Программы, русские душою

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Минцифры вернулось к идее смягчения требований к разработчикам, которые хотят включать свои продукты в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Министерство предлагает ориентироваться не на долю российских бенефициаров, а на то, кто фактически контролирует компанию. Это позволит включить в перечень вендоров, чьи головные организации находятся за рубежом. Из-за санкций многие компании начали переносить разработку за границу, чтобы сохранить международные контракты, но в результате они могут лишиться доступа к госзаказчикам, а те — необходимого ПО. Иностранные же игроки сами ушли из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом главы Минцифры Максута Шадаева с предложениями по поддержке экономики, направленным 26 апреля вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Министерство предлагает изменить требования к разработчикам ПО, чьи продукты можно включать в реестр отечественного софта (ПО из реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается НДС).

«Приоритетным критерием», по мнению Минцифры, должна быть не доля участия российского лица в разработчике ПО (сейчас она должна быть не менее 50%), а контроль его деятельности российскими лицами. Действующие правила не позволяют «достаточному количеству российских компаний» внести продукты в реестр отечественного ПО, говорится в документе. Господин Григоренко направил предложения Минцифры на согласование в Минфин и Минэкономики, которые должны утвердить их к 20 мая, следует из письма.

Минэкономики «поддерживает уточнение требований», сказал “Ъ” глава департамента развития цифровой экономики министерства Анатолий Дюбанов. Это, по его словам, позволит включить в реестр продукты разработчиков, «акции которых находятся в свободном обращении на бирже», а также будет стимулом к выходу других компаний на биржу. В Минфине переадресовали запрос в Минцифры, где не ответили на запрос “Ъ”.

Это не первая попытка Минцифры упростить доступ в реестр для разработчиков, чьи головные структуры находятся за границей, но в августе 2021 года против этого возражали в Минэкономики, отмечая, что поправки грозят зависимостью госсектора от иностранных разработчиков (см. “Ъ” от 19 ноября 2021 года). Изменение позиции «связано с новыми реалиями», считает собеседник “Ъ” на IT-рынке. «Сейчас многие российские IT-компании, чтобы снять угрозу санкций и остаться на зарубежном рынке, переносят разработку продуктов за границу. В этом случае по текущему законодательству они могут быть исключены из реестра, потеряв доступ к рынку госзаказа. Идея Минцифры позволит избежать этого риска»,— поясняет он.

В числе российских IT-компаний, чьи акции торгуются на Мосбирже,— «Яндекс» (головное юрлицо зарегистрировано в Нидерландах), VK, Positive Technologies, МТС и другие. После начала военной операции торговля бумагами «Яндекса» и МТС на NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой бирже была приостановлена, также остановилась торговля бумагами VK на Лондонской фондовой бирже. В апреле и мае «Яндекс» убрал из названия двух своих компаний в Европе слово Yandex, объясняя это тем, что они работают с сервисами, не использующими основной бренд.

Поскольку многие иностранные компании сами остановили продажи ПО в России из-за военной операции на Украине, есть смысл рассмотреть предложение Минцифры, считает исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев: «Microsoft и SAP ушли, и опасений того, что в реестр включат продукты иностранных вендоров, как минимум стало меньше». Сейчас, по мнению господина Комлева, нужно «как можно быстрее вносить новые программы в реестр».

Риск явного включения софта иностранных компаний в реестр действительно снизился, согласен глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Предложения Минцифры в варианте 2021 года допускали отбор компаний как по доле владения, так и по контролю, но последний критерий «имеет более серьезный вес», говорит он.

Сейчас проблема еще и в том, что включение в реестр может являться условием получения многих преимущество (в том числе налоговых льгот), которые относятся к разным сферам применения, говорит президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров: «Чтобы не спорить об ужесточении или смягчении требования, есть смысл "окрашивать" ПО в реестре в зависимости от назначения, отдельно для госсектора и отдельно — для частного».

Юрий Литвиненко