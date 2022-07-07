Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заключенным избрали меру возможности

Минюст утвердил новые правила внутреннего распорядка для СИЗО, колоний и исправцентров

Министерство юстиции завершает глобальную реформу условий содержания арестантов и заключенных в современной России. Министр юстиции Константин Чуйченко подписал новые Правила внутреннего распорядка (ПВР) для мест лишения свободы. Этот документ регулирует проведение обысков и досмотров заключенных, вводит право на дополнительную медпомощь, гарантирует электронную запись на свидания, запрещает прерывание ночного сна, разрешает электронные книги и дает возможность чаще мыться. Вместе с тем многие новшества не обязательны — в документе есть оговорка про «наличие возможности» у ФСИН. Ряд правозащитников сомневаются, что администрации СИЗО и колоний захотят изыскивать такие возможности. Другие эксперты надеются на гуманность и заинтересованность сотрудников ФСИН.

Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

Введение новых правил распорядка для мест лишения свободы — первая глобальная реформа ПВР в современной России. Регламент был представлен Минюстом в марте; до июля он проходил процедуру общественного обсуждения. 5 июля приказ о введении ПВР подписал министр юстиции, через десять дней он вступит в силу.

Новые правила «обеспечивают приватность при установлении санузлов» и предусматривают «улучшение условий гигиены и коммунально-бытовых условий». Ежедневно мыться в душе смогут беременные женщины, женщины с маленькими детьми, инвалиды I и II групп (сейчас они имеют право мыться «не менее двух раз в неделю»). Отметим, что мужчинам сейчас разрешено мыться раз в неделю — и новые ПВР здесь принципиально ничего не меняют.

Людям, находящимся в СИЗО, разрешат спать в течение дня. Это большой шаг вперед, отмечают правозащитники, ведь сейчас им нельзя даже присесть на застеленную кровать. Арестанты часто жаловались на взыскания и принуждение сидеть «на лавочке» весь день, рассказали “Ъ” в ОНК Москвы. Другая часть жалоб была связана с прерыванием сна. Дело в том, что арестанты должны очень рано встать для доставки в суд — из-за этого они пропускают горячий завтрак. Обратно их привозят за полночь — и так они пропускают ужин. Из-за этого многие арестанты вынуждены по многу дней подряд питаться сухой лапшой быстрого приготовления, что очень плохо отражается на здоровье. Новые правила вводят запрет на такую логистику и закрепляют за арестантом право на восьмичасовой сон.

Также ПВР расширяют перечень разрешенных вещей, которые могут иметь при себе заключенные,— вплоть до БАДов, предметов одежды и электронных книг (их можно будет купить самостоятельно или дождаться закупки в ФСИН). В СИЗО, колониях и ИЦ планируется установка «информационных терминалов». Как поясняют в Минюсте, «подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут с использованием информационного терминала подавать заявления и жалобы, записываться на прием в медицинскую организацию УИС, заказывать в магазине предметы, вещи и продукты питания». Для экстренной медпомощи запись не потребуется; для организации свиданий с родными или адвокатами — потребуется обязательно.

«Предусматривается внедрение технических средств идентификации личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных»,— добавил Минюст; впрочем, пока непонятно, о каких техсредствах идет речь. Ранее в беседе с “Ъ” глава юридической службы фонда «Русь сидящая» (занимается помощью заключенным и их семьям, внесен в реестр иноагентов) Ольга Подоплелова указывала, что использование системы распознавания лиц повлечет внесение поправок в закон о персональных данных, закон о содержании под стражей и УИК РФ.

Изменится порядок обысков и досмотров — теперь они должны проходить «без раздевания при применении специальных технических средств» и с обязательным участием медиков при обысках «отдельных категорий больных и людей с инвалидностью, установление ширм в помещениях для проведения обысков». «В новой редакции ПВР будут усовершенствованы меры по оказанию медицинской помощи»,— говорится в сообщении Минюста. Так, заключенные смогут обратиться к администрации учреждения с заявлением на покупку лекарств (сегодня это не предусмотрено) и принимать их по своему расписанию (а не только в присутствии медика, как сейчас). За доплату можно будет воспользоваться консультацией врачей частных клиник. Перечень дополнительных платных услуг тоже расширяется — слабовидящим разрешат аудиокниги, а всем желающим — электронные письма, спортинвентарь и спортзалы. Такие новшества закреплены в ПВР с пометкой «при наличии технической возможности» — и она очень смущает правозащитников.

«Терминалы, спортзалы, оборудование каждой камеры душем и вентиляцией — все это возможно только с оговоркой, и это большая опасность,— отметила в беседе с “Ъ” член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева.— Эту возможность не захотят изыскивать многие СИЗО. Например, "Лефортово", где до сих пор нет системы "ФСИН-письмо" (для переписки с заключенными.— “Ъ”) и возможности сделать интернет-заказ необходимых продуктов. Во многих изоляторах это давно реально, но в "Лефортово" нам всегда отвечают — "нет возможности"».

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников настроен более оптимистично и полагает, что в ближайшие пять лет пункты ПВР о «наличии возможности» упразднят, а спортзалы и душевые сделают обязательными: «Нельзя было сразу обязать ФСИН потратить огромные бюджеты на установку терминалов и спортзалов, потому ввели эту пометку. Для нас, таким образом, появилась возможность, опираясь на новые правила, требовать от ФСИН эти возможности изыскивать, предоставлять документы о неиспользуемых помещениях (для определения места спортзала.— “Ъ”) и даже обращаться в прокуратуру, если возможность долгое время не изыскивается».

Руководитель ОНК Москвы Георгий Волков обратил внимание, что заключенным исправительных центров теперь разрешены ноутбуки и мобильные телефоны. Ева Меркачева, однако, указывает, что ПВР для исправительных центров остается самым больным вопросом из-за злоупотреблений на местах: «Сейчас основные жалобы связаны с тем, что начальники ИЦ ведут себя как самодуры, не отпускают на выходные, выстраивают всех на плацу, требуют зарядку. Новые ПВР от этого не исправляют». Некоторые технические детали, описанные в новых ПВР, уже «испугали» заключенных, говорит она, приводя в пример требование «раздеться» после отбоя: «Осужденные нам пишут — теперь за нами будут следить и заставлять раздеваться полностью, спать без пижамы или трусов? Я отвечаю, что это технический момент, и надеюсь, что до злоупотреблений сотрудниками ИЦ не дойдет. Но по каждому случаю мы, разумеется, будем реагировать».

Мария Старикова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...