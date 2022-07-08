К электронике подбирают ключи

При утверждении нормативных актов, регулирующих российский рынок радиоэлектроники и ПО, будет действовать правило «двух ключей»: они должны проходить согласование и в Минцифры, и в Минпромторге. Механизм призван синхронизировать разработку регулирования импортозамещения электроники, увязав его как с возможностями производителей, так и со спросом. Эксперты и участники рынка оценивают новую норму по-разному. С одной стороны, есть вероятность, что будут лучше представлены интересы потребителей электроники и ПО. С другой стороны, схема выглядит фиксацией компромисса в аппаратной борьбе двух министерств, а не ее завершением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с постановлением правительства №1168 от 30 июня (опубликован на pravo.gov.ru за подписью премьера Михаила Мишустина). Документ вносит изменения в регламенты федеральных органов власти в части разработки инициатив по регулированию рынка радиоэлектроники и программного обеспечения. Теперь проекты любых нормативных актов, которые касаются доступа оборудования и ПО из иностранных государств на рынок госзаказа, а также устанавливают минимальные доли закупок российского оборудования и софта, должны проходить согласования не только в Минпромторге, но и в Минцифры.

В Минцифры “Ъ” пояснили, что согласование актов позволит «прогнозировать спрос на радиоэлектронику, определять приоритетные рынки и координировать принимаемые решения в отношении применения радиоэлектроники в отраслях экономики». Раньше проекты таких нормативных актов могли направляться на утверждение в правительство и Госдуму, минуя Минцифры. В Минпромторге не ответили “Ъ”.

Источник “Ъ” в правительстве подчеркивает, что, по сути, норма «вводит правило двух ключей для любых нормативных актов по радиоэлектронике и ПО». Это, по его словам, нужно, чтобы законодательные требования, касающиеся импортозамещения электроники, оказывались в итоге «прикладными, а не номинальными». «Если, например, появляется требование по допуску на рынок госзаказа исключительно российских планшетов, то важно исходно понимать не только реальные возможности предприятий обеспечить их выпуск, но и требования к оборудованию потребителей»,— подчеркивает собеседник “Ъ”.

Постановление, по сути, завершает разделение полномочий в части регулирования рынка радиоэлектроники между Минпромторгом и Минцифры. Департамент стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию был учрежден в Минцифры весной 2021 года. Эту структуру возглавил выходец из IT-департамента правительства Андрей Заренин, 11 мая того же года его назначили замминистра.

Василий Шпак, заместитель главы Минпромторга, на конференции «Ведомостей» «Российская электроника» 28 июня (цитата по ТАСС): «Готовимся в ближайшее время принять нашу многострадальную балльную систему для вычислительной техники».

Судя по предварительной версии нацпроекта поддержки российского рынка микроэлектроники, в полномочия господина Заренина вошло в том числе создание механизма сквозных проектов, который должен обеспечить гарантированный спрос на российскую электронику за счет господдержки (см. “Ъ” от 2 февраля). Но сейчас требует доработки, признавал сам господин Заренин 28 июня на конференции «Российская электроника».

Топ-менеджер одного из российских производителей электроники считает, что оценка нормативных актов двумя министерствами позволит «сделать регулирование более комплексным и гарантирует учет спорных моментов», например, разногласий в оценках того, сколько оборудования, удовлетворяющего требованиям заказчиков, реально может выпустить тот или иной завод. «Вместе с тем есть примеры, когда министерства придерживались разных позиций по одному вопросу, поэтому однозначно сказать, что нововведение упростит правовое регулирование, нельзя»,— полагает собеседник “Ъ”.

По мнению основателя НПЦ «Элвис» Ярослава Петричковича, разработка и утверждение этого постановления связаны не только с идеей стимулировать развитие рынка: «Это похоже на аппаратную борьбу между двумя министерствами за полномочия и будущие бюджеты прежде всего на регулируемых рынках». В неофициальных беседах с “Ъ” чиновники Минпромторга уже не раз подчеркивали, что влияние Минцифры в регулировании электронной промышленности растет «в силу большего опыта чиновников министерства в документарном оформлении инициатив».

Никита Королев, Венера Петрова