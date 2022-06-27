Фарминдустрия остается без запчастей

Ряд европейских производителей оборудования для фарминдустрии, включая Syntegon и GEA, начали отказываться от поставок в Россию запчастей, хотя они не попали под западные санкции. Это может привести к проблемам с выпуском новых лекарств, предупреждают участники рынка. Они вынуждены копировать необходимые детали и искать альтернативных поставщиков оборудования в Китае и Индии. Одной из базовых проблем сложившейся ситуации эксперты называют то, что госпрограмма «Фарма-2020» не стимулировала производство российского оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что западные производители оборудования для фарминдустрии после начала военной спецоперации РФ на Украине стали отказываться от поставок в Россию запчастей и комплектующих, “Ъ” рассказали в ряде крупных компаний. При этом продажа такого оборудования и детали к нему не попали под антироссийские санкции Евросоюза. Поставки приостановили немецкие Syntegon и GEA, подтвердил “Ъ” президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния. В этих компаниях на запрос “Ъ” не ответили.

По словам господина Пунии, немецкая Sartorius и американская Cytiva сначала приостановили прием заказов, но обещали вернуться на рынок. Sartorius в марте объявила о продолжении поставок на рынок РФ, а задержку в исполнении заказов объяснила перестройкой логистики. Проблемы с отказом европейских поставщиков ввозить комплектующие признает и гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев, но добавляет, что часть западных компаний продолжает исполнять заказы. Очевидно, что фарминдустрия оказалась не готова к такому повороту событий.

Одна из базовых проблем сложившейся ситуации — это то, что госпрограмма «Фарма-2020», продленная до 2024 года, в свое время не стимулировала производство оборудования для фармпроизводителей в России, считает господин Дмитриев. В стране практически не производится современное оборудование для фарминдустрии, подтверждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, его могли бы выпускать крупные концерны ВПК, но не делают этого из-за ограниченного спроса.

Хотя «Фармасинтез» успел до кризиса оснастить производство на 95% оборудованием и материалами, но уже возникают сложности с сервисом, говорит Викрам Пуния. Некоторые детали, поставляемые ранее из ЕС, компания воспроизводит силами местных инженеров, поясняет он. «Это облегчает нам задачу на два года, но неясно, как будут реализовываться в таких условиях инвестпроекты, которые мы запланировали после 2023 года»,— говорит господин Пуния.

«Герофарм», по словам его гендиректора Петра Родионова, не может получить от немецких поставщиков новые форматные части. Если детали к имеющимся частям можно воспроизвести в России, то новые разрабатывать очень тяжело, уточнил он. «Без них в ближайшее время производство новых лекарств, скорее всего, будет затруднено»,— предупреждает господин Родионов. По его словам, поставлять эти части через третьи страны невозможно, так как каждая из них выпускается под определенного производителя и имеет уникальный номер.

В Минпромторге не так пессимистичны. Там поясняют, что в начале пандемии российские фармпроизводители, готовясь к ограничению со стороны некоторых стран на доставку грузов, успели запастись комплектующими в достаточном объеме. Кроме того, у компаний есть штат специалистов для обслуживания оборудования. В министерстве также утверждают, что оборудование российских машиностроителей, например по фасовке и разливу лекарственных средств, может конкурировать с европейскими по качеству и цене, а при необходимости местные компании начнут выпуск новой продукции. Викрам Пуния говорит, что «Фармасинтез» использует пока оборудование от «Ростеха».

В качестве одной из антикризисных мер, по словам Виктора Дмитриева, в марте в мэрии Москвы обсуждалось восстановление банка запчастей на базе ГАУ «Гормедтехника», куда можно было привлекать специалистов, остающихся без работы после ухода из РФ западных производителей. Получить комментарий в «Гормедтехнике» не удалось.

Параллельно Минпромторг ведет поиск поставщиков из дружественных стран. «Фармасинтез» и «Герофарм» уже изучают возможность закупок новых линий и оборудования в Китае, Индии и России. Но вряд ли это полностью решит проблему. «Встанет вопрос о полной совместимости закупаемого в КНР и Индии оборудования с существующими линиями»,— предупреждает господин Беспалов. Кроме того, добавляет он, в этих странах может вообще не производиться оборудование для выпуска сложных лекарственных форм.

Полина Гриценко