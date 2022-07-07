Заемный товар измельчал

В сегменте POS-кредитования в июне средний чек упал почти на 20%, до 22 тыс. руб. Это минимальный показатель за восемь лет. В денежном выражении портфель почти не вырос. Банки снижают одобряемые суммы, чтобы минимизировать риски в условиях снижения доходов населения. В то же время на рынке образовался дефицит товаров, и клиенты делают выбор в пользу менее известных и, соответственно, более дешевых производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В июне выдан 1 млн POS-кредитов на 22,5 млрд руб. Это на 24,3% больше в штуках, чем месяцем ранее. Но средний чек упал на 19,1%, до 22,2 тыс. руб. Это минимальные значения с 2014 года. Даже тогда минимальный средний чек составлял более 23 тыс. руб. Такие данные приводят в аналитической компании Frank RG.

Тренд на падение на рынке POS-кредитования подтверждают и в БКИ. Для сравнения: другие сегменты потребительского кредитования демонстрировали рост как в объемах выдач, так и в среднем чеке (см. “Ъ” от 7 июля).

По данным «Юником24», россияне оформляют POS-кредиты на бытовую технику (36%), мебель (25%), фитнес, спортивный инвентарь и обучение (10%), стройматериалы и товары для дачи (10%), смартфоны и гаджеты (5%) и др.

Основной объем рынка приходится на шесть-семь банков, и когда какой-либо крупный участник меняет модель кредитования, например уходит в ссуды с низким чеком, это отражается и на рынке в целом, поясняет негативные тренды в сегменте проектный лидер Frank RG Артем Мосин. Кроме того, на размер среднего чека могли повлиять изменившиеся потребительские предпочтения: на фоне резкого удорожания либо дефицита многих товаров электроники и бытовой техники покупатели могли переключиться на более дешевые аналоги менее известных брендов, поясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

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В экономике потребительского сектора в июне наблюдались две основные тенденции: продолжение снижения зарплат и сокращение инфляционного давления, говорит аналитик ХКФ-банка Станислав Дужинский. «На этом фоне отмечается соответственное изменение структуры потребительского спроса — люди в состоянии совершать покупки с использованием кредитных инструментов, но фокус потребления смещается в сторону более доступных товарных категорий. Поэтому банки изменили в июне структуру своей партнерской сети, приведя свое предложение в соответствие с изменившимся спросом»,— поясняет он.

Директор по продажам «Тинькофф Кредит Брокера» Максим Иванов отмечает, что снижение среднего общего чека в июне может быть связано с преобладанием на рынке отдельных игроков с низким средним чеком. «Количество заявок в июне 2022 года уменьшилось год к году примерно на 40%. В то же время мы наблюдаем постепенное восстановление рынка POS-кредитования, которое обусловлено несколькими факторами,— указывает он.— Прежде всего это изменение кредитной политики ЦБ и постепенное возвращение рассрочек в продуктовую линейку банков». Позитивное влияние на восстановление рынка также оказывает появление параллельного импорта в ряде сегментов, указывает эксперт.

Давит на POS-кредитование и возросшая конкуренция со стороны других сегментов. Доля POS-кредитов в общем портфеле постепенно снижается уже на протяжении пяти лет и сейчас не превышает 3–5% в среднем по рынку, приводит данные гендиректор «Юником24» Дмитрий Африканов.

В то же время, добавляет исполнительный директор сервиса рассрочки FlexiPay Алексей Трифонов, активное развитие начал сегмент BNPL (рассрочка), доказавший свою эффективность в e-commerce на европейском и американском рынках, сейчас он является одним из основных конкурентов POS-кредитования и будет влиять на стагнацию рынка в перспективе двух-трех лет.

Полина Трифонова