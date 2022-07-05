Приговор не сошелся с текстом

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров компании «Медполимерпром» гражданина США Джина Спектора. Ранее он был осужден на четыре года колонии строгого режима за взятки, которые бизнесмен давал своей бывшей подруге Анастасии Алексеевой, помощнице Аркадия Дворковича, на тот момент занимавшего пост вице-премьера России. По данным следствия, господин Спектор оплачивал отдых госпожи Алексеевой в расчете на то, что она будет способствовать невнесению ряда препаратов для похудения в список запрещенных в России. Основанием для нового рассмотрения дела стало то обстоятельство, что письменный текст приговора не совпал с тем, который был оглашен в суде.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Джин Мирон Спектор

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Решение о том, что Мосгорсуд должен заново рассмотреть апелляционные жалобы защиты Джина Спектора на вынесенный в его отношении приговор, принял кассационный суд. Защита бизнесмена обратилась туда после того, как МГС утвердил первый приговор Останкинского суда столицы, назначившего господину Спектору четыре года колонии.

Как рассказывал ранее “Ъ”, по данным СКР, в 2016 году господин Спектор передал своей давней подруге Анастасии Алексеевой путевки на Пхукет и в Доминиканскую Республику общей стоимостью более 4,7 млн руб. А через год — еще одну, на Кипр. Ее стоимость составила почти 1,1 млн руб. Таким образом, общая сумма взяток, полученных экс-помощницей Аркадия Дворковича, по подсчетам следствия, превысила 5,7 млн руб. Все эти «подарки», судя по материалам дела, передавались за лоббирование интересов трех фармкомпаний. В двух эпизодах речь шла о «Промомед Рус» и «Р-фарм», в третьем — ГК «Медполимерпром», чей совет директоров и возглавлял взяткодатель.

Отправляя чиновницу за границу, предприниматели, по версии следствия, рассчитывали, например, добиться невнесения препаратов для похудения «Редуксин» и «Редуксин-Лайт», производимых компаниями «Промомед Рус» и «Р-фарм», в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Изменения в соответствующем приказе №183 Минздрава за 2014 года понадобились в связи с тем, что в препаратах использовался сибутрамин и его аналоги, которые причислены к наркосодержащим и в некоторых странах запрещены.

Уроженец Ленинграда господин Спектор во время расследования полностью признал вину, дал развернутые показания на госпожу Алексееву и, заключив досудебное соглашение, был осужден в особом порядке. Он получил четыре года. Однако защита приговор обжаловала. Она отметила не только те обстоятельства, что суд первой инстанции не учел личные данные обвиняемого — наличие у него детей, которые находятся у него на иждивении, болезней, возможность ограничиться судебным штрафом и т. п., но и, самое главное, перепутал тексты приговора: письменный заметно отличался от того, который был оглашен публично. Однако апелляционная инстанция МГС не обратила на это внимания и утвердила приговор. Но уже кассационный суд, в который обратились адвокаты, несоответствие заметил и вернул дело апелляционной инстанции. МГС не осталось ничего другого, кроме как возвратить дело на новое рассмотрение.

Здесь стоит отметить, что в апреле 2017 года господин Спектор принял участие в совещании у Аркадия Дворковича в его резиденции «Горки». На встрече обсуждались меры поддержки локализации производства различных медицинских изделий, причем господин Спектор был единственным представителем отрасли. А несколько месяцев спустя его фирма стала единственным поставщиком медизделий из ПВХ в госбольницы. Новый статус объяснялся тем, что «Медполимерпром» полностью подходил под критерии правил поддержки отечественного производства профильной продукции, установленных постановлениями правительства РФ №967 и №968 от августа 2017 года. В 2018 году компания поставила по госзаказу медизделия на 893 млн руб.

Однако в декабре 2018 года после многочисленных обращений производителей и тяжб, дошедших до Верховного суда, эти преференции были отменены вице-премьером Дмитрием Козаком.

Можно добавить, что господин Спектор, по некоторым данным, упоминается в списке ФСИН РФ осужденных в России граждан США, которые числятся в качестве возможных кандидатов на обмен.

Владислав Трифонов