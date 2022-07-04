Белорусский калий потянулся в Россию

Один из крупнейших мировых экспортеров калия «Беларуськалий», попавший в начале года под санкции, которые остановили его поставки по традиционным каналам сбыта, начал отгрузки через Россию, осложнив жизнь национальным игрокам. Как поясняют участники рынка, компания агрессивно демпингует, что негативно сказывается на доходах конкурентов. По оценкам экспертов, скидки белорусского производителя могут достигать 50%. Но, считают они, пострадать могут в первую очередь канадские поставщики, запланировавшие расконсервацию мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, белорусский производитель калия «Беларуськалий» (объем производства — около 11 млн тонн, занимает 15% мирового рынка) начал отгружать свою продукцию через российские порты. В частности, компания заключила договор на перевалку 2 млн тонн калия в контейнерах до конца 2023 года с петербургским оператором ООО «Кистоун Лоджистикс». Поставки идут через «Петролеспорт» и «Нева-металл» (оба терминала расположены в Большом порту Санкт-Петербурга), а также через Рыбный порт во Владивостоке.

Также белорусская компания отгружает в Китай удобрения в контейнерах по российской железной дороге, говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. В июне, сообщают источники “Ъ”, несмотря на введенные против компании санкции, «Беларуськалий» отгрузил в Китай около 120 тыс. тонн калия.

Экспортировать продукцию через Россию «Беларуськалию» приходится после внесения компании в санкционный список США и Европы. С 1 февраля Литва, через которую шла перевалка большей части белорусского калия, остановила транспортировку.

Минск несколько раз заявлял о намерении строить в России собственный порт, но до сих пор до конкретики не доходило. Сейчас же, как сообщили источники “Ъ”, власти Санкт-Петербурга выделили «Беларуськалию» замельный участок в порту Бронка. О том, что Белоруссия планирует разместить там терминал, в конце июня заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, президент Владимир Путин уже одобрил будущий проект. Источники “Ъ” указывают, что потенциально на выделенном участке в Бронке можно построить терминал мощностью до 15 млн тонн. По их мнению, сроки строительства займут 3–4 года, а стоимость проекта может составить $600 млн. Есть ли эти деньги у Минска, непонятно, отмечают собеседники “Ъ”. При этом независимый эксперт Елена Сахнова оценивает стоимость строительства всего в $200 млн.

По словам собеседников “Ъ”, уже сейчас поставки из Белоруссии наносят ущерб российским производителям, так как «Беларуськалий» демпингует, стараясь увеличить отгрузки. Крупнейшие российские производители калия — «Уралкалий» и «Еврохим». «Сейчас и так нелегкое время для российских производителей удобрений, а снижение цены конкурентом создает дополнительные трудности компаниям, которые теряют доходы»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. В Минпромторге и российских производителях удобрений ситуацию не комментируют. В «Беларуськалии» и «Кистоун Лоджистикс» (его акционерами в базе СПАРК указаны Вадим Фридман и Надежда Кузнецова) комментарий получить не удалось.

Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка называет текущие мировые цены на калий «запредельными»: в мае и июне они в среднем превышали $700 за тонну. И, отмечает она, в текущих условиях неясно, когда может наметиться снижение.

Независимый эксперт Елена Сахнова указывает, что текущая стоимость калия превышает на основных рынках $900 за тонну. Так, на Балтике этот вид удобрений стоит $900 за тонну, в Бразилии — $1040, в Юго-Восточной Азии — $975 за тонну. Эксперт подтверждает, что «Беларуськалий» демпингует на мировом рынке и продает свою продукцию со скидками до 30–50%. Но, по мнению госпожи Сахновой, пострадают от такого демпинга скорее канадские производители, которые сейчас активно инвестируют в расконсервацию мощностей. Например, канадская NTR приняла решение увеличить выпуск калия с 15 до 18 млн тонн в течение трех лет.

Ольга Мордюшенко