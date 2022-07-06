Total выходит из российской нефти

«Зарубежнефть» приобретет у французской TotalEnergies, которая выходит из российской нефтяной отрасли, ее долю в 20% в Харьягинском месторождении. В мае об аналогичной договоренности по своим 30% в Харьяге объявляла норвежская Equinor. По словам источников “Ъ”, сделка может быть безденежной и предполагает обнуление обязательств Total по инвестициям в Харьягу. Французская компания участвовала в старейшем российском СРП-проекте с момента его основания 23 года назад, а до 2016 года была его крупнейшим акционером и оператором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nicolas Garriga / AP Фото: Nicolas Garriga / AP

Французская TotalEnergies сообщила о договоренности продать государственной «Зарубежнефти» 20-процентную долю в Харьягинском месторождении, которое разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). В результате сделки доля «Зарубежнефти» вырастет до 60%, а учитывая намерение норвежской Equinor продать принадлежащие ей 30% в проекте, может увеличиться до 90%. Остальные 10% у местной Ненецкой нефтяной компании. Таким образом, спустя 23 года после начала этого СРП-проекта французская компания прекращает в нем участие, других активов по добыче нефти в России у нее нет. Total реализует объявленные еще в марте намерения о выходе из нефтяного бизнеса в России из-за начала боевых действий на Украине.

По словам одного из собеседников “Ъ”, сделка между Total и «Зарубежнефтью» может быть безденежной, при этом у Total прекратятся обязательства по инвестированию в актив.

Сделка потребует согласования российских властей: в ФАС 6 июля заявили “Ъ”, что ходатайство о сделке в службу не поступало. В «Зарубежнефти» отказались от комментариев, в Total не ответили на запрос.

Харьягинское месторождение с запасами около 50 млн тонн расположено в Ненецком автономном округе, добыча нефти в 2021 году — 1,5 млн тонн. Выручка «Зарубежнефть-добыча Харьяга» за 2021 год составила 13 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.

До 2016 года Total была крупнейшим участником в Харьяге с долей 40%. При этом у иностранных акционеров проекта и правительства РФ нередко возникали разногласия относительно разработки месторождения (см. “Ъ” от 19 октября 2015 года), где необходимо было поддерживать падающую добычу. Споры касались размера и обоснованности инвестиций в Харьягу, которые, согласно условиям СРП, окупаются за счет доли государства в продукции. В результате в 2016 году Total продала 20% проекта «Зарубежнефти» и передала ей статус оператора. Тогда, по оценкам аналитиков, эта доля стоила $80–100 млн. В 2009 году, когда 20% в проекте покупала «Зарубежнефть», она заплатила $65 млн.

Еще в марте, до официально объявленного эмбарго на морские отгрузки нефти, Total отказалась от закупок российской нефти и нефтепродуктов и новых инвестиций в РФ. Впрочем, газовая отрасль для Total в России более приоритетна: компания продолжает владеть 19,4% в капитале НОВАТЭКа, а также миноритарными долями в СП с ним — «Ямал СПГ» (20%), «Арктик СПГ-2» (10%) и «Тернефтегазе» (49%).

При этом, по словам собеседников “Ъ”, французы намерены продать завод по производству смазочных материалов в Калужской области.

Крупнейшим российским активом «Зарубежнефти» является «Русвьетпетро», где у нее 51%, остальное у вьетнамской PetroVietnam. Добыча СП в прошлом году составляла около 3 млн тонн. В последние годы «Зарубежнефть» изучала газовый бизнес, но в РФ не приобретала крупных нефтяных активов.

По мнению Карена Дашьяна, управляющего партнера Advance Capital, несмотря на высокие цены на нефть, стоимость российских нефтяных активов сейчас значительно ниже, чем до 24 февраля, учитывая санкции и сложности с выводом средств из страны для иностранных инвесторов. Доля Total в Харьяге является миноритарной, и ее оценка, по его мнению, «скорее носит договорной, а не рыночный характер» и в любом случае не превышает $20 млн.

Дмитрий Козлов