Норри голыми руками. Скорее всего, он, обладая гигантским опытом подобных ответственных встреч, просто позволил предельно мотивированному противнику выпустить пар, не утруждая самого себя лишней беготней. Как бы то ни было, в восьмом гейме второй партии серб добился своего. При счете 15:15 на своей подаче Норри в выгодной ситуации ошибся при ударе с лета, и этой мелочи оказалось достаточно, чтобы психология встречи, а с ней и ее сценарий кардинальным образом изменились.

Наладив подачу, Джокович почувствовал себя полным хозяином положения и сделал то, что у него получалось на Wimbledon уже не один раз. Он полностью переиграл Норри, не предоставив тому в трех партиях ни единого шанса на брейк. В итоге — 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 за 2 часа 35 минут.

Возможно, именно такая, не самая простая, но и совсем не сложная победа требовалась Новаку Джоковичу перед финалом, в котором ему предстоит встретиться с одним из самых неординарных игроков мира — Ником Кириосом.

Эксцентричный австралиец, как известно, в пятницу отдыхал. Разрыв брюшной мышцы у Рафаэля Надаля лишил Wimbledon, возможно, очень яркого полуфинала. Зато таким же интересным и эмоциональным теперь может получиться финал. Ведь Кириос, в отличие от того же Норри, дважды обыгрывал Джоковича — правда, уже достаточно давно, в 2017 году на турнирах в Акапулько и Индиан-Уэллсе.

Сейчас, конечно, многое обстоит иначе. На стороне Джоковича, шестикратного чемпиона Wimbledon, не проигрывающего там с того самого 2017 года, гигантский опыт участия в таких финалах, а Кириос, их дебютант, едва ли сможет избежать волнения. Однако не стоит забывать, что аналогичным образом ситуация выглядела перед прошлогодним финалом US Open между Джоковичем и Даниилом Медведевым. Финала, в котором серб потерпел безоговорочное поражение, уступив прежде всего психологически.

Евгений Федяков