Спекулянты подыграли правительству

Усилия властей по ослаблению российской валюты приносят результаты. На биржевых торгах курс американской валюты впервые за месяц превышал 62 руб./$, прибавив за неделю 10 руб. Участники рынка отмечают, что активизировалась спекулятивная игра на ожиданиях внедрения нового бюджетного правила, которое должно ослабить рубль. Впрочем, радикального изменения тренда в ближайшее время эксперты не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Во вторник, 5 июля, курс доллара на Московской бирже впервые с начала июня поднялся выше уровня 62 руб./$. В ходе торгов он достигал отметки 62,3 руб./$, что на 7,06 руб. выше значения закрытия предыдущего дня. По итогам торговой сессии курс остановился возле отметки 61,3 руб./$. Курс евро в ходе торгов достигал отметки 64,06 руб./€, максимума с 8 июня, а закрылся на отметке 63,6 руб./€, прибавив за день почти 6 руб. Объем торгов с долларом с поставкой «завтра» составил $2,82 млрд — рекордный результат с конца мая. Объем торгов с евро составил €0,9 млрд.

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Участники рынка отметили заметное увеличение спекулятивной активности на биржевых торгах.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, похоже, что действуют крупные игроки, что можно «связывать с ожиданиями принятия решений правительством по корректировке бюджетного правила и валютным интервенциям».

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, участники рынка ждут от властей «конкретных мер по ограничению роста курса рубля, включая прояснение механизма возможных интервенций через валюты дружественных стран». На этом фоне выгладит оправданным резкий рост объема торгов с юанем, который превысил 44 млрд руб., обновив исторический максимум. При этом высокие объемы могут свидетельствовать и о росте спроса на китайскую валюту со стороны импортеров, отмечает Олег Сыроваткин. Как считает Евгений Локтюхов, возможный запуск эффективного механизма снятия навеса предложения валюты со стороны экспортеров вполне способен вернуть курс доллара в зону 70–80 руб./$.

Впрочем, по словам господина Сыроваткина, если будет обнародован понятный и эффективный механизм проведения интервенций против рубля, а рецессионные риски продолжат оставаться в фокусе внимания инвесторов, то рубль может находиться под давлением еще одну-две недели, «пока на рынок не придут продавцы валюты, которым нужен рубль для уплаты налогов и сборов». Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, «на валютные интервенции, как и до начала конфликта на Украине, будет выделяться несколько миллиардов долларов в месяц». Этого объема может хватить на то, чтобы «сдержать укрепление рубля, но не развернуть его в сторону существенного ослабления», считает господин Васильев.

Кроме того, в пользу рубля остается существенное превышение предложения валюты от экспорта над спросом на нее.

До последнего времени цена на нефть Brent держалась выше $110 за баррель, спотовая цена на газ в Европе после сокращения поставок из России уже превышает $1,8 тыс. за 1 тыс. кубометров. В результате, по оценке господина Васильева, в страну поступает валюта в объеме около $0,5–1 млрд в день, на которую не находится спроса. Вместе с тем, по словам Михаила Васильева, спрос на валюту остается низким из-за санкционных ограничений и сжатия импорта (по оценке Минэкономики, на 40% к уровню февраля), запрета на операции нерезидентов на российском финансовом рынке и политики девалютизации, проводимой Банком России и коммерческими банками.

Во второй половине июля рубль получит поддержку от налогового периода и продажи валюты экспортерами для выплат дивидендов акционерам («Роснефть», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз»), на которые приходится более 400 млрд руб. При таком сценарии курс доллара к рублю может в этом месяце стабилизироваться в диапазоне 50–60 руб./$, оценивает Олег Сыроваткин, а господин Васильев не исключает возвращения курса доллара к 50 руб./$ в конце июля.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин