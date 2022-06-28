Европа придавливает газ

Лидеры G7 договорились рассмотреть разные варианты введения потолка цен не только на российскую нефть, но и на газ. В теории газ ограничить проще, поскольку он поставляется по трубопроводам, и у «Газпрома», в отличие от российских нефтяных компаний, нет возможности немедленно перенаправить товар на рынки Азии. Однако аналитики полагают, что введение потолка цен может спровоцировать остановку поставок в Европу по контрактам «Газпрома», и поэтому считают внедрение механизма маловероятным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо за столом: президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги

Фото: Reuters Слева направо за столом: президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги

Фото: Reuters

Лидеры G7 28 июня предварительно договорились о начале проработки вопроса о международном ограничении цен на российскую нефть, а также газ в ответ на военные действия России на Украине. В заявлении G7 (.pdf) говорится, что лидеры приветствуют усилия ЕС по «изучению с международными партнерами способов сдерживания роста цен на энергоносители, включая возможность введения временных ограничений на импортные цены, где это уместно».

Как заявил на итоговой пресс-конференции саммита G7 президент Франции Эмманюэль Макрон, введение «лимита цен» на российский газ продолжится «в ближайшие недели». «Второй вопрос, по которому мы должны продвинуться,— это сделать то же самое (ввести лимит цен) с российским газом, и это проще, потому что он идет по трубопроводам... Я очень поддерживаю это. Нужно взаимодействовать и по этому вопросу. Премьер-министр Италии Марио Драги также поддерживает это»,— пояснил он.

В «Газпроме» идею введения ценового потолка комментировать отказались. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта тема является предметом переговоров с «Газпромом». «Зависит от направления, зависит от того решения, которое примет "Газпром". Ведь, наверное, они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов, об изменении цены. (Вопрос), насколько с юридической точки зрения это возможно и так далее»,— сказал он.

Относительно механизма ограничений по нефти чиновники пояснили, что рассматривается возможность введения запрета на транспортировку, если товар продан дороже потолка цены.

Идея в том, чтобы привязать финансовые услуги, страхование и транспортировку нефтяных грузов к ценовому лимиту. Таким образом, если грузоотправитель или импортер хочет получить эти услуги, он должен будет согласиться на продажу российской нефти не выше установленной максимальной цены.

Каким образом может быть установлена предельная цена на российский газ, пока неясно, говорит независимый аналитик Александр Собко. «В любом случае, такое решение, если оно окажется принято, не может быть рыночным, что приведет к дополнительному напряжению в и без того непростых газовых взаимоотношениях»,— считает он, напоминая, что средняя цена по большинству контрактов «Газпрома» в Европу составляет сейчас около $1000 за 1 тыс. кубометров.

Цены, уплачиваемые покупателями из ЕС за российский газ по контрактам «Газпрома», определяются по формулам и, как считается, в основном привязаны к котировкам европейских хабов, например TTF и NCG, отмечает Катя Яфимава из OIES. Она полагает, что любой механизм, который можно придумать для ограничения цен на газ, подлежащих уплате «Газпрому» по долгосрочным контрактам,— либо путем законодательного ограничения цен на TTF/NCG (что крайне проблематично), либо просто путем выплаты меньшего количества денег, чем в контрактах с «Газпромом»,— позволит «Газпрому» объявить о неоплате и, следовательно, нарушении контрактов.

В результате, полагает госпожа Яфимава, Евросоюз может просто потерять поставки газа из России. Поскольку это только усугубит нынешний кризис, эксперт считает введение любого механизма ограничения цен маловероятным.

Татьяна Дятел