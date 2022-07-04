Одногазовая Европа

«Газпром» предлагает вернуться к вопросу координирования экспорта российского трубопроводного газа и СПГ. В компании отмечают, что теперь, когда за трубопроводный газ европейцы должны платить в рублях, российский СПГ получает конкурентное преимущество. Монополия предлагает обсудить возможность введения экспортной пошлины на СПГ либо перенаправлять танкеры преимущественно в Азию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плавучее хранилище СПГ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Плавучее хранилище СПГ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Газпром» предложил разработать механизм координации экспорта российского трубопроводного газа и СПГ, чтобы нивелировать последствия возникшей на рынке валютной конкуренции. Об этом 4 июля на круглом столе в Госдуме заявил заместитель начальника департамента «Газпрома» Кирилл Полоус. По его словам, «Газпром» и раньше пытался убедить правительство в необходимости создания механизма координации экспорта трубопроводного газа и СПГ из РФ, но безуспешно. Крупнейший экспортер СПГ в России — НОВАТЭК.

«Торговля трубопроводным газом с европейскими недружественными контрагентами осуществляется за рубли. Но данная мера не распространяется на сегмент СПГ, и возникает некая валютная конкуренция между поставщиками»,— пояснил господин Полоус (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, методами регулирования могут стать введение таможенной пошлины и создание экономических стимулов направления СПГ не в западном (в Европу, то есть на рынок «Газпрома»), а в восточном направлении (в Азию). «С начала производства СПГ в северных регионах более половины СПГ было поставлено в регионы поставки трубного газа, облагаемого пошлиной, в отличие от СПГ»,— добавил он. В интервью "Ъ" глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что министерство выступает против введения пошлины на экспорт СПГ.

По мнению Кирилла Полоуса, «Газпром» также должен стать координатором освоения северных месторождений по аналогии с восточной газовой программой.

«Достаточно часто в последнее время, к сожалению, звучат инициативы, что нужно все (новые ресурсы газа.— “Ъ”) отправить на внероссийское направление. Нам видится, что это не совсем дальновидный подход с точки зрения энергобезопасности нашего государства»,— сказал топ-менеджер.

Вероятно, топ-менеджер «Газпрома» имел в виду слова главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона.

Господин Михельсон в июне в контексте вопроса о судьбе гигантского Тамбейского месторождения «Газпрома» на Ямале заявил, что нужно в кратчайшие сроки определяться, куда Россия будет продавать газ на фоне отказа от него Европы.

«Надо думать, куда Россия будет продавать газ. Надо делать СПГ. Сегодня мы крупнейшие экспортеры газа в мире. Сколько потеряем трубопроводного газа, столько надо производить СПГ. И решения надо принимать бегом»,— сказал он (цитата по «Интерфакс»).

В Минэнерго и НОВАТЭКе инициативу «Газпрома» не комментировали.

С одной стороны, рынок сжиженного газа глобальный, и если российский СПГ окажется в Азии, то он в теории вытеснит оттуда поставки, к примеру, из Катара или США, которые придут в Европу, отмечает независимый эксперт Александр Собко. Но на практике возможны разнообразные ценовые искажения, поэтому не исключено, что перенаправление российского СПГ в Азию действительно создаст дополнительные возможности для трубопроводных поставок в Европе, а Азия в таком случае поглотит больше СПГ при чуть снизившихся ценах, полагает он. В случае такого перенаправления российского СПГ остается много факторов неопределенности, среди них — поведение прочих продавцов СПГ и политика самого «Газпрома» по ценам и объемам продаж на европейском направлении.

«Не стоит забывать, что ЕС негласно оценивает суммарный объем импорта российского газа, будь то СПГ или сетевые поставки, чтобы общая доля не выглядела слишком критично. В любом случае эта проблематика станет по-настоящему актуальна, когда и если российские поставки в Европу вырастут до значений, близких к нормальным, так как сейчас по сумме разных причин российский трубопроводный экспорт оказывается меньше, чем готовы покупать европейские импортеры»,— заключает Александр Собко.

Татьяна Дятел