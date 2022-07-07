Суд идет вокруг да около

Новый перерыв более чем на месяц объявлен в проходящих за закрытыми дверями в Мосгорсуде слушаниях по уголовному делу бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Между тем на одно из последних заседаний для дачи показаний в качестве свидетеля пришел лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. По его мнению, Иван Сафронов занимался, как он и утверждает с момента своего ареста, исключительно журналистикой. Адвокаты подсудимого также утверждают, что пока не услышали в суде подтверждения версии следствия о шпионской деятельности своего доверителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Сафронов (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Иван Сафронов (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК РФ), совершенной, по версии ФСБ, Иваном Сафроновым, можно условно разбить на несколько этапов, разделенных довольно продолжительными перерывами. Связаны они, судя по всему, как с занятостью «тройки» судей во главе с председательствующим Дмитрием Гордеевым на других процессах, так и с наступлением времени отпусков. В итоге очередной этап уместился всего в несколько заседаний, которые оказались весьма непростыми для защиты. Как рассказывал “Ъ”, буквально накануне возобновления в конце июня процесса, на котором сейчас предоставляет доказательства и допрашивает свидетелей сторона защиты, был задержан и арестован по подозрению в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) один из основных адвокатов Ивана Сафронова, президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов. Это внесло определенные коррективы в схему работу оставшихся защитников, которым пришлось на ходу менять тактику, включая саму процедуру допросов свидетелей.

Между тем, как оказалось, на одно из последних заседаний пришел для дачи показаний получивший осенью прошлого года Нобелевскую премию мира известный журналист и правозащитник Дмитрий Муратов. Представители защиты Ивана Сафронова особо отметили, что они не предавали огласке данный факт, как и фамилии других свидетелей по делу, но в среду главный редактор «Новой газеты» сам об этом сообщил в соцсетях.

Впрочем, он был довольно осторожен в высказываниях, ограничившись общими словами о том, что рассказал суду о методике работы крупных изданий, проверке фактов, подготовке публикаций на основе открытых источников и т. д. При этом нобелевский лауреат отметил, что «познакомился с Иваном впервые», но считает, что тот не совершал ничего предосудительного и тем более не является шпионом.

На заседании 6 июля суд объявил новый перерыв в слушаниях — теперь уже до 9 августа. Защитники обвиняемого в госизмене заявили “Ъ”, что не могут раскрывать сути показаний свидетелей, но отметили: они ими удовлетворены. «Мы до сих пор не услышали ни одного свидетеля, который подтверждал бы версию обвинения»,— пояснил адвокат Дмитрий Катчев. По его словам, после перерыва он с коллегами намерен продолжить допрос свидетелей. Представитель защиты подчеркнул, что они обратились к суду с просьбой обеспечить явку для дачи показаний «определенных лиц» и «нашли понимание».

Между тем пока не решен вопрос с заменой адвоката Дмитрия Талантова. Как отмечают защитники, они до сих пор не смогли подробно обсудить дальнейшую тактику с самим доверителем. В рамках проходящего процесса сделать это крайне сложно, а попасть к нему в СИЗО «Лефортово» для детального обсуждения они на днях не смогли опять же из-за заседания в Мосгорсуде. В результате они надеются решить этот вопрос с Иваном Сафроновым во время наступивших в процессе каникул.

При этом в окружении журналиста отмечают, что в августе суд наметил весьма напряженный график слушаний. Правда, все равно вызывает сомнения возможность завершить слушания и выйти на приговор до 9 сентября — очередной даты, до которой продлен арест Ивану Сафронову.

Тем временем в камерах «Лефортово» администрация учреждения провела «рокировку» «спецконтингента». В результате после отправки «по этапу» для отбытия наказания в колонию своего последнего соседа по двухместной камере петербургского блогера Андрея Пыжа Иван Сафронов остался в ней один. Как сообщал “Ъ”, создатель YouTube-канала Urbanturizm был признан судом виновным в незаконном получении и распространении сведений, составляющих государственную тайну, либо в перемещении носителей таких сведений за пределы РФ (ч. 2 п. «д». ст. 283.1 УК РФ). При этом осталось неизвестным, какие-именно данные на флэш-карте вывозил за границу блогер.

Сергей Сергеев