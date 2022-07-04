Вклады засчитались

По данным ЦБ, в апреле впервые в этом году произошел приток средств на текущие и накопительные счета граждан, а в мае тренд продолжился. В то же время приток средств на срочные депозиты после мартовского абсолютного рекорда постепенно снижался. По мнению экспертов, в июне могут существенно вырасти также остатки на накопительных счетах, но затем заметная часть этих средств перейдет на вклады. Росту срочных депозитов могут помешать низкие ставки по ним и сокращение реальных располагаемых доходов граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Банк России опубликовал сведения по денежным агрегатам за май этого года. Согласно этим данным, в мае продолжил снижаться темп прироста наличных денег в обращении до 3,8% против 5,1% в апреле. При этом в апреле впервые в этом году увеличился приток средств на текущие и накопительные счета почти на 300 млрд руб., в то время как в мае этот рост оказался чисто символическим — всего 3 млрд руб. По словам экспертов, это объясняется тем, что часть вкладчиков положили в конце февраля — начале марта свои средства по максимальным ставкам, превышавшим 20%, всего на месяц и уже в апреле переложили их на накопительные счета.

Одновременно, согласно данным Банка России, в марте произошел взрывной рост средств на срочных депозитах в рублях — почти на 2,8 трлн руб., что является абсолютным рекордом в этом веке.

До этого максимальным был рост средств на срочных вкладах в декабре 2017 года — 390 млрд руб. Но уже в апреле этот рост стал замедляться и составил чуть более 1 трлн руб., а в мае упал до совсем не рекордных 255 млрд руб. Как отмечают участники рынка, это связано со снижением ключевой ставки, которая в апреле еще держалась на достаточно высоком уровне — 17%, а в начале мая снизилась до 14%. Согласно данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам, рассчитываемая регулятором по десяти банкам, привлекшим наибольшее количество депозитов, в начале мая едва превышала 12%, в начале июня — 9%, а в конце июня опустилась ниже 8%.

При этом в июне у большинства граждан завершился срок трехмесячных вкладов по самым высоким ставкам в 20% и выше, таким образом, картина опять может существенно поменяться. Директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский считает, что с большой долей вероятности продлевать эти трехмесячные сверхдоходные вклады по новым сниженным ставкам многие отказались и перевели средства на накопительные счета, однако потом, скорее всего, значительная часть этих средств была переложена на срочные депозиты. «Наступила определенная стабилизация, ключевая ставка прогнозируемо продолжит снижение, но уже существенно меньшими темпами»,— говорит он. В таких условиях, по его мнению, логично положить деньги на вклад и зафиксировать относительно высокий процент, чем положить деньги на накопительный счет, по которому банк может снижать процентную ставку в любой момент.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 29 апреля: Ставки по депозитам — те, которые принимались в конце февраля — начале марта, были очень привлекательными. Правда, это в основном краткосрочные ставки.

С ним согласен главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, который считает, что в ближайшие два-три месяца стоит ожидать обратный отток средств клиентов на вклады, так как на фоне ухудшения качества активов банкам будет необходима ликвидность, и начнут повышать ставки именно по вкладам — с них клиент не может сразу снять средства. При этом господин Надоршин полагает, что большей популярностью будут пользоваться краткосрочные вклады, поскольку гражданам, вероятно, будет сложно планировать на длительный период.

А вот управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, напротив, предполагает, что в ближайшие два-три месяца вклады населения будут сокращаться. Основные причины этого, по его мнению,— окончание сроков коротких высокодоходных вкладов, оформленных на пике ключевой ставки или около него, и довольно быстрое проведение цикла снижения ключевой ставки регулятором, обуславливающее снижение привлекательности вкладов. «Кроме того, при сокращении реальных располагаемых доходов граждан в условиях повышенной инфляции неизбежно снижается норма сбережения, больший объем средств направляется на потребление»,— говорит Юрий Беликов. До конца 2022 года, по его мнению, вклады населения могут продолжить сокращаться или стагнировать.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева, Юлия Пославская