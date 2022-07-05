Генеральское отступление

Сразу три генерала МВД, включая помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полицейскими в Санкт-Петербурге, которое возбудил центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). В их домах, квартирах и кабинетах были проведены обыски, а вопрос с процессуальным статусом решался до позднего вечера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерала Умнова (на фото) и его бывших подчиненных обыскали по делу о злоупотреблениях в полицейском фонде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Генерала Умнова (на фото) и его бывших подчиненных обыскали по делу о злоупотреблениях в полицейском фонде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рано утром во вторник сразу несколько следственно-оперативных групп, получив задания, отправились с обысками по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Крыму. Их внимание помимо прочего привлекли кабинеты и места жительства помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, ранее (с марта 2012 года по февраль 2019 года) руководившего главком министерства по Северной столице; начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майора Алексея Семенова; бывшего главного тыловика того же главка генерал-майора в отставке Ивана Абакумова, а также нескольких полицейских в звании полковника.

Сотрудники СКР и управления «М» ФСБ России проводили обыски с целью изъятия документов, а также предметов, запрещенных к обороту, в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Его возбудили два года назад — в июле 2020 года. Вначале производство по делу велось в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, откуда его передали вначале на проверку, а затем и для дальнейшего расследования в центральный аппарат комитета.

Из материалов дела следует, что все три фигуранта-генерала могли быть причастны к злоупотреблениям.

Якобы именно они настойчиво рекомендовали местным коммерсантам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», которые потом фактически бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям.

По результатам обысков генералов Умнова и Семенова отправили на допрос к следователям ГСУ СКР, а Ивана Абакумова, проживавшего в последнее время в Крыму, еще предстоит довезти для следственных действий в столицу. Отметим, что ровно год назад генерал-майор избавился от уголовного преследования по ч. 3 ст. 327 (подделка или оборот поддельных документов) УК. За использование фальшивого больничного листа ему грозило до года заключения или принудительных работ, однако господин Абакумов избежал печального для себя исхода благодаря затянувшемуся разбирательству в Смольнинском райсуде Санкт-Петербурга, который в итоге прекратил уголовное преследование полицейского по не реабилитирующим его основаниям — в связи с истечением срока давности.

Теперь, если дело дойдет до арестов в Басманном суде, прежняя судимость будет рассматриваться как факт, отягчающий возможную вину генерал-майора в отставке.

Отметим, что предыдущее дело о предполагаемом злоупотреблении сразу двух бывших заместителей начальника следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского (их руководитель Александр Романов, ставший свидетелем по делу, сам ушел в отставку) закончилось фактически ничем — итоги работы ГСУ СКР не устроили Генпрокуратуру, которая отказалась утвердить обвинение.

Между тем одновременно с первыми данными об обысках были обнародованы выдержки из указа президента Владимира Путина, согласно которым на пенсию, в том числе по выслуге лет, были отправлены с десяток генералов МВД, в том числе начальники УМВД по Приморскому краю и Мурманской области Олег Стефанков и Виталий Зайков; главков по Иркутской области Андрей Калищук и Самарской области Александр Винников.

Николай Сергеев; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург