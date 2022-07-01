Не слабо ослабить

Курcы ведущих мировых валют на российском рынке к концу недели оторвались от многолетних минимумов. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара приближался к 56 руб./$, а курс евро — к 58 руб./€. Этому способствовали активные словесные интервенции представителей финансовых властей, постепенное восстановление спроса со стороны импортеров, а также уход навеса в виде возможной конвертации экспортной выручки «Газпрома» для выплаты дивидендов. В создавшихся условиях участники рынка ожидают плавного повышения курса доллара до 60–65 руб./$ до конца месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Впервые с конца мая по итогам недели ведущие мировые валюты закрылись ростом котировок. В пятницу, 1 июля, курс доллара закрылся на отметке 54,5 руб. /$, что на 1,2 руб. выше закрытия недельной давности. В ходе торгов курс поднимался до отметки 55,87 руб./$, максимума за две недели. Курс евро в ходе биржевых торгов достигал 57,87 руб./€, а закрылся на отметке 56,5 руб./€, превысив результат предыдущей пятницы на 50 коп. Несмотря на начало месяца, когда традиционно падает активность инвесторов, объемы торгов в пятницу остались вблизи уровней предыдущих дней. По данным Московской биржи, объем торгов с долларом составили $4,2 млрд, с евро — €1,4 млрд.

Участники рынка напрямую связывают ослабление рубля с заявлениями представителей ЦБ и Минфина относительно нежелательности избыточно крепкой российской валюты (см. “Ъ” от 30 июня). Кроме того, в конце недели на настроения участников рынка мог повлиять и технический фактор в виде «длинных» выходных в США (в понедельник там празднуют День независимости), локально усиливающий спрос со стороны импортеров, поясняет начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. По его словам, это видно по высокой торговой активности в первые часы торгов и синхронному движению ключевых валютных пар на Московской бирже (доллар, евро, юань).

При этом ликвидности для покупки валюты на рынке более чем достаточно. По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, это и возможный отказ от рублевых инвестиций в пользу валютных после дивидендного маневра «Газпрома» (см. “Ъ” от 1 июля), и намерение инвесторов конвертировать обратно в валюту деньги, полученные в рамках платежей по суверенным еврооблигациям.

По мнению эксперта, мог начать работать механизм давления на курс доллара через пару юань/рубль.

Так, по данным Московской биржи, к концу недели резко выросли и объемы торгов юанем — в последние три дня они стабильно превышают 30 млрд руб., тогда как ранее лишь два дня объемы были на сопоставимые суммы. При этом курс китайской валюты вырос до 8,75 руб., прибавив за день более 9,5%.

Вместе с тем процесс ослабления российской валюты не идет гладко. Буквально накануне курс доллара откатывался до 51,2 руб./$, а на торгах в пятницу он достигал отметки 51,1 руб./$. Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, многие компании, даже не экспортные, стараются как можно скорее избавиться от западных валют из-за опасения ограничений на операции с ними, обусловленных возможными новыми санкциями. Эти же соображения сдерживают спрос со стороны населения и инвесторов, добавляет он. Поэтому данный дисбаланс продолжает препятствовать устойчивому ослаблению рубля, но, судя по последним дням, он постепенно теряет свою силу, считает Дмитрий Бабин.

Эксперты отмечают, что рынку подан сигнал о начале политики ослабления рубля.

Как считает Евгений Локтюхов, в ближайшее время ввиду отдаленности активной фазы продаж валюты в преддверии налогового периода (третья декада месяца) «движение на валютном рынке будет определяться скорее ожиданиями решений правительства по корректировке бюджетного правила и возобновлению валютных интервенций».

Как считает господин Евстифеев, пятничный рывок курсов не получит продолжения в начале следующей недели в таком же масштабе, но плавный рост курса доллара до 60–65 руб./$ «до конца июля вполне возможен». Господин Бабин полагает, что созданные условия достаточны для возвращения курса доллара на более экономически обоснованные уровни — 70–80 руб./$ при текущих ценах на нефть.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин