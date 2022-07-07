Заключенным избрали меру возможности

Министерство юстиции завершает глобальную реформу условий содержания арестантов и заключенных в современной России. Министр юстиции Константин Чуйченко подписал новые Правила внутреннего распорядка (ПВР) для мест лишения свободы. Этот документ регулирует проведение обысков и досмотров заключенных, вводит право на дополнительную медпомощь, гарантирует электронную запись на свидания, запрещает прерывание ночного сна, разрешает электронные книги и дает возможность чаще мыться. Вместе с тем многие новшества не обязательны — в документе есть оговорка про «наличие возможности» у ФСИН. Ряд правозащитников сомневаются, что администрации СИЗО и колоний захотят изыскивать такие возможности. Другие эксперты надеются на гуманность и заинтересованность сотрудников ФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

Введение новых правил распорядка для мест лишения свободы — первая глобальная реформа ПВР в современной России. Регламент был представлен Минюстом в марте; до июля он проходил процедуру общественного обсуждения. 5 июля приказ о введении ПВР подписал министр юстиции, через десять дней он вступит в силу.

Новые правила «обеспечивают приватность при установлении санузлов» и предусматривают «улучшение условий гигиены и коммунально-бытовых условий». Ежедневно мыться в душе смогут беременные женщины, женщины с маленькими детьми, инвалиды I и II групп (сейчас они имеют право мыться «не менее двух раз в неделю»). Отметим, что мужчинам сейчас разрешено мыться раз в неделю — и новые ПВР здесь принципиально ничего не меняют.

Людям, находящимся в СИЗО, разрешат спать в течение дня. Это большой шаг вперед, отмечают правозащитники, ведь сейчас им нельзя даже присесть на застеленную кровать. Арестанты часто жаловались на взыскания и принуждение сидеть «на лавочке» весь день, рассказали “Ъ” в ОНК Москвы. Другая часть жалоб была связана с прерыванием сна. Дело в том, что арестанты должны очень рано встать для доставки в суд — из-за этого они пропускают горячий завтрак. Обратно их привозят за полночь — и так они пропускают ужин. Из-за этого многие арестанты вынуждены по многу дней подряд питаться сухой лапшой быстрого приготовления, что очень плохо отражается на здоровье. Новые правила вводят запрет на такую логистику и закрепляют за арестантом право на восьмичасовой сон.

Также ПВР расширяют перечень разрешенных вещей, которые могут иметь при себе заключенные,— вплоть до БАДов, предметов одежды и электронных книг (их можно будет купить самостоятельно или дождаться закупки в ФСИН). В СИЗО, колониях и ИЦ планируется установка «информационных терминалов». Как поясняют в Минюсте, «подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут с использованием информационного терминала подавать заявления и жалобы, записываться на прием в медицинскую организацию УИС, заказывать в магазине предметы, вещи и продукты питания». Для экстренной медпомощи запись не потребуется; для организации свиданий с родными или адвокатами — потребуется обязательно.

«Предусматривается внедрение технических средств идентификации личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных»,— добавил Минюст; впрочем, пока непонятно, о каких техсредствах идет речь. Ранее в беседе с “Ъ” глава юридической службы фонда «Русь сидящая» (занимается помощью заключенным и их семьям, внесен в реестр иноагентов) Ольга Подоплелова указывала, что использование системы распознавания лиц повлечет внесение поправок в закон о персональных данных, закон о содержании под стражей и УИК РФ.

Изменится порядок обысков и досмотров — теперь они должны проходить «без раздевания при применении специальных технических средств» и с обязательным участием медиков при обысках «отдельных категорий больных и людей с инвалидностью, установление ширм в помещениях для проведения обысков». «В новой редакции ПВР будут усовершенствованы меры по оказанию медицинской помощи»,— говорится в сообщении Минюста. Так, заключенные смогут обратиться к администрации учреждения с заявлением на покупку лекарств (сегодня это не предусмотрено) и принимать их по своему расписанию (а не только в присутствии медика, как сейчас). За доплату можно будет воспользоваться консультацией врачей частных клиник. Перечень дополнительных платных услуг тоже расширяется — слабовидящим разрешат аудиокниги, а всем желающим — электронные письма, спортинвентарь и спортзалы. Такие новшества закреплены в ПВР с пометкой «при наличии технической возможности» — и она очень смущает правозащитников.

«Терминалы, спортзалы, оборудование каждой камеры душем и вентиляцией — все это возможно только с оговоркой, и это большая опасность,— отметила в беседе с “Ъ” член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева.— Эту возможность не захотят изыскивать многие СИЗО. Например, "Лефортово", где до сих пор нет системы "ФСИН-письмо" (для переписки с заключенными.— “Ъ”) и возможности сделать интернет-заказ необходимых продуктов. Во многих изоляторах это давно реально, но в "Лефортово" нам всегда отвечают — "нет возможности"».

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников настроен более оптимистично и полагает, что в ближайшие пять лет пункты ПВР о «наличии возможности» упразднят, а спортзалы и душевые сделают обязательными: «Нельзя было сразу обязать ФСИН потратить огромные бюджеты на установку терминалов и спортзалов, потому ввели эту пометку. Для нас, таким образом, появилась возможность, опираясь на новые правила, требовать от ФСИН эти возможности изыскивать, предоставлять документы о неиспользуемых помещениях (для определения места спортзала.— “Ъ”) и даже обращаться в прокуратуру, если возможность долгое время не изыскивается».

Руководитель ОНК Москвы Георгий Волков обратил внимание, что заключенным исправительных центров теперь разрешены ноутбуки и мобильные телефоны. Ева Меркачева, однако, указывает, что ПВР для исправительных центров остается самым больным вопросом из-за злоупотреблений на местах: «Сейчас основные жалобы связаны с тем, что начальники ИЦ ведут себя как самодуры, не отпускают на выходные, выстраивают всех на плацу, требуют зарядку. Новые ПВР от этого не исправляют». Некоторые технические детали, описанные в новых ПВР, уже «испугали» заключенных, говорит она, приводя в пример требование «раздеться» после отбоя: «Осужденные нам пишут — теперь за нами будут следить и заставлять раздеваться полностью, спать без пижамы или трусов? Я отвечаю, что это технический момент, и надеюсь, что до злоупотреблений сотрудниками ИЦ не дойдет. Но по каждому случаю мы, разумеется, будем реагировать».

Мария Старикова