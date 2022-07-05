В отключенческом жанре

Эскалация забастовки сотрудников нефтегазовых компаний в Норвегии может привести к сокращению экспорта газа в Европу с 9 июля на 56%. Почти одновременно Россия полностью остановит на ремонт газопровод «Северный поток». Сейчас Норвегия — крупнейший источник газа для ЕС, и падение поставок заставит европейские правительства сделать тяжелый выбор между отбором газа из хранилищ и отключением промышленности. Аналитики ожидают, что на этом фоне цены на газ в ЕС могут вырасти до $3 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ingo Wagner / picture alliance / Getty Images Фото: Ingo Wagner / picture alliance / Getty Images

Ассоциация Norwegian Oil & Gas, объединяющая основные нефтегазовые компании Норвегии, сообщила, что рост масштабов забастовки работников шельфовых нефтегазовых платформ страны с 9 июля может сократить экспорт газа из страны на 1,1 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, или на 56%. Добыча нефти может упасть на 340 тыс. баррелей в сутки, или почти на 20%.

Забастовку с требованием повышения зарплат возглавил профсоюз Норвежской организации менеджеров и руководителей (Lederne). Исторически Норвегия — второй после России поставщик трубопроводного газа в Европу, а на фоне резкого падения экспорта «Газпрома» в мае—июне стала крупнейшим.

Первая фаза забастовки началась в ночь на 5 июля, предполагаемые потери добычи оценивались в 89 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день, или около 1% экспорта газа. Подконтрольная норвежскому государству Equinor 5 июля подтвердила, что в рамках первой фазы забастовки инициировала безопасное закрытие месторождений Gudrun, Oseberg East, Oseberg South. Месторождения Aasta Hansteen, Kristin, Heidrun и Tyrihans (около 13% от общего экспорта газа) должны быть закрыты в ночь на 6 июля, 9 июля, на следующей фазе забастовки, будут временно остановлены крупнейшие проекты Gullfaks и Sleipner.

В Norwegian Oil & Gas эти действия называют «разрушительными» по своим последствиям, поскольку на Норвегию сейчас приходится четверть поставок энергоносителей в Европу.

«Забастовка такого масштаба создает огромные проблемы для стран, которые полностью зависят от пополнения своих запасов газа в преддверии осени и зимы»,— подчеркнули в ассоциации.

Забастовка достигнет своего пика как раз в тот момент, когда «Северный поток» будет остановлен на ежегодное техническое обслуживание с 11 по 21 июля.

Роберт Хабек, министр экономики ФРГ, 5 июля: «Мы не допустим, чтобы на немецкий и европейский газовые рынки был оказан системный эффект, потому что тогда может возникнуть эффект домино и банкротство одних компаний затронет другие отрасли и даже энергобезопасность».

Пока в «Газпроме» не комментируют, будет ли компания, как в прежние годы, компенсировать сокращение объемов поставок за счет других маршрутов — Украины или «Турецкого потока». Немецкие чиновники высказывают опасения, что «Северный поток» после завершения технического обслуживания может и вовсе не возобновить поставки. На этом фоне цены на газ в Европе продолжили рост: 5 июня августовский фьючерс на ТТF торговался на уровне $1,9 тыс. за 1 тыс. кубометров.

ЕС тем временем продолжает готовиться к зиме, наращивая запасы газа, но темпы заполнения хранилищ, которые сейчас достигают уже 59,43%, замедлились в июне из-за сокращения поставок из России. Platts пишет, что общий уровень поставок из РФ в Европу по трем оставшимся транспортным маршрутам — через Украину (Суджа), «Турецкий поток» и «Северный поток» — составил всего 4,69 млрд кубометров против 7,93 млрд кубометров в мае. МЭА 5 июля выпустило прогноз (.pdf), согласно которому по итогам 2022 года Россия удовлетворит всего 25% от потребностей ЕС в газе — это самый низкий показатель за более чем два десятилетия. В целом поставки, по ожиданиям агентства, сократятся по итогам года более чем на 45%, до уровня ниже 80 млрд кубометров.

По оценке Марии Беловой из Vygon Consulting, норвежский газ обеспечивает 18,5% потребностей ЕС. «Сокращение поставок в связи с забастовками не пройдет незамеченным, особенно с учетом того, что ранее падение импорта газа в ЕС по “Северному потоку” из-за проблем с турбинами составило 60%, а через шесть дней прокачка газа по системе остановится полностью»,— считает она.

В такой ситуации, по ее мнению, следует ожидать, что закачка газа в ПХГ в Европе как минимум прекратится, а скорее всего, правительства европейских стран окажутся перед выбором: либо ограничивать потребление газа промышленными потребителями, либо начинать отбор газа из хранилищ посреди лета. Спотовые цены, полагает госпожа Белова, в случае физической нехватки газа (с чем Европа не сталкивалась с 2009 года) «легко могут превысить $3 тыс. за 1 тыс. кубометров».

Татьяна Дятел