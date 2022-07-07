«СНГ+» плюсом не вышло

Темпы роста во всех странах «СНГ+» в этом году будут ниже, чем в прошлом,— экономики региона столкнулись как с ростом инфляции, так и с падением деловой активности. Украина, Россия и Белоруссия останутся по итогам года в рецессии, ожидают экономисты, опрошенные Focus Economics. Выраженные положительные темпы роста смогут сохранить Казахстан, Азербайджан, Грузия и Узбекистан, но и в этих странах ожидается замедление деловой активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ВВП стран «СНГ+» в этом году сократится на 8,3%, следует из июльского консенсус-прогноза Focus Economics (к региону относят не только страны, являющиеся членами СНГ, но также Украину, Грузию и Туркменистан). Наибольший спад произойдет в украинской экономике, экономика РФ также окажется в рецессии, остальные же страны заметят сокращение объема денежных переводов, ослабление внешнего спроса и растущую инфляцию, указывают составители доклада. Инфляция в странах региона в мае впервые с начала года начала снижаться — однако такая динамика отмечается отнюдь не во всех странах.

Экономика Украины, по оценке опрошенных Focus Economics экономистов, сократится в этом году на 36,3% — спад обусловлен сокращением экспорта, разрушением инфраструктуры и оттоком населения. Инфляция в мае ускорилась до 18%, дефицит товаров, ослабление гривны и растущие цены на сырье приведут к дальнейшему ее росту. 2 июня центробанк страны на внеочередной встрече принял решение повысить ставку сразу на 1500 базисных пунктов — с 10 до 25%. В то же время активная поддержка экономики Украины со стороны США и ЕС после завершения конфликта может привести к быстрому восстановлению экономического роста в стране. Основным же риском является неопределенность продолжительности военной операции России в стране.

Прогноз по самой России был повышен по сравнению с предыдущим месяцем — ожидаемая глубина слада ее экономики снижена с 9,8% до 9,3%. Рецессия, по прогнозу экономистов, будет связана в первую очередь с резким падением потребительского спроса, впрочем, промпроизводство в мае уже сократилось на 1,7%, по итогам года спад может составить 6,9%. Расширение санкций, в свою очередь, может усилить изоляцию РФ и окажет давление на рост в долгосрочной перспективе, указывают в Focus Economics. Прогноз экономистов по инфляции на этот год составляет 17% — текущему замедлению роста цен поспособствовало укрепление рубля. ЦБ при этом 10 июня снизил ставку до 9,5%. Выраженным спад будет и в Белоруссии — ее экономика сократится на 6,5% и также находится под риском расширения санкций. В мае промпроизводство уже сократилось на 11% год к году. Инфляция в стране ускорилась до 17% (16,8% в апреле).

Оценка роста Казахстана в 2022 году также была повышена — с 2,7 до 3,1%. Этому способствуют высокие цены на нефть (прирост добычи сказался на ускорении роста промпроизводства в годовом выражении с 1,2% в апреле до 3,1% в мае) и рост в секторе услуг. Рост цен в стране также ускорился до 14,5% в июне (14% в мае), что существенно превышает ориентир центробанка (4–6%) — он в конце апреля повысил ставку на 50 базисных пунктов, до 14%. В Армении темпы роста замедлятся с 5,7% по итогам прошлого года до 1,7%, в Киргизии — с 3,6% до минус 0,1%. Самый высокий рост ВВП прогнозируется в Грузии (4,1%), Азербайджане (4%) и Узбекистане (4%) — но и во всех трех этих странах его темпы будут существенно уступать прошлогодним. Инфляция также ускорится — в Азербайджане и Грузии по итогам года она составит 11,6%, в Узбекистане — 11,4%.

Татьяна Едовина