Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Были бы деньги, а газ найдется

Юрий Барсуков о сделке TotalEnergies с Катаром

Не прошло и двух месяцев после введения санкций ЕС против российских СПГ-проектов, как когда-то крупнейший иностранный инвестор в РФ — французская TotalEnergies — нашел замену российским ресурсам. Компания 12 июня подписала соглашение с Катаром, согласно которому она получит 6,25% в СПГ-проекте на месторождении Северное мощностью 32 млн тонн в год и стоимостью $28 млрд. TotalEnergies собирается вложить $2 млрд в проект и, видимо, сможет получать СПГ пропорционально своей доле, то есть 2 млн тонн в год. Стоимость покупки самой доли не была раскрыта, но, судя по высказываниям главы французской компании Патрика Пуянне, оказалась значительной. «Некоторые задавались вопросом: чем TotalEnergies заменит Россию? Вот наш ответ»,— заявил он. Действительно, по размеру инвестиций и объему offtake-контракта проект в Катаре выглядит прямой заменой «Арктик СПГ 2» НОВАТЭКа, где у TotalEnergies было 10% — компания остановила вложения в него из-за санкций, а перспективы «Арктик СПГ 2» теперь крайне туманны из-за невозможности поставок западного оборудования, на базе которого он был спроектирован.

Юрий Барсуков

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Конечно, TotalEnergies вела переговоры с Дохой с 2019 года, то есть задолго до военной операции на Украине. Тем не менее Россия была центром приложения усилий TotalEnergies по развитию глобального СПГ-бизнеса — там у компании был надежный местный партнер и привилегированный доступ к уникальной в мировом масштабе ресурсной базе Ямала и Гыдана. Большой вопрос, стала бы TotalEnergies переплачивать за вход в проект в Катаре, если бы по-прежнему могла рассчитывать на быстрый рост производства СПГ в российской Арктике. Но теперь, поскольку иного выхода нет, а цены на газ находятся на исторических максимумах, западные мейджоры в поисках ресурсов будут разрабатывать активы и начинать проекты с таким уровнем рисков и стоимости, которые пару лет назад даже не стали бы рассматривать. Так, в конце прошлой недели Shell и Equinor подписали соглашение с Танзанией о СПГ-проекте на $30 млрд, несмотря на печальную судьбу так и не состоявшегося из-за проблем с безопасностью проекта в соседнем Мозамбике.

Нынешняя ситуация напоминает яростную борьбу за энергоресурсы, развернувшуюся после арабского нефтяного эмбарго 1973 года. Тогда Западная Европа тоже почувствовала свою полную уязвимость перед угрозой потери поставок дешевой нефти с Ближнего Востока и запустила масштабные и дорогостоящие ответные меры. Франция построила большой парк АЭС, Великобритания начала разработку месторождений Северного моря (что в тот момент было технически крайне амбициозной задачей), а ФРГ и Австрия стали активно наращивать закупки нефти и газа у СССР, что помогло последнему развить свою нефтегазовую промышленность. Теперь стремление Европы к энергобезопасности станет точкой развития для иных стран.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...