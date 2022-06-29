Взвешено и найдено нелегким

Первые внешние оценки потенциала российской политики импортозамещения в условиях санкций свидетельствуют об ограниченных возможностях местных производителей заместить иностранных поставщиков, следует из исследования Института развивающихся экономик Банка Финляндии. Удручающие выводы аналитиков касаются в первую очередь высокотехнологичных отраслей, на развитие которых рассчитывают российские власти. Так, переориентацию местных производителей на внутренний рынок финские экономисты оценивают как невозможную — из-за разной отраслевой структуры экспорта и импорта РФ. Российские заменители западных товаров будут неконкурентоспособны из-за высокой цены и худшего качества, поиск же аналогов западной продукции на восточных рынках затруднен, выбор — ограничен, а такая политика угрожает ростом зависимости РФ от Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Институт развивающихся экономик Банка Финляндии по заказу регулятора изучил возможности российского импортозамещения в условиях антироссийских санкций из-за военной операции, признав их сомнительными. В аналитической записке «Сделано в России? Оценка потенциала России в области импортозамещения» автор Симола Хели отмечает, что, хотя в целом российское производство не сильно зависит от импортной продукции (доля импорта оставалась на уровне 20% ВВП в 2011–2021 годах), импортозависимость выросла в ключевых секторах, в том числе в высокотехнологичной сфере.

Наиболее зависимыми от импорта названы средне- и высокотехнологичные отрасли — такие как электроника, автопром, производство оборудования, фармацевтика и машиностроение — в них доля импортных компонентов составляла 26–35% (данные ОЭСР на 2018 год). Отметим, что российские власти отказались от идеи фронтального импортозамещения и готовы сконцентрировать усилия на развитии высокотехнологичного сектора — создания прорывных технологий и перехода к технологичной экономике (см. “Ъ” от 18 июня). Хотя стратегия этого перехода пока отсутствует, обсуждаются три сценария импортозамещения в ключевых отраслях, в том числе и поставки критического импорта из «недружественных» стран за счет создания посреднических схем.

Исследование для Банка Финляндии содержит оценки «легальных» стратегий замещения выпавших поставок — закрытие потребностей российских производителей в товарах собственными силами (переориентация местных экспортеров на внутренний рынок и развитие новых производств) и поиск аналогов западной продукции на других рынках. Введение ограничений на экспортные поставки ради импортозамещения осложняется несоответствием товарной структуры российской внешней торговли: тогда как в экспорте преобладают энергетические товары и другое сырье, импорт в основном состоит из инвестиционных и потребительских товаров и товаров, необходимых для их производства.

Кроме того, объемы импорта наиболее востребованного оборудования для машиностроения в разы превышают экспорт таких товаров. Автор признает, что в условиях ограничений в РФ появятся собственные производства — однако отечественные заменители не смогут покрыть весь спрос, а также могут быть дороже и более низкого качества. В частности, в сельском хозяйстве результаты политики импортозамещения «в лучшем случае неоднозначны» — принятые меры привели к повышению цен и снижению благосостояния потребителей на внутреннем рынке (см. “Ъ” от 29 октября 2019 года).

Поиск альтернативных продуктов на других рынках также содержит риски, предупреждает автор. Наиболее перспективным партнером выглядит Китай, однако страна не может в короткие сроки заменить весь западный импорт. С другой стороны, крупные китайские производители отказываются от такого сотрудничества из-за рисков вторичных санкций. Между тем России наращивание торговли с Китаем угрожает односторонней зависимостью от КНР — в 2021 году на страну приходилась четверть российского импорта.

Диана Галиева