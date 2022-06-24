Сибирское зерно мечтает о загранпоездках

«Опора России» после обращений аграриев Сибирского федерального округа (СФО) отправила письмо в профильный комитет Совета федерации с просьбой решить проблему тарифных ограничений для транзита зерна из РФ через Казахстан и негативного воздействия на него российских экспортных квот и плавающей пошлины. Российские эксперты напоминают, что при этом казахстанское зерно продолжает поступать транзитом через РФ в черноморские порты по льготному тарифу. Учитывая, что регионам СФО тяжело реализовать профицит зерна, «Опора России» предлагает в четыре раза повысить для него коэффициент при расчете экспортных квот и вернуть льготный тариф на перевозки пшеницы и ячменя в южные порты и для Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Опора России» со ссылкой на обращение аграриев Сибирского федерального округа написала письмо в профильный комитет Совета федерации с просьбой решить проблему вывоза избыточного зерна из региона. Сибирские сельхозпроизводители констатируют высокий профицит зерна в округе — его экспорту и внутрироссийской транспортировке мешают высокие тарифы и введенные правительством ограничения. Одной из главных проблем, по словам председателя комиссии «Опоры России» по развитию зернового комплекса Сергея Соколова, стала тарифная дискриминация перевозок российского зерна через Казахстан в страны Средней Азии, Афганистан и Пакистан: стоимость перевозки тонны на километр для казахстанских переработчиков зерна составляет 51 руб., а для российских — 192 руб., притом что Россия сохраняет льготы для транзитных перевозок зерна из Казахстана в порты Южного федерального округа (ЮФО). В «Опоре России» полагают, что высокий тариф для аграриев из РФ должен быть отменен, однако решение проблемы может затянуться как по бюрократическим, так и по политическим причинам.

Так, по словам доцента кафедры международной торговли ВАВТ Андрея Кушниренко, урегулирование тарифного спора через механизмы ЕврАзЭС может растянуться на несколько лет, поэтому аграриям из СФО не стоит рассчитывать, что тариф будет снижен в ближайшее время. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский полагает, что устранить тяжелые тарифные условия можно путем переговоров или введения симметричных мер в отношении транзита зерна из Казахстана, однако РФ рассчитывает на поддержку Казахстана в части снабжения ее экономики недоступным из-за санкций технологическим импортом и рассчитывать на активную позицию российских властей в тарифном споре с Астаной вряд ли приходится. В комитете Совета федерации по аграрной политике и Минсельхозе на запросы “Ъ” ожидаемо не ответили.

Самим аграриям перспективнее продавать зерно на рынок в 140 млн потребителей в Северо-Западном Китае. Альтернативные маршруты, по мнению «Опоры России», сибирское зерно не спасут — на восточном ему придется конкурировать с грузами, которые ранее отправлялись на Запад. Впрочем, «Опора России» предлагает рассмотреть возможность введения твердого графика оформления РЖД экспортных грузов АПК на дальневосточном направлении — по оценкам господина Соколова, зерновые поставки сейчас выгоднее, чем уголь и металлы.

Отдельную проблему представляет и квотирование экспорта: квоты выдаются с 2020 года по историческому принципу, однако поставки в страны ЕАЭС не учитываются, а китайский маршрут только развивается. В результате число компаний из СФО, которые получили квоты, снижается: в 2020 году — 15 фирм на 150 тыс. тонн пшеницы и ячменя, в 2022 году — 8 фирм на 90 тыс. тонн. Решением проблемы в «Опоре России» называют повышение в четыре раза коэффициента при расчете квот на поставки зерна из Сибири, а также возврат льготного тарифа на его внутрироссийские перевозки в южные порты. Ранее Российский зерновой союз добился от государства скидки 50% от тарифа на перевозки дальностью свыше 1,1 тыс. км (эффективная на весь маршрут — 26–32%), но сегодня она не действует. Глава зернового союза оценивает необходимую сегодня скидку 50% на весь маршрут и также говорит о большей эффективности восточных поставок из-за высокой конкуренции в портах ЮФО.

Георгий Смирнов