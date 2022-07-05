«Зенит» подбирает лучших

Петербургский «Зенит» совершил еще один сильный трансфер в текущее межсезонье, подписав контракт с центральным защитником «Сочи» Родриганом. По мнению экспертов, бразилец был одним из лучших футболистов прошлого чемпионата России в своем амплуа. То же самое можно сказать и по поводу другого новичка «Зенита» — нападающего Матео Кассьерры, который также перешел из «Сочи». И вообще петербуржцы проводят сейчас самую качественную селекцию в Российской премьер-лиге (РПЛ), уже, по сути, сделав весомую заявку на очередной, пятый подряд чемпионский титул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный защитник «Сочи» Родриган (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Центральный защитник «Сочи» Родриган (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Хотя до конца летнего трансферного периода еще далеко и рано подводить его итоги, «Зенит» успел довольно мощно поработать над усилением состава и сразу заткнул за пояс всех своих конкурентов. Да, на сей раз лучший клуб страны сосредоточился в основном на внутреннем рынке, что естественно, учитывая международную изоляцию отечественного футбола, но при этом снял сливки. Сначала петербуржцы перехватили у «Спартака» полузащитника сборной России Зелимхана Бакаева, воспользовавшись тем, что он не договорился с красно-белыми о продлении контракта, затем приобрели у «Сочи» второго бомбардира прошлого чемпионата Матео Кассьерру, а теперь взяли и его партнера — защитника Родригана.

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Несмотря на то что бразилец провел в РПЛ лишь один сезон, как, собственно, и Кассьерра, он тоже с ходу адаптировался на новом месте и стал одним из главных творцов сочинского чуда, системообразующим игроком команды Владимира Федотова, сенсационно завоевавшей серебряные медали.

Родриган был настоящим столпом ее обороны и произвел такое впечатление на специалистов, что попал в символическую сборную премьер-лиги по версии Российского футбольного союза. То есть наряду с динамовцем Фабианом Бальбуэной его признали лучшим центральным защитником минувшего сезона.

Неудивительно, что в «Зените» положили на него глаз. Тем более что у петербуржцев возникли опасения как раз за зону ответственности Родригана. Знаменитый хорват Деян Ловрен пускай и вернулся в команду, но очень долго восстанавливался после травмы. К тому же ему уже 33 года, и, видимо, в Санкт-Петербурге не уверены, что он вернется на былой уровень игры. А 26-летний Родриган находится в расцвете сил, он быстрее и даже мощнее нынешнего Ловрена. В последнее время главный тренер «Зенита» Сергей Семак наигрывал в центре обороны Дмитрия Чистякова и Нуралы Алипа, но Родриган сильнее каждого из них. Так что почти наверняка бразилец сразу займет позицию в стартовом составе. Причем за одного из лучших центральных защитников РПЛ петербуржцы заплатили немного — по неофициальной информации, около €4 млн при текущей стоимости футболиста, по данным портала Transfermarkt, €3,5 млн. Правда, «Сочи» забрал его у португальского «Жил Висенте» вообще бесплатно, на правах свободного агента. Тогда казалось, что черноморцы позарились на так называемого кота в мешке, а выяснилось, что это находка для премьер-лиги.

Пожалуй, приобретения Родригана и Кассьерры в данный момент можно назвать самыми ценными трансферами в РПЛ, которыми «Зенит» не только серьезно укрепил собственные ряды, но и заодно заметно ослабил конкурента — «Сочи». Переход Бакаева из этой же серии. Ну, может, «Спартак» его потерю еще переживет, но ведь и «Зенит» красно-белые усилили.

Эти три топ-трансфера по меркам премьер-лиги, особенно на фоне определенной пассивности других ведущих команд, уже сейчас позволяют говорить о стартовом превосходстве петербургского клуба в предстоящей чемпионской гонке. «Зенит» опять подходит к сезону с наилучшим подбором исполнителей.

Тот же Кассьерра способен закрыть вакантную нишу такого ярко выраженного форварда таранного типа, как Артем Дзюба. Причем колумбиец забил в первом же контрольном матче с сербской «Црвеной Звездой», да еще победный гол. Даже за изъявившего желание поиграть на родине бразильского нападающего Юри Алберту чемпионы страны выручили двойную компенсацию — голкипера Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана. Да, они вдвоем стоят в четыре раза меньше, чем один Алберту, но оба считаются перспективными проспектами, которые могут выстрелить в РПЛ. В частности, про 21-летнего Мантуана говорят, что в бразильском «Коринтиансе» он был чуть ли не одним из лидеров, а 24-летний Куарежма как минимум не хуже действующих вратарей «Зенита» Михаила Кержакова и Даниила Одоевского.

Опять же конкуренты проигрывают петербуржцам на трансферном поле, а некоторые, как ЦСКА, и вовсе пока конкретно проседают. Разве что «Краснодар» усиливается по сравнению с прошлым чемпионатом, и то лишь за счет возвращения группы футболистов, прерывавших действие контрактов или бывших в аренде.

Александр Ильин