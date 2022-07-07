Финал стран Азии и Африки

В финале Уимблдонского турнира, выходящего в Лондоне на финишную прямую, встретятся Унс Джабир из Туниса, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и бывшая россиянка Елена Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана. Лучшая в истории африканская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге второе место, в трех сетах переиграла немку Татьяну Марию, а 23-летняя москвичка убедительно переиграла бывшую первую ракетку мира, чемпионку Wimbledon 2019 года румынку Симону Халеп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имея в своем активе на турнирах Большого шлема лишь четвертьфинал прошлогоднего Roland Garros, Елена Рыбакина в прекрасном стиле дошла до финала Wimbledon

Фото: SEBASTIEN BOZON / AFP Имея в своем активе на турнирах Большого шлема лишь четвертьфинал прошлогоднего Roland Garros, Елена Рыбакина в прекрасном стиле дошла до финала Wimbledon

Фото: SEBASTIEN BOZON / AFP

Принимая во внимание исключительно гражданство соперниц, легко сделать вывод, что в субботу, возможно, состоится самый экзотический женский финал на чемпионатах Большого шлема. Во всяком случае, с тех пор как в 2004 году титул на Roland Garros разыграли сразу две россиянки — Анастасия Мыскина и Елена Дементьева, чего тогда тоже никто не ожидал. Но если отбросить в сторону географический фактор, то придется признать, что, чем бы ни завершился этот Wimbledon, в его исходе будет своя логика. Хотя бы потому, что неожиданностями в женском теннисе уже давно никого не удивишь. К тому же по крайней мере Унс Джабир уже не первую неделю входит в мировую элиту, то есть в ее пользу еще перед началом турнира имелись весомые аргументы.

Чисто внешне эта отнюдь не субтильная арабская женщина, конечно, мало напоминает первую за 73 года представительницу африканского континента, которой удалось дойти до решающей стадии на мейджорах. (Две предшественницы Джабир, чьи имена сейчас мало что говорят даже самым продвинутым болельщикам, представляли ЮАР.) Однако наблюдать за ее игрой невероятно интересно.

Дело в том, что теннис Джабир основан прежде всего не на атлетизме, а на чувстве мяча, которое она научилась использовать невероятно эффективно и зачастую очень красиво.

Начиная этот Wimbledon c незначительной травмой колена, полученной две недели назад в Истборне во время выступления в паре с Сереной Уильямс, она всю первую неделю не испытывала особых проблем и к решающим матчам подошла в отличной физической форме. В такой ситуации поражение Джабир от 34-летней Татьяны Марии, по нынешним временам тоже по-своему уникальной теннисистки, чаще использующей при ударе справа не подкрутку, а подрезку, было бы невероятной сенсацией. Правда, Мария, мать двоих детей, с которыми Джабир иногда немного нянчится, взяла у своей подруги второй сет. Но третья партия закончилась сравнительно быстро, и немка, находящаяся в мировой классификации за пределами первой сотни, может сетовать лишь на то, что в этом году на Wimbledon не начисляются рейтинговые очки.

Совсем другим был психологический подтекст второго полуфинала, между Еленой Рыбакиной и Симоной Халеп. Здесь титулованной румынке, которая в свои 30 лет сохраняет амбиции вернуться в первую десятку, противостояла еще сравнительно молодая соперница, от которой настоящего прорыва ждали уже довольно давно. Ведь по большому счету для этого у Рыбакиной еще пару лет назад было практически все — и прекрасные физические данные, и мощная подача (между прочим, по количеству эйсов — 173 — она в нынешнем сезоне занимает первое место в WTA), и размашистые движения при мощных ударах, напоминающие своей амплитудой аналогичные технические элементы в исполнении Марии Шараповой. Не хватало, наверное, лишь одного — умения сохранять холодную голову, когда на корте становится слишком жарко,— качества, которое порой вырабатывается годами.

И вот наконец москвичка, представляющая Казахстан, раскрылась во всей своей красе. Сказать, что Халеп не имела ни одного шанса, конечно, в данном случае было бы преувеличением, но и особой интриги в их встрече не наблюдалось.

Румынка в основном оборонялась и допускала в ключевые моменты двойные ошибки. Рыбакина же потеряла концентрацию внимания лишь однажды — в проигранном на своей подаче четвертом гейме второй партии. И в итоге одержала свою самую убедительную победу за последние две недели — 6:3, 6:3 за 76 минут.

Финал выглядит непредсказуемым. Каждая из соперниц имеет на руках свои козыри, и как они сыграют в тот или иной момент матча, сказать трудно. У Рыбакиной не лучшая статистика финалов — лишь две победы при шести поражениях. Джабир старше и, конечно, выстрадала этот титул сильнее. Но это совсем не значит, что чемпионкой обязательно окажется именно она. Психология решающих матчей на Wimbledon не раз рождала сюрпризы.

Евгений Федяков

1/2 финала Wimbledon Женщины. Унс Джабир (Тунис, 3)—Татьяна Мария (Германия) 6:2, 3:6, 6:1. Елена Рыбакина (Казахстан, 17)—Симона Халеп (Румыния, 16) 6:3, 6:3. В пятницу в 1/2 финала в мужском одиночном разряде встречаются Новак Джокович (Сербия, 1)—Кэмерон Норри (Великобритания, 9), Ник Кириос (Австралия)—Рафаэль Надаль (Испания, 2).