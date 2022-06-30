«Зенит» потренировался на ЦСКА

В рамках предсезонного турнира «Кубок Pari Премьер» состоялся матч, который, даже несмотря на его тренировочный характер, вызвал повышенный интерес. В Москве ЦСКА принимал «Зенит» и уступил со счетом 0:3, пропустив два гола с пенальти.

Не только на официальном уровне, но и в межсезонье матчи таких грандов российского футбола, как «Зенит» и ЦСКА, — это событие. Да, недавно петербуржцы в Кубке Pari Премьер соперничали с вице-чемпионом страны «Сочи», и все равно встреча с армейским клубом стояла особняком, в том числе из-за того, что его возглавил новый главный тренер Владимир Федотов, который в прошлом сезоне как раз и привел черноморцев к серебряным медалям.

«Зенит», кстати, матчем с ЦСКА уже завершал выступление на турнире, тогда как москвичи его только открывали. И с «Нижним Новгородом», и с «Сочи» команда Сергея Семака сыграла вничью 1:1 в основное время, победив оба раза в серии пенальти. Армейцы ранее провели лишь один спарринг с представителем первой лиги «Велесом» и потерпели поражение 0:2, хотя Федотов явно не стремился к результату и задействовал тогда аж 23 футболиста, включая пока единственного новичка — сербского защитника Милана Гайича, которого взяли на позицию Марио Фернандеса, объявившего о приостановке профессиональной карьеры.

«Зенит» непосредственно в день матча с ЦСКА заключил сделку с бразильским «Коринтиансом» по обмену нападающего Юри Алберто на голкипера Ивана Куаресму да Силву и полузащитника Густаво Мантуана. То есть за одного игрока петербуржцы получили двух, и пока все трое отданы в аренду. Кроме того, чемпионы России договорились о переходе форварда «Сочи» Матео Кассьерры, который сильно провел предыдущий чемпионат и с 14 голами стал вторым бомбардиром. В свете решения Алберто остаться на родине и ухода многолетнего лидера атаки Артема Дзюбы приобретение колумбийца можно назвать центральным трансфером «Зенита». Ну а еще один новобранец, Зелимхан Бакаев, успел даже забить за петербургский клуб в упоминавшемся матче с «Сочи», а на игру с ЦСКА экс-спартаковец впервые попал в основной состав.

Между тем Федотов испытывал кадровые затруднения, в связи с чем ему пришлось привлечь много футболистов из молодежной команды. 19-летний Дмитрий Каптилович даже составил пару центральных защитников с Игорем Дивеевым. К тому же петербуржцы находились в лучшем игровом тонусе благодаря более раннему старту в Кубке Pari Премьер, поэтому неудивительно, что матч начался под их диктовку. По традиции заметны были Малком и Клаудиньо, которых старался активно поддерживать Бакаев. Правда, армейская оборона работала достаточно слаженно и купировала угрозы со стороны гостей, а когда Иван Сергеев наконец-то пробил в створ по истечении получаса, мяч прилетел точно в руки Игоря Акинфеева.

Москвичи тоже имели свой момент, возникший при участии хорошо зарекомендовавшего себя в весенней части прошлого чемпионата Хорхе Карраскаля. Колумбиец оказался в штрафной площади и вроде бы подготовил акцентированный удар, но чуть-чуть промахнулся. Зато «Зенит» практически в ответной атаке добился успеха. Клаудиньо своевременно отреагировал на рывок Бакаева слева, а тот сделал результативную передачу на Алексея Сутормина, который с полулета загнал мяч под перекладину. Петербуржцы по делу выиграли первый тайм, пользуясь тем, что ЦСКА был далек от оптимального состояния и выглядел довольно скромно. Не будем забывать, что «Зениту» уже скоро биться со «Спартаком» за Суперкубок, а у армейцев еще будет время для подводки к новому чемпионату.

Сразу после перерыва обе команды произвели несколько замен, притом что у петербуржцев было преимущество в качестве скамейки запасных. Перестановки хозяевам ничего не дали. Разве что Кирилл Большаков отметился неплохим ударом со штрафного в обвод стенки, который не без труда парировал зенитовский вратарь Даниил Одоевский. Однако затем тот же Большаков неаккуратно сыграл в собственной штрафной, залепив по ноге Андрею Мостовому, и привез пенальти. Сутормин спокойно разобрался со сменщиком Акинфеева Владиславом Торопом и оформил дубль, а потом Александр Ерохин заработал второй 11-метровый, и его реализовал Мостовой. ЦСКА заканчивал матч уже полностью молодежным составом и не смог оказать серьезного сопротивления даже резервистам «Зенита». В итоге армейцы потерпели крупное поражение от принципиального соперника — 0:3.

Александр Ильин