По всей строгости Приморья

Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания Приморского края наложил взыскание на бывших членов фракции КПРФ Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, которые в конце мая потребовали прекратить военную спецоперацию на Украине. Комитет пришел к выводу, что депутаты нарушили регламент работы краевого парламента, выступив не по теме, но ограничился легкими санкциями, лишив одного из них слова. Впрочем, спикер заксобрания Александр Ролик надеется, что свою оценку обращению парламентариев еще дадут силовики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший член фракции КПРФ в заксобрании Приморского края Леонид Васюкевич

Фото: Законодательное Собрание Приморского края Бывший член фракции КПРФ в заксобрании Приморского края Леонид Васюкевич

Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Заседание комитета прошло в закрытом от прессы режиме. По его итогам принято решение наказать депутатов Васюкевича и Шульгу за нарушение регламента, рассказали “Ъ” участники заседания. Члены комитета пришли к выводу, что парламентарии выступили без разрешения и не по теме обсуждаемого вопроса. В связи с этим господин Шульга лишен слова на следующей сессии заксобрания, которая пройдет 22 июня, а господин Васюкевич получил предупреждение о недопустимости нарушения требований регламента.

Напомним, 27 мая при обсуждении повестки дня Леонид Васюкевич попросил слово и неожиданно зачитал обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить спецоперацию на Украине. По его словам, кроме него документ подписали еще три депутата из фракции КПРФ: Геннадий Шульга, Наталья Кочугова и Александр Сустов. В ходе заседания господин Шульга поддержал позицию коллеги, а вот депутаты Кочугова и Сустов свою причастность к обращению категорически опровергли.

Разница в наказании для «возмутителей спокойствия» обусловлена тем, что депутат Шульга, по подсчетам председателя комитета Всеволода Романова, уже четыре раза с начала года нарушил регламент, тогда как депутат Васюкевич сделал это только единожды — зачитав скандальное обращение.

Сами парламентарии нарушений в своих действиях не увидели. Леонид Васюкевич заявил, что регламент допускает оглашение дополнительной информации к повестке заседания, а Геннадий Шульга добавил, что некорректно вел себя спикер Александр Ролик, который перебивал депутата.

«Считаю, что нужно было без скандала дать Васюкевичу договорить, потом проголосовать. Вопрос бы не прошел, и про него можно было просто забыть»,— отметил господин Шульга в письменном объяснении комитету.

При этом господин Ролик выразил надежду, что оценку ситуации еще дадут правоохранительные органы.

Это уже не первые санкции, которым подверглись депутаты за свой антивоенный демарш. Так, 31 мая бюро приморского крайкома КПРФ рекомендовало исключить обоих из фракции за «дискредитацию» Компартии. «Официальная позиция КПРФ — мы поддерживаем действия наших вооруженных сил по денацификации Украины»,— объяснял “Ъ” первый секретарь крайкома Анатолий Долгачев. В свою очередь, депутаты Кочугова и Сустов обратились в региональное следственное управление СКР с требованием привлечь депутата Леонида Васюкевича к уголовной ответственности за клевету. «Васюкевич оклеветал наших коллег, назвав их среди авторов известного обращения. Но они его не подписывали, и Васюкевич должен ответить за свои слова»,— пояснил господин Долгачев. Пока процессуального решения по поступившим заявлениям не принято, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах региона.

Алексей Чернышев, Владивосток