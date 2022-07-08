Барьеры подорожали

Количество объявленных или введенных экспортных ограничений в торговле продовольствием и удобрениями после начала кризиса на Украине резко выросло и достигло 74, следует из мониторинга Всемирного банка (ВБ). Число мер, облегчающих импорт, по итогам января—мая было меньшим — 61. Всемирная торговая организация (ВТО) на фоне ужесточения торговой политики странами G20 вчера призвала их проявлять сдержанность при введении ограничительных мер, поскольку они усугубляют гуманитарно-продовольственный кризис в мире. В ВБ подсчитали, что, если бы ограничения на экспорт не вводились, цены на пшеницу были бы ниже нынешних на 9%, на рис — на 12%, на кукурузу — на 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Аналитики Всемирного банка в рамках мониторинга Global Trade Alert подсчитали, что число объявленных и/или введенных экспортных ограничений в торговле продовольствием и удобрениями с января по май 2022 года достигло 74 (или 98 с учетом истекших в этот период). Ограничения на фоне кризиса на Украине ввели 34 страны — почти столько же, сколько сделали это во время куда более продолжительного продовольственного кризиса 2008–2012 годов (36 стран). В ВБ отмечают, что экспортные ограничения наносят вред прежде всего бедным слоям населения — так, во время кризиса 2008–2012 годов резко выросло количество регулярно недоедающих детей. Это, в свою очередь, привело к росту доли детей из беднейших семей, которым пришлось покинуть школу.

По данным ВБ, к началу июня уже 22 страны, на долю которых приходится 21% мировой торговли зерном, ввели ограничения на экспорт пшеницы. Это ускорило рост цен на нее на 9%. Больше других от этого пострадают страны, которым пшеница доставляется из портов Черного моря: в частности, Бангладеш импортирует таким образом до 41% всей потребляемой пшеницы, Республика Конго — 67%, Ливан — 86%. В торговле другими сельхозкультурами ситуация аналогичная: экспортные ограничения в Индии привели к росту цен на рис более чем на 12%, барьеры в РФ и Турции в отношении кукурузы вызвали ее подорожание на 6%. Кроме того, турецкие ограничения вызвали увеличение цен на соевое масло и его фракции на 14%,

Число мер, которые, напротив, облегчили импорт продовольствия и удобрений, достигло, по данным ВБ, 61 (70 с учетом отмененных). За вторую половину мая оно выросло, сократив разрыв между послаблениями и экспортными ограничениями. Однако ВБ предупреждает, что в условиях продовольственного кризиса снижение пошлин или другие способы ослабления импортных ограничений оказывают повышательное давление на цены, так как излишне стимулируют спрос и сокращают предложение для других стран.

На этом фоне вчера генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала в отчете по мониторингу торговли и торговым мерам стран G20 призвала их не вводить торгово-ограничительные меры для обеспечения восстановления экономики и борьбы с гуманитарно-продовольственным кризисом на фоне сохранения пандемии и продолжения кризиса на Украине. По предварительным оценкам ВТО, стоимостный объем экспортных ограничительных мер, принятых странами G20 в ответ на конфликт (без учета санкций), составляет $52,2 млрд. Меры же «двадцатки» по упрощению импорта охватили товары на $28,7 млрд.

Вчера же аналитики Программы развития ООН в своем докладе отметили, что резкий взлет цен на энергоносители и продовольствие за первые три месяца кризиса на Украине подвел к черте крайней бедности еще 71 млн человек, из них 51,6 млн стали жить на $1,9 и менее в день (численность этой группы достигла уже 9% от всего населения мира). Еще 20 млн опустились до уровня потребления $1,9–3,2 в день. Ранее из-за пандемии и карантина в состоянии крайней бедности в мире оказались 125 млн человек, однако это произошло за более продолжительный срок — 18 месяцев, то есть скорость распространения крайней бедности заметно ускорилась.

Георгий Смирнов