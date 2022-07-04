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Коммерсантъ FM
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Суверенное партнерство

Казахстан как фактор подъема российской промышленности

На пленарной сессии промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в понедельник искали способы преодоления промышленного спада в российской экономике и пути ее адаптации к санкциям. Новых инструментов не предложено, но поставлена масштабная задача перехода «от догоняющей к опережающей модели развития отраслей». Хотя власти РФ ставят целью технологический суверенитет страны, ключевая роль в трансформации промышленности отведена партнерству с Казахстаном — предполагается, что эта страна станет не только хабом для решения проблем российских предприятий с поставками и международными расчетами, но и центром притяжения для размещения производств.

На «Иннопроме-2022» председатель правительства Михаил Мишустин и глава Минпромторга Денис Мантуров (справа) прокладывали маршрут к новым возможностям для российской промышленности

На «Иннопроме-2022» председатель правительства Михаил Мишустин и глава Минпромторга Денис Мантуров (справа) прокладывали маршрут к новым возможностям для российской промышленности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На «Иннопроме-2022» председатель правительства Михаил Мишустин и глава Минпромторга Денис Мантуров (справа) прокладывали маршрут к новым возможностям для российской промышленности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выставка «Иннопром» в 2022 году ожидаемо посвящена обсуждению промышленного перехода и новых возможностей российских предприятий в условиях санкций. Тема непрерывно обсуждается на всевозможных площадках, поэтому пленарная сессия с участием председателя правительства Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова прошла без сенсаций. При этом дискуссия де-факто подвела итог прежним обсуждениям и детализировала приоритеты промполитики правительства на ближайшее время. Главными целями глава правительства назвал технологический суверенитет и переход «от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях» для того, чтобы наполнить внутренний рынок и нарастить высокотехнологичный экспорт.

По мнению Михаила Мишустина, промышленность смогла адаптироваться к новым вызовам — за пять месяцев объем промпроизводства вырос почти на 3% в годовом выражении. Отметим, впрочем, что данные статистики и опросы бизнеса свидетельствуют, что для промышленности кризис только начинается (см. “Ъ” от 29 и 30 июня). Кроме того, масштаб задач, которые ставит правительство, заставляет усомниться в возможности быстрого разрешения проблем.

Сейчас власти предлагают два направления поддержки промышленности — точечные меры для стратегических отраслей и системные для создания импортозамещающих производств.

По первому направлению в понедельник были названы программы развития авиатранспортной отрасли (увеличиваются темпы перевода российских лайнеров на отечественные комплектующие, расширяется продуктовая линейка) и радиоэлектроники (к 2030 году доля российской продукции должна вырасти на внутреннем рынке с нынешних 12% до 70%).

Второе направление предполагает донастройку механизмов инфраструктурной поддержки промышленности, в том числе — обновление модели промышленных кластеров за счет гарантий сбыта, налоговых преференций и доступа к долгосрочному финансированию для резидентов, производящих продукцию из перечня критического импорта. Для замещения иностранных цифровых продуктов формируются индустриальные центры компетенций — они объединят производителей, ученых и IT-специалистов.

Экономические показатели поддерживает активность в околооборонной промышленности

До появления новых импортозамещающих производств власти РФ рассчитывают на помощь Казахстана, ставшего в этом году страной-партнером «Иннопрома». В условиях переориентации российских компаний на восточные рынки такое партнерство позволяет бизнесу решать проблемы с финансовыми расчетами и стабилизировать выпавшие из-за ограничений поставки. В обмен в Нур-Султане рассчитывают сконцентрировать у себя новые реальные мощности — одним из направлений сотрудничества с Москвой там видят локализацию российских производств. Впрочем, одновременно с этим в Казахстане заявляли и о готовности создать условия для релокации иностранных компаний после их ухода с российского рынка.

В понедельник же премьеры двух стран подписали программу действий по расширению промкооперации стоимостью в $6,5 млрд. Как отметил премьер Казахстана Алихан Смаилов, она предполагает реализацию 23 проектов в семи отраслях, пока реализуются совместные проекты на $3,4 млрд. Впрочем, кооперация может стать значительно шире — как отметил Михаил Мишустин на переговорах с господином Смаиловым, «у казахстанских партнеров есть хорошая возможность» заместить ушедшие с рынка РФ зарубежные компании. Отметим, в такой конструкции программа технологического суверенитета РФ выглядит как минимум сомнительно — ранее эксперты уже отмечали риски роста односторонней зависимости России от Китая, вероятно, теперь к нему добавится и Казахстан (см. “Ъ” от 29 июня).

Диана Галиева, Евгения Крючкова

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