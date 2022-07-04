КПРФ против нацистов и монополистов

В Подмосковье в субботу прошел пленум ЦК КПРФ, на котором коммунисты обсудили системный кризис капитализма, подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и утвердили финансовые планы на 2022-й. Одной из главных тем стала спецоперация на Украине: лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил единороссов в попытке монополизировать «донбасскую повестку», игнорируя заслуги других партий. Эксперты считают, что тема Донбасса как часть крымского консенсуса изначально была в повестке власти, а КПРФ в ходе региональной выборной кампании скорее будет говорить о местных проблемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадия Зюганова очень расстраивает, что «Единая Россия» в упор не видит достижений КПРФ в деле защиты жителей Донбасса

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Геннадия Зюганова очень расстраивает, что «Единая Россия» в упор не видит достижений КПРФ в деле защиты жителей Донбасса

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Перед пленумом, прошедшим 2 июля в оздоровительном комплексе «Снегири», участникам показали два коротких документальных фильма о борьбе с фашизмом — «Объединенная Европа против СССР» и «Героический Донбасс». Геннадий Зюганов призвал почтить минутой молчания «память скончавшихся товарищей и героев национально-освободительной борьбы Донбасса». Затем он вручил новым членам КПРФ партбилеты, а давним соратникам, в том числе сопредседателю Союза писателей России Ларисе Барановой, летчику-космонавту Светлане Савицкой и депутату Николаю Харитонову — Ленинские премии.

После этого лидер партии зачитал полуторачасовой доклад «Системный кризис капитализма, информационная война и задачи КПРФ в борьбе за социализм». Он сообщил, что «системный кризис капитализма нарастает» и «все ярче видна тенденция к полевению общества» в даже традиционно капиталистических странах. Спецоперация на Украине, по словам господина Зюганова, «имела целью избежать худшего» и «не позволила неонацистам нанести мощный военный удар по Донбассу». «Исходя из своих политических установок, КПРФ поддержала спецоперацию по защите Донбасса и освобождению Украины от натовского порабощения»,— подчеркнул глава КПРФ.

Пройдясь по международной повестке и осудив политику «коллективного Запада», Геннадий Зюганов перешел к внутренним оппонентам. Он посетовал на то, что правящими кругами «цинично игнорируется» многолетняя поддержка коммунистами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «Одновременно ведется беззастенчивая накачка "Единой России" и ее "Народного фронта". Давайте напомним: уже в 2014–2015 годах мы выстроили оказание помощи жителям Донбасса в целую систему работы. Велась предметная деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Представители КПРФ регулярно выезжали на Донбасс, встречались с бойцами, поддерживали их практически и морально, вручали наши награды. Отдельной традицией стали наши новогодние праздники для детей Новороссии»,— перечислил лидер партии. Он также напомнил, что официальное признание Россией ДНР и ЛНР произошло после принятия Думой обращения к президенту, подготовленного КПРФ. «Мы убеждены в том, что помощь Донбассу требует общенациональных усилий. И мы категорически не согласны с тем, что эту особую тему превращают в элемент популизма и информационной войны. Не годится, когда государство использует свои СМИ в интересах одной отдельно взятой партии. Это противоречит элементарной справедливости и нормам закона!» — возмутился коммунист.

Раскритиковал он единороссов и за последние изменения избирательного законодательства: «Все больше "проседая" на выборах, "Единая Россия" стала прибегать уже к самым недостойным ухищрениям. Дело дошло до трехдневного голосования и электронного "дистанта". А чего стоит частокол барьеров и фильтров для выдвижения и регистрации наших кандидатов?!»

При этом господин Зюганов отметил успехи Компартии в агитационной работе: «Мы все лучше умеем подавать свой событийный ряд, будь то работа ЦК или фракции КПРФ в Госдуме, празднование знаковых дат или деятельность на местах». Помимо традиционных медиа — газеты «Правда» и телеканала «Красная линия»,— Геннадий Зюганов похвалил работу в соцсетях и сообщил, что специальная рабочая группа сейчас «решает задачи перевода аудитории КПРФ» из Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в соцсети, продолжающие работу в России.

После этого участники пленума утвердили отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и смету поступления и расходования средств на 2022 год. Был одобрен перечень и персональный состав 12 комиссий ЦК КПРФ. Так, комиссию по агитации и пропаганде возглавил Станислав Аниховский, по проведению выборных кампаний — Сергей Обухов, по работе с депутатским корпусом — Николай Коломейцев, по юридическим вопросам — Георгий Камнев.

Отвечая после пленума на вопрос “Ъ”, будет ли КПРФ использовать тему Донбасса на осенних выборах или важнее будут внутренние вопросы, первый зампред ЦК Юрий Афонин пояснил, что в любой избирательной кампании Компартии, даже муниципальной, присутствует идеологическая составляющая. «Наша партия всегда отстаивала ценности патриотизма, борьбы с навязанной нам извне капиталистической системой и социалистические пути развития. Конечно, важны вопросы ЖКХ, уровня пенсий и зарплат, но без образа будущего страна развиваться не может. Поэтому в ходе кампании будет сочетание федеральной повестки, образа будущего развития нашей страны и конкретных вопросов, связанных с выходом страны из кризиса»,— сказал господин Афонин.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что тема Донбасса и спецоперации на Украине — это «скорее федеральный фон повестки»: «В 2014 году КПРФ тоже на федеральном уровне говорила больше про Крым и Донбасс, а "в полях" делала акцент на ЖКХ, рабочих местах и низких доходах». А политолог Борис Макаренко добавляет, что политическая повестка не имеет «копирайта» и не является чьей-то собственностью: «Во всех странах, не исключая Россию, партии конкурируют за повестку и перехватывают ее друг у друга. Проблема ДНР и ЛНР всегда была частью крымского консенсуса, а это повестка всей власти, включая партию "Единая Россия"».

Ксения Веретенникова