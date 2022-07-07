Ужин что творится

На индонезийском острове Бали в пятницу пройдет министерская встреча G20 с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. Накануне он провел там переговоры с коллегами из Китая и Турции, в планах встречи еще с пятью министрами. Представители западных стран контактов с российской делегацией, однако, избегают: они считают, что Россия подрывает эффективность и авторитет G20. В знак протеста против приглашения Сергея Лаврова несколько дипломатов даже пропустили торжественный ужин. В МИД РФ сделали вид, что отсутствия бойкотирующих не заметили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на саммите G20

Фото: Пресс-служба МИД России Глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на саммите G20

Фото: Пресс-служба МИД России

Основные мероприятия в рамках министерской встречи G20 намечены на пятницу, однако Сергей Лавров прилетел на Бали еще в среду вечером (из Вьетнама) и в четверг днем провел в Денпасаре две двусторонние встречи — с главой МИД Китая Ван И, а также министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Переговорами с китайским коллегой Сергей Лавров воспользовался, чтобы подчеркнуть: Россия противостоит Западу не одна, а вместе со своим мощным восточным соседом. Отношения Москвы и Пекина он в своем вступительном слове охарактеризовал как «созидательную стратегическую связку», направленную на «формирование более справедливого и демократического миропорядка». Этому российский министр противопоставил «откровенно агрессивную линию Запада», который, по его словам, «стремится сохранить свое привилегированное положение и доминирование в международных делах».

Отметив, что «курс США и их сателлитов направлен на двойное сдерживание развития наших стран», Сергей Лавров подчеркнул, что Россия и Китай «продолжат наращивать объемы и расширять охват практического взаимодействия».

На встрече с Мевлютом Чавушоглу глава МИД РФ заявил о «неприемлемости дальнейшей поддержки Западом милитаристских амбиций киевского режима, стимулирующей украинские власти к откату от ранее достигнутых мирных договоренностей». Среди прочего министры обсудили взаимодействие России и Турции в Черном море. Анкара, напомним, пытается выступать посредником между Москвой и Киевом в вопросе о разблокировании морских перевозок украинского зерна с целью предотвращения глобального продовольственного кризиса. Пока это, однако, получается так себе: в четверг посол Турции в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере был вызван в МИД Украины, где ему заявили протест в связи неготовностью турецкой стороны задержать российский сухогруз «Жибек Жолы», якобы перевозящий незаконно вывезенное украинское зерно.

Беседа Сергея Лаврова с Ван И, как следует из сообщения МИД РФ, «прошла в традиционно дружеской, доверительной атмосфере». Обмен мнениями с Мевлютом Чавушоглу в ведомстве назвали «обстоятельным». На пятницу у российского министра помимо основной программы по линии G20 намечено еще несколько двусторонних встреч: с коллегами из Индии, Мексики, Бразилии, Индонезии и Аргентины. С некоторыми из них Сергей Лавров успел предварительно переговорить в четверг вечером — на торжественном ужине в честь участников министерского совещания «двадцатки».

Делегаты из США и других западных стран заранее заявили о намерении избегать контактов с российскими участниками. Напомним, на фоне ввода российских войск на Украину ряд государств выступил за исключение России из G20 — клуба крупнейших развитых и развивающихся экономик мира. Однако в итоге участники «двадцатки» разделились на две группы: тех, кто резко осудил действия Москвы, и тех, кто занял нейтральную позицию. В первом лагере — Австралия, Великобритания, Германия, Евросоюз (он входит в G20 как отдельная единица), Италия, Канада, США, Франция, Южная Корея и Япония. Во втором — Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР. С учетом самой России получилось фактически G10 против G10 (подробнее см. “Ъ” от 30 июня).

Не добившись изгнания России, дипломаты из стран и объединений первого лагеря некоторое время всерьез обсуждали идею самим отказаться от приезда на Бали.

Однако в итоге они от этого замысла отказались, решив вместо бойкота министерского заседания бойкотировать российскую делегацию. «Для Европейского союза G20 остается ключевым форумом для обсуждения существующих глобальных вопросов… Мы не можем допустить, чтобы этот орган был разрушен,— заявила в четверг на брифинге представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, подтверждая участие в совещании главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.— Участие же России в мероприятиях G20 может поставить под сомнение эффективность форума и его авторитет».

В знак протеста против приглашения российской делегации на Бали дипломаты из стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) отказались от участия в торжественном ужине, организованном принимающей стороной. В российском МИДе позже сообщили, что в ходе ужина Сергей Лавров «провел целый ряд двусторонних контактов». «Отсутствия, как выясняется, бойкотирующих он не заметил»,— добавили в ведомстве.

Елена Черненко