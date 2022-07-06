Для генералов МВД не вышла давность

Басманный райсуд Москвы арестовал трех генералов МВД во главе с помощником главы министерства Сергеем Умновым. Компанию фигурантам-мужчинам составила подполковник Елена Копьева, которая после службы в ГУ МВД по Санкт-Петербургу пыталась стать арбитражным судьей, а закончила карьеру судебным приставом. Все четверо обвиняются в злоупотреблениях с деньгами фонда содействия полицейским программам, которые тратились на приобретение машин и недвижимости фигурантов. Сами они причастность к злоупотреблениям отрицали, полагая, что у преступления мог истечь срок давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник главы МВД Сергей Умнов предвидел свой арест

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Помощник главы МВД Сергей Умнов предвидел свой арест

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Помощника главы МВД России генерал-майора Сергея Умнова, его заместителя по тылу на прежней должности начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Ивана Абакумова, руководителя регионального УГИБДД генерал-майора Алексея Семенова и старшего судебного пристава Невского района Северной столицы Елену Копьеву сотрудники СКР и ФСБ задержали накануне после масштабных обысков. Все четверо проходили свидетелями по уголовному делу о злоупотреблениях должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), возбужденному главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу еще летом 2020 года. Когда появились данные о причастности к преступлению генералов, расследование передали в Москву, в центральный аппарат СКР, где следователь Сергей Адабаш (расследовал, в частности, убийства, совершенные красногорским стрелком Амираном Георгадзе) переквалифицировал злоупотребления уже на более тяжелую ч. 3 той же статьи.

Ночь задержанные провели в ИВС ГУВД Москвы на Петровке, 38, откуда их затем доставили в ГСУ СКР для предъявления обвинения. Из него следовало, что фигуранты в личных целях использовали средства, аккумулированные в созданном еще в 2007 году Фонде содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Предприниматели ежемесячно жертвовали в этот фонд по 400 тыс. руб. и более. По версии следствия, генерал-лейтенанту Умнову, возглавлявшему санкт-петербургский главк с 2012 по 2019 год, и его подчиненным за счет средств, предназначенных для развития региональной полиции, приобретались внедорожники, недвижимость, оплачивались услуги помощников и даже посещения фитнес-центров, тем самым самому ведомству наносился ущерб в особо крупном размере. Никто из фигурантов вину не признал.

Первой перед Басманным райсудом, в который поступили арестные ходатайства следствия, предстала Елена Копьева. Из биографии подполковника полиции в отставке следовало, что, закончив в 2001 году Санкт-Петербургский госуниверситет по специальности «юриспруденция», женщина работала юристом, начальником юридической группы, отделения по правовому сопровождению ГИБДД и полиции Санкт-Петербурга в целом. В 2015 году она покинула органы внутренних дел и получила от квалификационной комиссии рекомендацию на работу в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти, однако в итоге стала не судьей, а судебным приставом.

Когда дело дошло до ходатайств сторон, следователь ГСУ СКР потребовал, чтобы разбирательство велось за закрытыми дверьми, так как в уголовном деле есть материалы, содержащие государственную и служебную тайны.

Надзор и суд поддержали следствие — в результате женщина, которая «зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны, является ответственным, исполнительным, дисциплинированным работником, грамотным, квалифицированным специалистом, обладает хорошими организаторскими способностями, отличается способностью самостоятельно принимать решения, принципиальна, оперативна, имеет большой опыт практической работы, постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, а в коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением», оказалась на два месяца, до 5 сентября, в СИЗО. Суд, отклонив просьбы о домашнем аресте, запрете определенных действий и залоге, решил, что она может использовать связи в судебной системе для оказания давления на следствие.

В том, что и он окажется за решеткой, генерал Умнов не сомневался с того момента, как его привезли на допрос к следователю. Навестившим его в ИВС членам ОНК генерал лишь засвидетельствовал свою невиновность, отметив, что это, похоже, ни на что уже не повлияет. Тем более что против него и других фигурантов уже было руководство полицейского ведомства, отметившего в пресс-релизе, что именно главным управлением собственной безопасности МВД совместно с ФСБ были выявлены злоупотребления в полицейском фонде, происходившие в период с 2016 по 2020 год.

Аргументов против арестов до 5 сентября не нашлось и у генералов Семенова и Абакумова. Тем более что последний уже привлекался к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 327 (подделка или оборот поддельных документов) УК РФ, избежав срок за использование фальшивого больничного листа лишь в связи с истечением срока давности. Кстати, адвокаты госпожи Копьевой заявляли, что и по ее эпизодам дело «состарилось» до прекращения, но и этот аргумент суд не принял.

Адвокат Алефтин Мошанский, представляющий генерала Умнова, сообщил “Ъ”, что его подзащитный до 5 июля по делу не допрашивался. По словам защитника, в самом деле нет точной суммы ущерба, якобы нанесенного фонду фигурантами.

Претензии следователей господин Мошанский назвал надуманными, отметив, что автомобили, которые фигурируют в материалах расследования, находились на балансе ГУ МВД, а не в личной собственности обвиняемых, а абонементами в спортклуб «ни мой подзащитный, ни члены его семьи не пользовались».

Защита собирается обжаловать аресты бывших и действующих полицейских, а ГУСБ и ФСБ ищут на них новый компромат — по данным источников “Ъ”, близких к следствию, в громком уголовном деле могут появиться не только очередные эпизоды злоупотреблений, но и других более тяжких преступлений.

Николай Сергеев, Владислав Трифонов