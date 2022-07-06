О господдержке высказались бессвязно

Как выяснил “Ъ”, правительство отказалось от дополнительных мер поддержки операторов связи, посчитав, что они не сильно пострадали от санкций. Речь идет о льготной ставке по налогу на прибыль, моратории на отчисления в резерв универсального обслуживания и льготных кредитах на покупку оборудования. Операторы все еще рассчитывают, что меры будут введены. Аналитики признают, что в данный момент отрасль связи в РФ «оказалась устойчивее, чем другие», но проблемы начнутся, когда придется закупать новое оборудование по повышенным ценам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Источники “Ъ” в трех крупных операторах связи рассказали, что правительство отказалось от введения ряда мер поддержки телекоммуникационной отрасли в условиях санкций, которые обсуждались ранее. В частности, не прошли согласование льготная ставка налога на прибыль в размере 3% до 31 декабря 2024 года; мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания (из него финансируется проект устранения цифрового неравенства в регионах РФ), льготные кредиты по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, а также пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи. Как говорят источники “Ъ”, Минцифры оценило финансовые показатели операторов за последние несколько месяцев и пришло к выводу, что они не сильно пострадали от текущей экономической ситуации. В Минцифры не предоставили комментарий.

В числе принятых мер поддержки отрасли остались мораторий на год на расширение емкости систем хранения данных на 15% по «закону Яровой»; приостановка на год требований к операторам по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов сетями LTE, а также разрешение на совместное использование сетей связи в удаленных регионах. Сохранилась в пакете поддержки и «справедливая индексация тарифов» на уровне инфляции. Минцифры подготовило эти меры в марте (см. “Ъ” от 4 марта).

В Tele2 отметили, что уже принятые меры наиболее важны для отрасли сейчас. При этом в компании уверены, что министерство не отказалось от нового пакета мер, «просто они требуют изменений в федеральном законодательстве и более глубокой проработки». В «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме», «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев. В «МегаФоне» не ответил на запрос “Ъ”.

Пока телеком-отрасль устояла, операторы диверсифицировали состав поставщиков оборудования и запаслись оборудованием для ремонта сетей, подтверждает аналитик «Финама» Леонид Делицын. Кредиты у операторов действительно существенные, но в рублях и в российских банках, поэтому упавшие кредитные рейтинги зарубежных агентств на них не сказались, добавил он. Кроме того, операторы выплатили дивиденды, что помогает им удерживать на плаву капитализацию, а соответственно, и условия кредитования, пояснил господин Делицын. МТС, в частности, например, впервые за пять лет обошла «Яндекс» по капитализации (см. “Ъ” от 1 июня).

Остро проблемы перед операторами встанут, когда закончатся запасы оборудования, считает Леонид Делицын, «основные поставщики сложного оборудования либо остановили работу в России (Cisco, Juniper), либо оценивают риски вторичных санкции». Он пояснил, что в этом случае привлечение кредитных средств не поможет: софт для оборудования необходимо активировать, что невозможно без производителя.

Воздействие санкций на операторов связи только начинается, их эффект будет заметен через год, согласен гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Меры поддержки, считает он, при этом предназначены для того, чтобы обеспечить долгосрочное развитие отрасли связи. «Основная проблема для компаний сейчас — закупка оборудования, которое не только в дефиците, но и резко выросло в цене»,— отметил он. Льготное кредитование и снижение налоговой нагрузки, по его мнению, могут решить это вопрос, «отсутствие же действенных мер способствует ухудшению качества связи и росту стоимости тарифов на услуги операторов».

Анастасия Гаврилюк, Юлия Тишина