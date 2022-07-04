На свой страх и иск

Авиакомпании сообщают об отказах Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) покрывать риски, связанные с техобслуживанием самолетов на фоне остановки поддержки со стороны производителей в лице европейского Airbus и американского Boeing. Собеседники “Ъ” на авиационном и страховых рынках опасаются, что в случае возникновения страховых случаев проблема потенциально может привести к многолетним спорам по возмещению убытков и коснется в том числе выплат пассажирам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) отказывается покрывать риски авиакомпаний, связанные с техобслуживанием самолетов. Структура ЦБ РФ начала принимать на себя обязательства по договорам перестрахования перевозчиков с марта, когда из-за санкций от них отказались европейские игроки. ЦБ для этого увеличил объявленный капитал РНПК с 71 до 300 млрд руб., а гарантии были расширены до 750 млрд руб.

Участники рынка говорят, что весной РНПК, принимая договоры перестрахования, не меняла их условия. Но к лету у многих перевозчиков подошел срок ежегодного перезаключения договоров, и они столкнулись с «попытками существенно ограничить страховое покрытие». На первом этапе из договоров исключили покрытие рисков ареста и конфискации ВС, уточнил один из собеседников “Ъ”. Ситуация обострилась, когда в обновленных договорах появилась строчка, что страховым случаем не считаются происшествия, ставшие следствием некачественного обслуживания или ремонта. «В европейских контрактах традиционно оговаривалось, что самолет ремонтирует производитель, разработчик или сертифицированная им организация. Сейчас мы решаем, как уладить эту проблему»,— поясняет один из собеседников “Ъ”. По его словам, в компании надеются на разрешение ситуации в течение ближайших недель.

Boeing и Airbus в марте отказались от техподдержки российских эксплуатантов. После этого власти РФ разрешили перевозчикам обслуживать авиатехнику силами третьих лиц на базе выданной ранее иностранными регуляторами документации. Правительство продлило срок действия сертификатов летной годности иностранных бортов до конца года, а срок выдачи сертификата разработчика (позволяющего проводить техобслуживание) ограничило месяцем. Согласно Федеральным авиационным правилам, выдачей сертификатов разработчика занимается Росавиация: с момента приостановки действия зарубежных документов его получили техцентры S7 и ГосНИИ гражданской авиации, заявки, в частности, техцентров Utair и «Аэрофлота» находятся на рассмотрении.

По словам одного из источников “Ъ”, договоры страхования и перестрахования возобновляются теперь «на индивидуальных условиях». В частности, по данным “Ъ”, смогла перезаключить договор S7, но на каких условиях «Ингосстрах» оформил сделку с перестраховщиком, неизвестно. «Страхование всего флота S7 Airlines было успешно завершено в середине июня»,— подтвердили “Ъ” в авиакомпании, не раскрыв детали.

Крупнейшие страховщики авиарынка, «Согаз» и «Ингосстрах», на запросы “Ъ” не ответили. Существование «проблемы повышенного риска» “Ъ” подтвердил заместитель гендиректора по авиастрахованию «АльфаСтрахования» Илья Кабачник: «Мы ведем диалог с РНПК об условиях страхового покрытия и существенно продвинулись в этом, но процесс еще не завершен». По словам топ-менеджера, «условия покрытия должны быть понятны и для страховщика, и для клиента», иначе могут оправдаться опасения перевозчиков о длительных разбирательствах и спорах по страховым событиям, что «никому не пойдет на пользу».

Как сообщил “Ъ” источник, близкий к группе «Аэрофлот», в июне перевозчик через Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) уведомил о проблеме Минтранс: «Юристы бьются над максимальным сохранением покрытия, учитывая успешное прохождение техцентром аудита Росавиации для получения сертификата разработчика».

Вопрос обсуждался на годовом собрании АЭВТ, решено обратиться в правительство «в случае отсутствия взаимопонимания с РНПК», говорят собеседники “Ъ”. В РНПК отказались от комментариев. “Ъ” направил запрос в АЭВТ, Минтранс, Росавиацию, «Аэрофлот» и крупнейшие авиакомпании.

Даже незначительный инцидент «может быть расценен как происшествие, связанное с техникой или комплектующими», подчеркивает директор авиакомпании «Меридиан» Владимир Лапинский. В итоге, по его мнению, сложности с получением возмещений возникнут не только у авиакомпаний, но также у пассажиров и третьих лиц. Господин Лапинский добавил, что «в целом структура ЦБ продемонстрировала готовность к диалогу, и в компаниях ожидают, что условия страхового покрытия будут гармонизированы с действиями правительства». Источник “Ъ” в одной из авиакомпаний уточняет, что самолеты чаще всего получают повреждения на земле «и, если они будут признаваться нестраховым случаем, это утопит компании в убытках».

Вероятно, в РНПК опасаются всплеска требований компенсаций, полагая, что перевозчики могут отклоняться от норм поддержания летной годности, считает близкий к Минтрансу источник “Ъ”: «Коллизия ставит отрасль в двусмысленное положение: с одной стороны, власти выражают доверие российским организациям и передают им функции разработчика, с другой, РНПК, сознательно или нет, перечеркивает эту работу». Отрасль переживает сложный переходный период и «фактически формируется заново», соглашается директор научного центра госрегулирования ФГУП ГосНИИ ГА Александр Фридлянд. Это объясняет стремление РНПК снизить риски, признает эксперт, но, учитывая государственное происхождение капитала перестраховщика, «нежелание идти навстречу перевозчикам удивляет».

Айгуль Абдуллина