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Эликтрейские поля

Франция национализирует энергетическую компанию EDF

Европейские власти, столкнувшиеся с сильнейшим энергетическим кризисом, пытаются спасти ключевые энергоактивы. Франция объявила о планах национализации Electricite de France (EDF), управляющей атомными энергоблоками на 61 ГВт. Государство хочет поддержать АЭС, которые в условиях дефицита газа обязаны продавать энергию по сниженным тарифам, считают аналитики. Немецкие власти, со своей стороны, рассматривают возможность покупки доли в крупнейшем импортере российского газа Uniper, который также нуждается в финансовой поддержке.

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Французские власти полностью консолидируют крупнейшую в стране энергетическую компанию EDF, заявила 6 июля премьер-министр страны Элизабет Борн. Сейчас государству принадлежит 83,9% компании, остальные 16% — у частных инвесторов. По словам Элизабет Борн, Франция должна обеспечить энергетический суверенитет на фоне конфликта на Украине и климатических изменений. На новостях о национализации акции EDF подорожали на 25%, до €9,25 за штуку, капитализация компании — €34,75 млрд.

В портфеле EDF более 117 ГВт энергомощностей в Европе и других странах. Во Франции EDF управляет 86,4 ГВт, львиная доля этого объема — 56 атомных энергоблоков суммарной мощностью 61 ГВт со средним возрастом 36 лет. Остальная часть портфеля — ВИЭ (10,4%), газовые (1,7%) и угольные станции (0,4%). Выручка EDF за 2021 год — €84,46 млрд, чистая прибыль — €5,11 млрд. EBITDA — €18 млрд, чистый долг — около €43 млрд.

EDF испытывает проблемы с эксплуатацией атомных энергоблоков. Компания закрыла несколько блоков из-за высоких температур воды в реках (используется для охлаждения), а также из-за признаков коррозии в некоторых реакторах. В результате доля атомной энергии в стране находится на низких уровнях: например, на прошлой неделе в энергосистеме работали не более 28 ГВт АЭС (около 60% энергобаланса), объемы газовой генерации составляли около 3–4 ГВт (10% энергобаланса). Кроме того, EDF имеет дорогостоящий долгострой — энергоблок «Фламанвиль-3», строительство которого началось в 2007 году, а цена выросла в несколько раз, достигнув €11 млрд.

Государство через выкуп акций хочет поддержать на плаву атомную генерацию Франции, которая важна и экономически, и политически с учетом дефицита газа в Европе, полагает Сергей Роженко из Kept.

Атомная генерация во Франции оказалась в сложном финансовом положении. В условиях высоких цен на электроэнергию на рынке EDF оказалась в своеобразном капкане, отмечает аналитик: внепланово остановлены пять реакторов, а компании приходится для выполнения контрактов докупать энергию на рынке по высоким ценам. При этом во Франции действует ограничение цен на часть атомной выработки на уровне гораздо ниже рыночной стоимости (€42 за МВт•ч), добавляет Сергей Роженко. В начале текущего года государство увеличило объем атомной энергии, которая продается по сниженному тарифу, чтобы сдержать цены внутри страны.

Элизабет Борн, премьер-министр Франции, 6 июля:

«Мы должны обеспечить наш суверенитет перед лицом последствий войны и предстоящих колоссальных вызовов. Поэтому я подтверждаю намерение государства получить 100% капитала EDF».

Аналогичная поддержка по выкупу акций требуется и немецкому энергохолдингу Uniper. Как писал Bloomberg, компания обсуждает с правительством ФРГ возможный пакет помощи в €9 млрд. По данным агентства, в комплекс мер поддержки может быть включено приобретение доли в ней, а также возможность частично перекладывать растущие расходы на потребителей (5 июля кабинет министров ФРГ одобрил законопроект, позволяющий это делать).

Германия оказалась на пороге чрезвычайной ситуации в газоснабжении

Uniper — крупнейший в ЕС импортер российского газа — столкнулся со снижением поставок со стороны «Газпрома», когда российская монополия сократила прокачку по «Северному потоку» до 40% от номинальной мощности трубы. Недостающие объемы по долгосрочным контрактам компания вынуждена докупать на спотовом рынке, где цена существенно выше. По оценкам аналитиков Bloomberg, Uniper в итоге теряет около €30 млн в сутки в связи с необходимостью замещать поставки российского газа.

Полина Смертина, Татьяна Дятел

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