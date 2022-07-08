Софт отберут жестко

Дискуссия о критериях включения разработчиков в реестр отечественного софта вышла на новый уровень. Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» просит ужесточить требования, чтобы в реестр не попали «непрофильные» структуры, например Ozon, «Авито», HeadHunter и «Вымпелком». Минцифры допускает возможность введения нового регулирования для проверки реестра на предмет отнесения компаний к сфере IT. Однако в «непрофильных» компаниях считают такой подход несправедливым и непродуктивным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом главы АРПП «Отечественный софт» Натальи Касперской премьеру Михаилу Мишустину от 29 июня. Ассоциация просит ужесточить требования к включению софта в единый реестр российского ПО, который курирует Минцифры. Письмо стало реакцией на предложение министра Максута Шадаева смягчить требования к разработчикам, в частности, включать в реестр продукты компаний, в которых российским владельцам принадлежит не 50%, а 25% и более (см. “Ъ” от 16 мая).

Но АРПП беспокоит в первую очередь не российская принадлежность разработчиков, а отраслевая. Госпожа Касперская подчеркивает, что некоторые компании, «чья коммерческая деятельность и интересы лишь косвенно связаны с IT-отраслью», среди которых Ozon, «Авито», Cian, HeadHunter, «Тинькофф» и «Вымпелком», попросили смягчить требования для вступления в реестр российского ПО. По словам главы АРПП, они хотят «успеть "впрыгнуть в поезд" и поучаствовать в распределении "пирога" поддержки отрасли, на которую государство в крайне непростые для себя времена выделило действительно огромные ресурсы».

Действующий механизм включения в реестр российского ПО, по мнению АРПП, «доказал свою эффективность», а смягчение требований приведет к тому, что к госзакупкам могут получить доступ «прямые клоны зарубежного ПО и перелицованного свободного ПО»: «Это подорвет доверие заказчиков и пользователей к реестру и еще более обострит угрозы безопасности и технологическому суверенитету страны, связанные с проникновением в реестр фактически иностранного ПО». Кроме того, постоянно растущее количество атак на отечественную инфраструктуру по-прежнему «несет угрозу технологической независимости нашего государства». «В связи с этим,— пишет Наталья Касперская,— процедуру включения в реестр, по нашему мнению, необходимо скорее ужесточать, а не смягчать».

Сейчас в реестр российского ПО входит около 13,9 тыс. продуктов и 4,4 тыс. правообладателей. Те, кто вошел в реестр, получают преференции при госзакупках и возможность сократить ставку налога на прибыль до 3% вместо 20% и уплачивать страховые взносы в размере 7,6% вместо 14%, при продаже программ из реестра не нужно платить НДС.

В аппарате премьера “Ъ” сообщили, что письмо АРПП получено и направлено в Минцифры на проработку. В министерстве уточнили, что процедура государственной аккредитации IT-компаний «существенно упрощена за счет ее перевода в электронную форму». По предварительной оценке, количество записей в реестре к концу года может составить порядка 30 тыс. При этом, подтвердили в Минцифры, прорабатывается возможность ужесточения требований к компаниям по включению в реестр: «После внесения соответствующих НПА по всем записям в реестре будет проведена проверка на предмет отнесения компаний к сфере IT».

Гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов считает, что процедура включения налажена и занимает меньше месяца, поэтому смягчать требования нет необходимости: «Важно, что проходит проверка всего заявленного ПО на соответствие требованиям реестра, около половины заявок отсеивается, а их преждевременное включение дезинформировало бы покупателей». Возможное ужесточение требований, по его мнению, должно иметь «не только юридический аспект, но и технологический, который гарантировал бы поддержку и развитие отечественных разработчиков».

В «Вымпелкоме» возражают, что действующие критерии включения в реестр «не отвечают сложившимся реалиям» и ограничивают доступность продуктов: «Важно поддерживать экспертизу тех компаний, которые работают в нашей стране, внедряя и развивая сервисы и решения в интересах российских пользователей, в том числе с привлечением иностранных инвестиций». Такие компании, добавляют в операторе, выступают «лидерами цифровой трансформации» и было бы «неправильно не признавать их продукты на государственном уровне».

По словам GR-аналитика Cian Дмитрия Денисова, смягчение критериев для включения продуктов в реестр отечественного ПО позволит крупнейшим российским IT-компаниям рассчитывать на налоговые льготы, а также ускорит наполнение рынка отечественным ПО в условиях необходимости в импортозамещении.

Тимофей Корнев, Евгения Крючкова