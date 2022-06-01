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Коммерсантъ FM
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Связисты входят в моду

Юлия Тишина о переменах предпочтений инвесторов в техносреде

Кризис всегда показывает, где тонко, а где прочно. Так, оказалось, что за последние месяцы на фоне снижения капитализации российских интернет-компаний, в числе которых «Яндекс» (с февраля по май снижение составило 50,4%), «Сбер» (минус 49,8%), «Тинькофф» (минус 50,2%) и Ozon (минус 37,1%), скучный традиционный телеком в лице МТС (минус 9,8%) и «Ростелекома» (минус 14,3%) не только показал наименьшую динамику снижения, но и даже привлек интерес инвесторов. МТС, например, впервые за более чем пять лет обошла «Яндекс» по капитализации: 516,71 млрд руб. против 444,28 млрд руб.

Юлия Тишина

Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На протяжении многих лет телеком-компании считались на рынке скучными тяжеловесами в противовес игрокам технологического сектора, идолами которого были FAANG: Facebook (владеющая им Meta признана в России экстремистской и запрещена), Apple, Amazon, Netflix, Google и их российские аналоги, которых аналитики по аналогии окрестили МЯСО (Mail.ru — сейчас VK, «Яндекс», «Сбер» и Ozon).

Дело в том, что услуги связи давно воспринимались как нечто базовое, наравне с коммунальными. В этом была основная причина диверсификации телеком-бизнесов — операторы начинали строить экосистемы, развивать партнерства и инвестировать в непрофильные направления. Но на фоне масштабных технологических санкций и ухода многих зарубежных сервисов, интернет-компании, бизнес которых базировался на экосистемной модели, пострадали больше. «Сберу», например, пришлось выйти из большей части сервисов.

Бизнес-модель «Яндекса» предполагала экспансию в электронную коммерцию, райдтех и глобальный сектор беспилотных авто с опорой на рекламный бизнес. Но это требует колоссальных инвестиций, что в условиях закрытия мировых финансовых рынков, охлаждения инвесторов к техносектору и высокой кредитной нагрузки становится проблематичным. А развитие ряда проектов в целом оказывается под вопросом из-за изоляции России.

Еще один фактор, который сказывается на интересах инвесторов,— завершение эпохи дешевого доллара. Бурный рост технологического сектора (так Apple в начале года стала первой американской компанией в истории, капитализация которой достигла $3 трлн) во многом был основан именно на сочетании рекордно низких ставок и работы печатного станка ФРС: избыток долларов перетекал в акции технокомпаний. Сейчас же угроза инфляции ставит под вопрос будущее дешевых денег. В результате рынок ожидает в 2022 году четырехкратного повышения ставки ФРС, а на биржах идут распродажи в технологическом секторе.

При этом в условиях падения доходов населения и рисков рецессии старые добрые телекомы стали казаться одним из самых экономически прочных секторов.

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